TVS की अक्टूबर 2026 में रिकॉर्ड बिक्री, बिके 7 लाख से ज्यादा व्हीकल, 120% बढ़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल

TVS मोटर कंपनी ने पिछले महीने 7,00,134 व्हीकल को सेल किया। कंपनी की टोटल सेल में सबसे बड़ा हाथ टू-व्हीलर सेगमेंट का रहा। पिछले महीने कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल में भी 120% का उछाल आया है।

TVS मोटर कंपनी ने अक्टूबर 2026 में सेल में नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने पिछले महीने 7,00,134 व्हीकल को सेल किया। यह पिछले साल अक्टूबर में बिके 5,43,557 व्हीकल्स के मुकाबले 29% ज्यादा हैं। कंपनी की टोटल सेल में सबसे बड़ा हाथ टू-व्हीलर सेगमेंट का रहा। अक्टूबर में टीवीएस ने 6,70,679 टू-व्हीलर बेचे। पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 5,25,150 यूनिट था। डोमेस्टिक मार्केट में भी टू-व्हीलर की सेल बढ़कर 5,14,764 यूनिट पहुंच गई, जो अक्टूबर 2025 में 4,21,631 यूनिट थी।

इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल में 120% का उछाल टीवीएस के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिजनेस ने अक्टूबर में सबसे शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी ने इस महीने 71,382 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे। जबकि, पिछले साल अक्टूबर में 32,387 यूनिट की बिक्री हुई थी। इस तरह ईवी सेल में 120% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube को ग्राहकों से लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ महीने पहले ही टीवीएस ने अपने होसुर प्लांट से iQube की 10 लाखवीं यूनिट को रोलआउट किया था। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए कंपनी ने बाद में MillionR Edition भी पेश किया।

एक्सपोर्ट में 51% की बढ़ोतरी अक्टूबर में टीवीएस का इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस भी तेजी से बढ़ा। कंपनी ने 1,75,350 व्हीकल एक्सपोर्ट किए। जबकि, पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 1,15,806 यूनिट ही था। इस तरह एक्सपोर्ट में 51% की बढ़ोतरी हुई। टू-व्हीलर एक्सपोर्ट भी बढ़कर 1,55,915 यूनिट पहुंच गया, जो पिछले साल 1,03,519 यूनिट था। वहीं, कंपनी के थ्री-व्हीलर बिजनेस की बिक्री 60% बढ़कर 29,455 यूनिट हो गई। अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा 18,407 यूनिट था।

Apache और Jupiter ने भी बनाए रिकॉर्ड टीवीएस की Apache सीरीज ने जुलाई 2026 में दुनियाभर में 70 लाख ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया था। साल 2005 में लॉन्च हुई यह बाइक सीरीज अब 90 देशों में सेल हो रही है। अपाचे की ग्लोबल कम्युनिटी में 5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर हैं। इस सीरीज में RTR 160, RTR 200 4V, RTR 310 और RR 310 जैसे मॉडल शामिल हैं। दूसरी ओर, टीवीएस जुपिटर स्कूटर सीरीज भी 90 लाख ग्राहकों का आंकड़ा पार कर चुकी है। कंपनी ने जनवरी 2025 में ही 70 लाख बिक्री का आंकड़ा हासिल किया था। जुपिटर रेंज में 110cc और 125cc के मॉडल शामिल हैं। यह भारत में कंपनी के सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटरों में से एक है।