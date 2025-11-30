Hindustan Hindi News
शुरू हुई टीवीएस के पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल की डिलीवरी, जान लीजिए वैरिएंट वाइज कीमत

शुरू हुई टीवीएस के पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल की डिलीवरी, जान लीजिए वैरिएंट वाइज कीमत

संक्षेप:

अगर आपने टीवीएस अपाचे RTX 300 बुक की है तो अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पडे़ेगा। दरअसल, टीवीएस मोटर ने इस नई एडवेंचर बाइक की डिलीवरी ऑफिशियल रूप से शुरू कर दी है।

Sun, 30 Nov 2025 11:32 AMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
TVS Apache RTX 300arrow

अगर आपने टीवीएस अपाचे RTX 300 बुक की है तो अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पडे़ेगा। दरअसल, टीवीएस मोटर ने इस नई एडवेंचर बाइक की डिलीवरी ऑफिशियल रूप से शुरू कर दी है। बता दें कि अक्टूबर, 2025 में लॉन्च होने के बाद से ही यह बाइक काफी चर्चा में रही क्योंकि यह टीवीएस की पहली एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल है। यह बाइक उन राइडर्स के लिए यह बाइक काफी अट्रैक्टिव रही है जो बिना ज्यादा खर्च किए एक पावरफुल और भरोसेमंद एडवेंचर बाइक चाहते थे। आइए जानते हैं बाइक के फीचर्स, कीमत और पावरट्रेन के बारे में विस्तार से।

कैसे मिलेगी बाइक

डिलीवरी प्रोसेस बुकिंग क्रम के हिसाब से चल रही है। कंपनी ने शुरुआत बेंगलुरु से की है और अब धीरे-धीरे बाकी शहरों में भी बाइक पहुंचाई जाएगी। इससे उन ग्राहकों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से इस मॉडल का इंतज़ार कर रहे थे। टीवीएस का लक्ष्य है कि सभी बुकिंग को समय पर पूरा किया जाए और ग्राहकों को बिना देरी के बाइक मिले।

दमदार है बाइक का पावरट्रेन

परफॉर्मेंस के मामले में Apache RTX 300 काफी दमदार है। इसमें 299.1cc का नया E20-कंप्लायंट, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। बाइक का इंजन 35.50bhp की पावर और 28.5 Nm का टॉर्क देता है। बाइक ट्रेलिस फ्रेम पर बनी है और इसमें फ्रंट इनवर्टेड फोर्क, रियर मोनोशॉक, 17-इंच अलॉय व्हील्स और दोनों तरफ पेटल डिस्क ब्रेक दिए गए हैं जो राइडिंग को और भी सेफ और स्थिर बनाते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
