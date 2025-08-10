इस कंपनी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को खरीदने की मची लूट; ओला बजाज भी छूट गए पीछे, बिक्री में बनी नंबर-1
भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो इसमें टीवीएस मोटर ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो इसमें टीवीएस मोटर ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टीवीएस के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को बीते महीने कल 22,256 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर टीवीएस के टू-व्हीलर बिक्री में 13.23 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। आइए जानते हैं बीते महीने 10 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचने वाली कंपनियों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
57% घट गई ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बजाज ऑटो रही। बजाज ऑटो ने इस दौरान 10.80 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 19,683 यूनिट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में ओला इलेक्ट्रिक रही। ओला इलेक्ट्रिक ने इस दौरान 57.29 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 17,852 यूनिट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री की। वहीं, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एथर एनर्जी रही। एथर एनर्जी ने इस दौरान 59.04 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,251 यूनिट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री की।
हीरो की बिक्री में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हीरो मोटोकॉर्प रही। हीरो मोटोकॉर्प ने इस दौरान 107.20 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,501 यूनिट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री थी। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में ग्रीव्स इलेक्ट्रिक रही। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक ने इस दौरान 32.92 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,199 यूनिट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में पूर एनर्जी रही। पूर एनर्जी ने इस दौरान 332.82 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,688 यूनिट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री की।
दसवें नंबर पर रही काइनेटिक ग्रीन
आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में Bgauss इलेक्ट्रिक रही। बता दें कि Bgauss इलेक्ट्रिकइ ने इस दौरान 11.04 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,595 यूनिट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रिवर मोबिलिटी रही। रिवर मोबिलिटी ने इस दौरान 583.7 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,518 यूनिट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में काइनेटिक ग्रीन रही। काइनेटिक ग्रीन ने इस दौरान 77.79 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,225 यूनिट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री की।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।