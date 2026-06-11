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एक्टिवा, एक्सेस, जूपिटर को छोड़, 10 लाख लोगों की पसंद बने इस कंपनी के स्कूटर; ये चेतक या ओला नहीं

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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देश के अंदर इन दिनों टीवीएस कंपनी के टू-व्हीलर्स का दबदबा बढ़ रहा है। कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर ना सिर्फ सेगमेंट में नंबर-1 बने हुए हैं। बल्कि, इनकी बिक्री में तेजी से ग्रोथ भी हो रही है।

एक्टिवा, एक्सेस, जूपिटर को छोड़, 10 लाख लोगों की पसंद बने इस कंपनी के स्कूटर; ये चेतक या ओला नहीं

TVS मोटर के ताज में कामयाबी का एक नया नगीना जड़ गया है। दरअसल, कंपनी ने भारतीय बाजार में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कुल 10 लाख (1 मिलियन) रिटेल बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। अपने सेगमेंट में इस शानदार उपलब्धि को ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के बाद हासिल करने वाली वो दूसरी EV मैन्युफैक्चर कंपनी बन गई है। 11 जून, 2026 को दर्ज किए गए वाहन डेटा के अनुसार, जनवरी 2020 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में आने के बाद से TVS ने कुल 10,04,148 यूनिट्स की डिलीवरी की है। इसमें आईक्यूब और नया ऑर्बिटर शामिल रहा। इनमें से आखिरी 1 लाख यूनिट्स की बिक्री महज 75 दिनों में आई। 28 मार्च से 10 जून के बीच हर दिन औसतन 1,333 यूनिट्स बेची गईं।

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3 महीने में 1 लाख यूनिट बेच डालीं
TVS के इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री की रफ्तार से साफ पता चलता है कि लोग इन्हें तेजी से अपना रहे हैं। आईक्यूब की पहली 1 लाख रिटेल बिक्री में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था। 1 लाख से 2 लाख का आंकड़ा सिर्फ 10 महीनों में हासिल कर लिया गया। 3 लाख का आंकड़ा अप्रैल 2024 में पार किया गया, जो लॉन्च के 52 महीने बाद हुआ। इसके बाद ग्रोथ और तेज हो गई। 3 लाख से 7 लाख यूनिट्स तक पहुंचने में सिर्फ 17 महीने लगे और 7 लाख से 8 लाख यूनिट्स का सफर सिर्फ 3 महीनों (अक्टूबर-दिसंबर 2025) में पूरा हो गया।

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इस वॉल्यूम ग्रोथ के साथ-साथ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में TVS का मार्केट शेयर भी लगातार बढ़ा है। 2020 में 1% से बढ़कर 2022 में 8% हुआ, और 2023 में पहली बार 20% यानी 1,77,024 यूनिट्स का आंकड़ा पार किया। 2025 एक जबरदस्त साल रहा, जिसमें TVS ने 3,15,083 यूनिट्स बेचीं और अप्रैल से इस सेगमेंट की नंबर वन कंपनी बन गई, यह पोजीशन उसने तब से बनाए रखी है।

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मई में 51,605 यूनिट्स बेच डालीं
2026 का साल TVS के इलेक्ट्रिक स्कूटर बिजनेस के लिए अब तक का सबसे मजबूत साल साबित हो रहा है। साल की शुरुआत से कंपनी ने 2,19,232 यूनिट्स डिलीवर की हैं, जो 2025 की कुल बिक्री का 70% है। कंपनी के लिए मई 2026 सबसे अच्छा महीना रहा, जिसमें 51,605 यूनिट्स बिकीं। यह किसी भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी मासिक बिक्री है। इससे पहले मई 2024 में ओला इलेक्ट्रिक ने 53,647 यूनिट्स बेची थीं।

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2 मिलियन यूनिट सेल की तरफ
लगभग 1,361 यूनिट्स की मौजूदा रोजाना बिक्री दर के साथ, TVS इस साल पहली बार सालाना 5 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर सकती है। यह आंकड़ा उसकी पिछली सबसे अच्छी बिक्री से 57% से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखाएगा। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का बड़ा मार्केट, जिसमें 2026 में हर महीने औसतन 1,55,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकी हैं, वह भी पहली बार सालाना 20 लाख (2 मिलियन) यूनिट्स की बिक्री के आंकड़े के करीब पहुंचने की राह पर है। इसमें वेस्ट एशिया में कच्चे तेल के संकट के बाद पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का भी योगदान है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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