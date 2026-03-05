इस देसी कंपनी के टू-व्हीलर्स का दुनियाभर में दबदबा, यामाहा को पछाड़ नंबर-3 पर पहुंची; 54.6 लाख यूनिट बेच डालीं
भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों का दुनियाभर में दबदबा देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में अब TVS मोटर का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल, ये कंपनी सेल्स वॉल्यूम के मामले में यामाहा मोटर कंपनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरर बन गई है। TVS ने 2025 में 5.46 मिलियन यूनिट्स बेचीं, जबकि जापानी टू-व्हीलर की बड़ी कंपनी ने 5 मिलियन यूनिट्स बेचीं। 2024 की तुलना में TVS ने तब बेची गई 4.52 मिलियन यूनिट्स के मुकाबले सेल्स में 20.7% की बढ़ोतरी की है, जबकि यामाहा ने सेल्स में मामूली 0.8% की ग्रोथ हासिल की।
TVS, हीरो मोटोकॉर्प के बाद किसी भी बाइक मैन्युफैक्चरर की सालाना सेल्स में टॉप 3 में आने वाला दूसरा इंडियन ब्रांड बन गया है, जो कई सालों से दूसरे स्थान पर है। हीरो दुनिया की सबसे बड़ी टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी होने का बड़ा दावा करती है, लेकिन यह अपने पुराने पार्टनर से अब कॉम्पिटिटर बनी होंडा से काफी पीछे है, जो 2025 में 16.44 मिलियन यूनिट्स बेचकर चार्ट में सबसे आगे है, जबकि हीरो मोटोकॉर्प ने 6.25 मिलियन यूनिट्स बेचीं। होंडा का दबदबा इतना है कि उसे हराने के लिए हीरो, TVS और यामाहा की कुल बिक्री की जरूरत होगी।
EV सेगमेंट ने भी मजबूत किया
TVS की तेजी से बिक्री बढ़ने का मुख्य कारण इसका बहुत बड़ा टू-व्हीलर पोर्टफोलियो और ईवी बिजनेस में इसकी सफलता है। होसुर की यह बड़ी कंपनी भारतीय बाजार में बिक्री के मामले में अभी भी तीसरे स्थान पर है, लेकिन यह अपने आईक्यूब और ऑर्बिटर मॉडल के साथ EV सेक्टर में सबसे आगे है। TVS अपाचे सीरीज हर साल रिकॉर्ड बिक्री दर्ज कर रही है और इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। इसमें TVS अपाचे RTX के रूप में सबसे नया एडिशन शामिल है। TVS के लिए एक और मजबूत सेक्टर स्कूटर रहा है, इसकी जुपिटर रेंज ने जबरदस्त ग्रोथ की है और होंडा एक्टिवा रेंज के बाद भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है।
एक्सपोर्ट में आगे बढ़ी कंपनी
TVS, एक्सपोर्ट में भी शानदार प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि यह देश के सबसे बड़े टू-व्हीलर एक्सपोर्टर्स में से एक है और अफ्रीका में इसकी नींव बहुत मजबूत है। TVS लैटिन अमेरिका पर भी अपना ध्यान फोकस कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि TVS अपाचे सीरीज में इन मार्केट्स में बहुत पोटेंशियल है, जहां पिछले कई सालों से बजाज ऑटो की पकड़ है। दूसरी तरफ, यामाहा का सफर बिल्कुल अलग रहा है क्योंकि इसका पोर्टफोलियो कई सेगमेंट में फैला हुआ है, जिसमें प्रीमियम मोटरसाइकिल और स्कूटर शामिल हैं।
TVS और यामाहा के चैलेंज
2026 में TVS को तीसरे स्थान से हटाने के लिए यामाहा को साउथ-ईस्ट एशिया और भारत में ज्यादा वॉल्यूम वाली जगहों पर अपनी सेल्स बेहतर करनी होगी। दूसरी बड़ी दिक्कत EV स्पेस की है। TVS आईक्यूब के मुकाबले यामाहा इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज, पावर और फीचर्स कम हैं और इनकी कीमत भी लगभग तीन गुना ज्यादा है, इसलिए यामाहा के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। TVS की बात करें तो, यह घरेलू सेल्स को मजबूत करने पर ध्यान देगी। साथ ही, आने वाले समय में तीसरे स्थान पर बने रहने के लिए एक्सपोर्ट भी बढ़ाएगी।
