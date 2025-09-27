त्योहारी तोहफा: TVS ने घटाए जुपिटर और राइडर समेत सभी मॉडलों के दाम; जानिए नई कीमतें

टीवीएस मोटर ने अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर के दाम घटा दिए हैं। बता दें कि सरकार ने हाल ही में 350cc से कम कैपिसिटी वाली बाइक्स और स्कूटर्स पर जीएसटी दरों में कटौती की है। इसके बाद जुपिटर और राइडर जैसे मॉडल सस्ते हो गए हैं।

फेस्टिव सीजन में टू-व्हीलर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी आई है। दरअसल, टीवीएस मोटर ने अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर के दाम घटा दिए हैं। बता दें कि सरकार ने हाल ही में 350cc से कम कैपिसिटी वाली बाइक्स और स्कूटर्स पर जीएसटी दरों में कटौती की है। इसी फैसले का फायदा अब ग्राहकों को मिल रहा है। कंपनी का मानना है कि दिवाली से पहले इस कदम से उनकी बिक्री और बढ़ेगी। आइए जानते हैं टीवीएस के सभी मॉडलों पर मिलने वाली जीएसटी छूट और इसके नई कीमतों के बारे में विस्तार से।

जुपिटर 6000 से ज्यादा सस्ती नई कीमतों की बात करें तो टीवीएस जुपिटर 110 अब 72,400 रुपये में मिलेगी जो पहले 78,881 रुपये थी। यानी ये करीब 6,481 रुपये सस्ती में मिलेगी। वहीं, जुपिटर 125 की कीमत घटकर 75,600 रुपये हो गई है। दूसरी ओर टीवीएस Ntorq 125 अब 80,900 रुपये में उपलब्ध है जो पहले से 7,242 रुपये सस्ती है। जबकि Ntorq 150 की कीमत भी घटकर 1,09,400 रुपये हो गई है जिसमें करीब 9,600 रुपये का फायदा मिल रहा है।