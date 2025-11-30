शुरू हुई टीवीएस के पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल की डिलीवरी, जान लीजिए वैरिएंट वाइज कीमत

संक्षेप: अगर आपने टीवीएस अपाचे RTX 300 बुक की है तो अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पडे़ेगा। दरअसल, टीवीएस मोटर ने इस नई एडवेंचर बाइक की डिलीवरी ऑफिशियल रूप से शुरू कर दी है।

Sun, 30 Nov 2025 11:32 AM

अगर आपने टीवीएस अपाचे RTX 300 बुक की है तो अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पडे़ेगा। दरअसल, टीवीएस मोटर ने इस नई एडवेंचर बाइक की डिलीवरी ऑफिशियल रूप से शुरू कर दी है। बता दें कि अक्टूबर, 2025 में लॉन्च होने के बाद से ही यह बाइक काफी चर्चा में रही क्योंकि यह टीवीएस की पहली एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल है। यह बाइक उन राइडर्स के लिए यह बाइक काफी अट्रैक्टिव रही है जो बिना ज्यादा खर्च किए एक पावरफुल और भरोसेमंद एडवेंचर बाइक चाहते थे। आइए जानते हैं बाइक के फीचर्स, कीमत और पावरट्रेन के बारे में विस्तार से।

जानिए वैरिएंट वाइज कीमत टीवीएस अपाचे RTX 300 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.99 लाख रुपये है। कंपनी ने इसे तीन वैरिएंट्स में उतारा है। इसका बेस वैरिएंट 1.99 लाख रुपये में जबकि टॉप मॉडल 2.14 लाख रुपये में मिलता है। इसके अलावा, टीवीएस ने इसे “Built To Order” यानी BTO ऑप्शन के साथ भी पेश किया है जहां ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से बाइक को कस्टमाइज कर सकते हैं। इस स्पेशल वैरिएंट की कीमत वाइपर ग्रीन कलर में 2.34 लाख रुपये है। जबकि लाइटनिंग ब्लैक, मेटैलिक ब्लू और टर्न ब्रॉन्ज जैसे दूसरे कलर 2.29 लाख रुपये में उपलब्ध हैं।

कैसे मिलेगी बाइक डिलीवरी प्रोसेस बुकिंग क्रम के हिसाब से चल रही है। कंपनी ने शुरुआत बेंगलुरु से की है और अब धीरे-धीरे बाकी शहरों में भी बाइक पहुंचाई जाएगी। इससे उन ग्राहकों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से इस मॉडल का इंतज़ार कर रहे थे। टीवीएस का लक्ष्य है कि सभी बुकिंग को समय पर पूरा किया जाए और ग्राहकों को बिना देरी के बाइक मिले।