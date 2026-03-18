इस कंपनी ने 365 दिन में बेच दिए 3 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर; ओला, बजाज, एथर, हीरो तो आसपास भी नहीं

Mar 18, 2026 04:15 pm IST

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में TVS मोटर कंपनी लीडर बनी हुई है। उसने जनवरी 2020 में e2W मार्केट में एंट्री की थी। अब कंपनी ने पहली बार एक ही फाइनेंशियल ईयर में 300,000 से ज्यादा यूनिट्स की रिटेल सेल्स यानी कस्टमर डिलीवरी दर्ज कर ली है।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में TVS मोटर कंपनी लीडर बनी हुई है। उसने जनवरी 2020 में e2W मार्केट में एंट्री की थी। अब कंपनी ने पहली बार एक ही फाइनेंशियल ईयर में 300,000 से ज्यादा यूनिट्स की रिटेल सेल्स यानी कस्टमर डिलीवरी दर्ज कर ली है। वाहन पोर्टल के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक, TVS ने 1 अप्रैल 2025 से 17 मार्च के बीच 309,984 ई-स्कूटर डिलीवर किए हैं। मार्च 2026 में अभी भी दो सप्ताह बाकी हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि TVS, FY2026 को लगभग 327,000 यूनिट्स की रिकॉर्ड रिटेल सेल्स के साथ खत्म करेगा।

TVS इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर रिटेल सेल्स FY2026 महीना यूनिट अप्रैल 2025 19,976 मई 2025 24,783 जून 2025 25,502 जुलाई 2025 22,437 अगस्त 2025 24,316 सितंबर 2025 22,728 अक्टूबर 2025 29,794 नवंबर 2025 30,699 दिसंबर 2025 25,256 जनवरी 2026 34,774 फरवरी 2026 31,791 मार्च 2026* 17,928 टोटल 3,09,984 डाटा: वाहन, 17 मार्च 2026

होलसेल (फैक्टरी डिस्पैच) के मामले में इंडस्ट्री बॉडी SIAM के मुताबिक, TVS ने FY2026 के पहले 11 महीनों में 328,744 यूनिट्स (पिछले साल के मुकाबले 33% ज्यादा) की बिक्री की है। फाइनेंशियल ईयर 2026 TVS के लिए अच्छा रहा है। कंपनी अप्रैल से सितंबर 2025 तक लगातार टॉप पर रही। सिर्फ अक्टूबर में बजाज ऑटो पहली पोजीशन पर रही थी, लेकिन नवंबर में उसे फिर से हासिल कर लिया और दिसंबर, जनवरी और फरवरी में भी उसे अपने पास बनाए रखा। आईक्यूब और ऑर्बिटर बनाने वाली इस कंपनी ने मार्च के पहले 16 दिनों में कस्टमर्स को 17,928 यूनिट्स डिलीवर की हैं।

TVS इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर फेसियल सेल्स फेसियल ईयर यूनिट FY2020 41 FY2021 838 FY2022 9,740 FY2023 82,109 FY2024 1,83,192 FY2025 2,37,929 FY2026* 3,09,984 टोटल 8,23,833

TVS का e2W सेगमेंट में बढ़ता कद इस फाइनेंशियल ईयर में TVS ने तीन बार 30,000 यूनिट्स के मासिक आंकड़े को पार किया है। नवंबर 2025 में 30,699 यूनिट्स, जनवरी 2026 में 34,774 यूनिट्स और फरवरी में 31,791 यूनिट्स की बिक्री की। मार्च 2026 में यह चौथी बार होगा जब कंपनी ऐसा करेगी। अक्टूबर 2024 में 30,240 यूनिट्स ही एकमात्र ऐसा महीना था जब TVS ने 30,000 से ज्यादा की रिटेल सेल्स हासिल की थी।

TVS के टॉप फोर कॉम्पटीटर बजाज ऑटो, एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक और हीरो मोटोकॉर्प (विडा) में से कोई भी FY2026 में 300,000 के आंकड़े के करीब नहीं है। जहां बजाज ने 1 अप्रैल, 2025 और 16 मार्च, 2026 के बीच 250,000 से ज्यादा चेतक बेचे हैं, वहीं एथर ने 215,113 ई-स्कूटर, ओला ने 157,286 स्कूटर और बाइक, और हीरो मोटोकॉर्प ने लगभग 130,000 विडा डिलीवर किए हैं।