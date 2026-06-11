एक्टिवा, एक्सेस, जूपिटर को छोड़, 10 लाख लोगों की पसंद बने इस कंपनी के स्कूटर; ये चेतक या ओला नहीं

देश के अंदर इन दिनों टीवीएस कंपनी के टू-व्हीलर्स का दबदबा बढ़ रहा है। कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर ना सिर्फ सेगमेंट में नंबर-1 बने हुए हैं। बल्कि, इनकी बिक्री में तेजी से ग्रोथ भी हो रही है।

TVS मोटर के ताज में कामयाबी का एक नया नगीना जड़ गया है। दरअसल, कंपनी ने भारतीय बाजार में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कुल 10 लाख (1 मिलियन) रिटेल बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। अपने सेगमेंट में इस शानदार उपलब्धि को ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के बाद हासिल करने वाली वो दूसरी EV मैन्युफैक्चर कंपनी बन गई है। 11 जून, 2026 को दर्ज किए गए वाहन डेटा के अनुसार, जनवरी 2020 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में आने के बाद से TVS ने कुल 10,04,148 यूनिट्स की डिलीवरी की है। इसमें आईक्यूब और नया ऑर्बिटर शामिल रहा। इनमें से आखिरी 1 लाख यूनिट्स की बिक्री महज 75 दिनों में आई। 28 मार्च से 10 जून के बीच हर दिन औसतन 1,333 यूनिट्स बेची गईं।

3 महीने में 1 लाख यूनिट बेच डालीं

TVS के इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री की रफ्तार से साफ पता चलता है कि लोग इन्हें तेजी से अपना रहे हैं। आईक्यूब की पहली 1 लाख रिटेल बिक्री में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था। 1 लाख से 2 लाख का आंकड़ा सिर्फ 10 महीनों में हासिल कर लिया गया। 3 लाख का आंकड़ा अप्रैल 2024 में पार किया गया, जो लॉन्च के 52 महीने बाद हुआ। इसके बाद ग्रोथ और तेज हो गई। 3 लाख से 7 लाख यूनिट्स तक पहुंचने में सिर्फ 17 महीने लगे और 7 लाख से 8 लाख यूनिट्स का सफर सिर्फ 3 महीनों (अक्टूबर-दिसंबर 2025) में पूरा हो गया।

इस वॉल्यूम ग्रोथ के साथ-साथ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में TVS का मार्केट शेयर भी लगातार बढ़ा है। 2020 में 1% से बढ़कर 2022 में 8% हुआ, और 2023 में पहली बार 20% यानी 1,77,024 यूनिट्स का आंकड़ा पार किया। 2025 एक जबरदस्त साल रहा, जिसमें TVS ने 3,15,083 यूनिट्स बेचीं और अप्रैल से इस सेगमेंट की नंबर वन कंपनी बन गई, यह पोजीशन उसने तब से बनाए रखी है।

मई में 51,605 यूनिट्स बेच डालीं

2026 का साल TVS के इलेक्ट्रिक स्कूटर बिजनेस के लिए अब तक का सबसे मजबूत साल साबित हो रहा है। साल की शुरुआत से कंपनी ने 2,19,232 यूनिट्स डिलीवर की हैं, जो 2025 की कुल बिक्री का 70% है। कंपनी के लिए मई 2026 सबसे अच्छा महीना रहा, जिसमें 51,605 यूनिट्स बिकीं। यह किसी भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी मासिक बिक्री है। इससे पहले मई 2024 में ओला इलेक्ट्रिक ने 53,647 यूनिट्स बेची थीं।