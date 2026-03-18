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इस कंपनी ने 365 दिन में बेच दिए 3 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर; ओला, बजाज, एथर, हीरो तो आसपास भी नहीं

Mar 18, 2026 04:15 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में TVS मोटर कंपनी लीडर बनी हुई है। उसने जनवरी 2020 में e2W मार्केट में एंट्री की थी। अब कंपनी ने पहली बार एक ही फाइनेंशियल ईयर में 300,000 से ज्यादा यूनिट्स की रिटेल सेल्स यानी कस्टमर डिलीवरी दर्ज कर ली है।

इस कंपनी ने 365 दिन में बेच दिए 3 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर; ओला, बजाज, एथर, हीरो तो आसपास भी नहीं

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में TVS मोटर कंपनी लीडर बनी हुई है। उसने जनवरी 2020 में e2W मार्केट में एंट्री की थी। अब कंपनी ने पहली बार एक ही फाइनेंशियल ईयर में 300,000 से ज्यादा यूनिट्स की रिटेल सेल्स यानी कस्टमर डिलीवरी दर्ज कर ली है। वाहन पोर्टल के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक, TVS ने 1 अप्रैल 2025 से 17 मार्च के बीच 309,984 ई-स्कूटर डिलीवर किए हैं। मार्च 2026 में अभी भी दो सप्ताह बाकी हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि TVS, FY2026 को लगभग 327,000 यूनिट्स की रिकॉर्ड रिटेल सेल्स के साथ खत्म करेगा।

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TVS इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर रिटेल सेल्स FY2026
महीनायूनिट
अप्रैल 202519,976
मई 202524,783
जून 202525,502
जुलाई 202522,437
अगस्त 202524,316
सितंबर 202522,728
अक्टूबर 202529,794
नवंबर 202530,699
दिसंबर 202525,256
जनवरी 202634,774
फरवरी 202631,791
मार्च 2026*17,928
टोटल3,09,984
डाटा: वाहन, 17 मार्च 2026

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होलसेल (फैक्टरी डिस्पैच) के मामले में इंडस्ट्री बॉडी SIAM के मुताबिक, TVS ने FY2026 के पहले 11 महीनों में 328,744 यूनिट्स (पिछले साल के मुकाबले 33% ज्यादा) की बिक्री की है। फाइनेंशियल ईयर 2026 TVS के लिए अच्छा रहा है। कंपनी अप्रैल से सितंबर 2025 तक लगातार टॉप पर रही। सिर्फ अक्टूबर में बजाज ऑटो पहली पोजीशन पर रही थी, लेकिन नवंबर में उसे फिर से हासिल कर लिया और दिसंबर, जनवरी और फरवरी में भी उसे अपने पास बनाए रखा। आईक्यूब और ऑर्बिटर बनाने वाली इस कंपनी ने मार्च के पहले 16 दिनों में कस्टमर्स को 17,928 यूनिट्स डिलीवर की हैं।

TVS इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर फेसियल सेल्स
फेसियल ईयरयूनिट
FY202041
FY2021838
FY20229,740
FY202382,109
FY20241,83,192
FY20252,37,929
FY2026*3,09,984
टोटल8,23,833
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TVS का e2W सेगमेंट में बढ़ता कद

इस फाइनेंशियल ईयर में TVS ने तीन बार 30,000 यूनिट्स के मासिक आंकड़े को पार किया है। नवंबर 2025 में 30,699 यूनिट्स, जनवरी 2026 में 34,774 यूनिट्स और फरवरी में 31,791 यूनिट्स की बिक्री की। मार्च 2026 में यह चौथी बार होगा जब कंपनी ऐसा करेगी। अक्टूबर 2024 में 30,240 यूनिट्स ही एकमात्र ऐसा महीना था जब TVS ने 30,000 से ज्यादा की रिटेल सेल्स हासिल की थी।

TVS के टॉप फोर कॉम्पटीटर बजाज ऑटो, एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक और हीरो मोटोकॉर्प (विडा) में से कोई भी FY2026 में 300,000 के आंकड़े के करीब नहीं है। जहां बजाज ने 1 अप्रैल, 2025 और 16 मार्च, 2026 के बीच 250,000 से ज्यादा चेतक बेचे हैं, वहीं एथर ने 215,113 ई-स्कूटर, ओला ने 157,286 स्कूटर और बाइक, और हीरो मोटोकॉर्प ने लगभग 130,000 विडा डिलीवर किए हैं।

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TVS के शानदार प्रदर्शन ने इसे एक फाइनेंशियल ईयर में 300,000 यूनिट की रिटेल सेल दर्ज करने वाली दूसरी भारतीय e2W OEM बना दिया है। इससे पहले ओला इलेक्ट्रिक पहली कंपनी थी जिसने FY2025 में 344,292 यूनिट डिलीवर की थीं, लेकिन मौजूदा फाइनेंशियसल ईयर में अब तक (YTD) इसकी बिक्री में पिछले साल के मुकाबले (YoY) 57% की गिरावट आई है। TVS CY2025 में 300,000 यूनिट के रिटेल सेल के मील के पत्थर से सिर्फ 754 यूनिट पीछे रह गई थी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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