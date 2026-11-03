TVS लाई नई Apache RTR 125 LC, दमदार इंजन और 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ फुल-स्क्रीन मैप मिररिंग भी
टीवीएस मोटर अपनी ऑल-न्यू अपाचे RTR 125 LC लेकर हाजिर है। कंपनी की यह नई बाइक अग्रेसिव डिजाइन के साथ लिक्विड-कूल इंजन, 6-स्पीड गियरबॉक्स और फुल-स्क्रीन मैप मिररिंग जैसे धांसू फीचर्स से लैस है।
TVS मोटर ने EICMA 2026 में अपनी नई TVS Apache RTR 125 LC को शोकेस किया है। इसके साथ कंपनी ने यूरोप के 125cc परफॉर्मेंस बाइक सेगमेंट में एंट्री कर ली है। इस बाइक को खास तौर पर यंग राइडर्स और यूरोप के A1 लाइसेंस होल्डर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह यूरोप में टीवीएस की सबसे छोटी परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल होगी। कंपनी की रेंज में यह RTR 310, RR 310, Ronin और RTX 300 से नीचे के सेगमेंट में आएगी। बाइक में कंपनी अग्रेसिव डिजाइन के साथ लिक्विड-कूल इंजन, 6-स्पीड गियरबॉक्स और फुल-स्क्रीन मैप मिररिंग जैसे धांसू फीचर्स ऑफर कर रही है। तो आइए डीटेल में जानते हैं इस बाइक की खूबियों के बारे में।
अग्रेसिव डिजाइन और दमदार लुक
अपाचे RTR 125 LC का डिजाइन काफी स्पोर्टी और अग्रेसिव है। इसके फ्रंट में लंबी ट्रांसपेरेंट विंडस्क्रीन और कॉम्पैक्ट रेक्टेंगुलर हेडलैंप दिया गया है। इसके LED DRL हेडलैंप के नीचे दोनों तरफ फैले हुए हैं। बाइक के फ्रंट में फ्लोरोसेंट येलो पैनल दिए गए हैं, जो मेटैलिक ग्रे फ्यूल टैंक के साथ अलग लुक देते हैं। इसमें वाइट हैंड गार्ड, फ्रंट मडगार्ड और ऊंचा हैंडलबार भी मिलता है।
15PS का लिक्विड-कूल्ड इंजन
इस बाइक में 125cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। इसमें DOHC 4-वॉल्व सेटअप मिलता है। यह इंजन 9,000rpm पर 11kW यानी करीब 14.9PS की पावर और 7,000rpm पर 12Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी है।
सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप
टीवीएस ने बाइक के हार्डवेयर पर भी खास ध्यान दिया है। इसके फ्रंट में 41mm KYB USD फोर्क और पीछे एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए आगे 300mm डिस्क के साथ रेडियल कैलिपर और रियर में 240mm डिस्क मिलती है। दोनों तरफ ByBre के ब्रेकिंग कंपोनेंट्स दिए गए हैं। बाइक में 17-इंच के व्हील मिलते हैं, जिन पर आगे 100/80 और पीछे 140/70 सेक्शन के टायर लगे हैं।
5-इंच TFT डिस्प्ले और कनेक्टिविटी
फीचर्स की बात करें, तो अपाचे RTR 125 LC में 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले दिया गया है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और फुल-स्क्रीन मैप मिररिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। रियर में कंपनी ट्विन LED टेललाइट के साथ एक अलग सेंट्रल लैंप दे रही है। बताते चलें कि फिलहाल TVS ने इस बाइक की कीमत और भारत में लॉन्च को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। इसे खासतौर से यूरोपीय बाजार के लिए लाया गया है, जहां यह A1 लाइसेंस के नियमों के मुताबिक 125cc परफॉर्मेंस बाइक के तौर पर कंपनी की पकड़ को और मजबूत बढ़ाएगी।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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