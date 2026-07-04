लोग हीरो और होंडा की बातें करते रहे, इधर चुपके से नंबर-1 बन गई ये कंपनी; 5.65 लाख टू-व्हीलर्स बेच दिए
जून 2026 में हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में 5,02,890 मोटरसाइकिल और स्कूटर बेचकर घरेलू बिक्री में अपना दबदबा बनाए रखा। तो दूसरी तरफ, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया 4,68,956 यूनिट्स के साथ दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया। जबकि TVS मोटर 4,11,014 यूनिट्स के साथ तीसरे स्थान पर रही।
देश के टू-व्हीलर सेगमेंट में हीरो और होंडा दोनों कंपनियों का दबदबा है। दरअसल, जून 2026 में हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में 5,02,890 मोटरसाइकिल और स्कूटर बेचकर घरेलू बिक्री में अपना दबदबा बनाए रखा। तो दूसरी तरफ, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया 4,68,956 यूनिट्स के साथ दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया। जबकि TVS मोटर 4,11,014 यूनिट्स के साथ तीसरे स्थान पर रही। अब कहाना में ट्विस्ट ऐसे आता है कि अगर इन कंपनियों की सेल्स में एक्सपोर्ट के आंकड़ों को भी जोड़ लिया जाता है, तब TVS इस लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच जाती है।
एक्सपोर्ट के कमाल से TVS बनी नंबर-1
दरअसल, TVS ने पिछले महीने 1,54,403 टू-व्हीलर एक्सपोर्ट किए, जिससे वह होंडा के 59,325 यूनिट्स और हीरो मोटोकॉर्प के 38,269 यूनिट्स से आगे निकल गई। एक्सपोर्ट से मिले इस फायदे ने TVS की देश और देश के बाहर की बिक्री के कुल आंकड़े को 5,65,417 यूनिट्स तक पहुंचा दिया, जो हीरो मोटोकॉर्प के 5,41,159 यूनिट्स और होंडा के 5,28,281 यूनिट्स से काफी ज्यादा है।
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TVS Jupiter
₹ 72,400 - 85,400
Hero Destini 125
₹ 80,450 - 91,700
TVS XL100
₹ 43,900 - 59,800
TVS Zest 110
₹ 70,600 - 75,500
TVS Jupiter 125
₹ 78,100 - 88,060
TVS NTORQ 125
₹ 82,500 - 1.01 लाख
|टू-व्हीलर कंपनियों की सेल्स जून 2026
|डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मिलाकर
|रैंक
|कंपनी
|कुल सेल्स
|1
|TVS मोटर्स
|5,65,417
|2
|हीरो मोटोकॉर्प
|5,41,159
|3
|होंडा
|5,28,281
इन तीनों कंपनियों में TVS ने सालाना आधार पर सबसे उल्लेखनीय बढ़ोतरी भी दर्ज की। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट बाजारों में हुई बढ़त की बदौलत, जून 2025 की तुलना में इसकी कुल बिक्री में 47% का उछाल आया। इसके बाद होंडा रही जिसकी बिक्री में 26% की बढ़ोतरी हुई, जबकि घरेलू बाजार में अपनी बढ़त बनाए रखने के बावजूद हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री में लगभग 2.3% की मामूली गिरावट दर्ज की गई।
भारत में हीरो का एकतरफा दबदबा
स्थानीय बाजार को देखा जाए, तो मई 2026 की तुलना में 6.31% की गिरावट और जून 2025 की तुलना में 4.24% की गिरावट के बावजूद हीरो मोटोकॉर्प आगे रहा। होंडा विपरीत दिशा में आगे बढ़ी और महीने-दर-महीने 2.03% की वृद्धि और 20.61% की ग्रोथ दर्ज की। टीवीएस ने भी दोनों मामलों में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया। उसे मई की तुलना में 6.88% और पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 46.26% की ग्रोथ मिली।
घरेलू रैंकिंग में और गिरावट आने पर, बजाज ऑटो ने जून 2026 में 1,66,956 यूनिट दर्ज कीं। हालांकि, इसकी बिक्री में साल-दर-साल 11.81% का सुधार हुआ, लेकिन मई की तुलना में डिस्पैच 20.32% कम था। रॉयल एनफील्ड ने 1,02,930 यूनिट के साथ एक और शानदार महीना दर्ज किया - जून 2025 की तुलना में 33.75% और मई की तुलना में 9.37% की बढ़त मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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