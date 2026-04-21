इस मोटरसाइकिल का कमाल, पहली बार 365 दिन में 5.71 लाख लोगों ने खरीदा; 12 साल बाद हुआ कारनामा

अपाचे ने अपने 21 साल के सफर में पहली बार 356 दिन के दौरान आधे मिलियन (5 लाख) का आंकड़ा पार किया है। वहीं, चौथी बार 400,000 यूनिट का आंकड़ा पार किया। लॉन्च के बाद से अपाचे ब्रांड ने लगभग 7 मिलियन यूनिट बेची हैं, जिसमें पिछले 12 सालों में बेची गई 4.38 मिलियन यूनिट भी शामिल हैं।

TVS मोटर कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026 कुछ नए रिकॉर्ड के साथ खत्म हुआ। एक तरफ जहां उसके स्कूटर जुपिटर ने नए सेल्स माइलस्टोन सेट किए। तो उसकी अपाचे मोटरसाइकिल के लिए ये FY बेहद शानदार रहा। दरअसल, जुपिटर ने FY2026 में रिकॉर्ड 2.30 मिलियन स्कूटर बेचे, जो पिछले साल के मुकाबले 18% ज्यादा है। वहीं, अपाचे सीरीज ने TVS की मोटरसाइकिल बिक्री को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया, जो 1.41 मिलियन मोटरसाइकिल का था। इसमें 523,240 मोपेड और जोड़ दें तो FY2026 में TVS की कुल 2-व्हीलर बिक्री रिकॉर्ड 4.24 मिलियन यूनिट रही, जो FY2025 की 3.51 मिलियन यूनिट की तुलना में 21% ज्यादा रही।

सियाम (SIAM) के FY2026 के होलसेल के आंकड़ों के अनुसार, अपाचे मोटरसाइकिल सीरीज ने 571,376 यूनिट की फैक्टरी डिस्पैच दर्ज की, जो पिछले साल FY2025 की 446,218 यूनिट के मुकाबले 28% ज्यादा थी। FY2026 में अपाचे ने पिछले साल के मुकाबले 144,499 एकस्ट्रा यूनिट बेचीं और TVS की मोटरसाइकिल बिक्री में मॉडल-वाइज 40% की ज्यादा हिस्सेदारी हासिल की, जो FY2025 में 37% थी।

इस अब तक के सबसे ज्यादा टोटल सालाना आंकड़े के साथ, अपाचे ने अपने 21 साल के सफर में पहली बार 356 दिन के दौरान आधे मिलियन (5 लाख) का आंकड़ा पार किया है। वहीं, चौथी बार 400,000 यूनिट का आंकड़ा पार किया। लॉन्च के बाद से अपाचे ब्रांड ने लगभग 7 मिलियन यूनिट बेची हैं, जिसमें पिछले 12 सालों में बेची गई 4.38 मिलियन यूनिट भी शामिल हैं। चलिए एक बार इसकी टेबल को देखते हैं।

TVS अपाचे की FY के हिसाब से भारत में सेल्स फेसियल यूनिट सेल चेंज % YoY FY2015 1,98,509 FY2016 2,61,629 31.8 FY2017 2,96,380 13 FY2018 3,99,035 35 FY2019 4,65,322 17 FY2020 3,65,232 -22 FY2021 3,25,644 -11 FY2022 3,25,598 0 FY2023 3,49,082 7 FY2024 3,78,072 8 FY2025 4,46,218 18 FY2026 5,71,376 28 12 साल टोटल 43,82,097

TVS अपाचे की FY के हिसाब से भारत में सेल्स की बात करें तो FY2015 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 1,98,509 यूनिट बेचीं। FY2016 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 2,61,629 यूनिट बेचीं और इसे 31.8% की ग्रोथ मिली। FY2017 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 2,96,380 यूनिट बेचीं और इसे 13.28% की ग्रोथ मिली। FY2018 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 3,99,035 यूनिट बेचीं और इसे 34.64% की ग्रोथ मिली। FY2019 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 4,65,322 यूनिट बेचीं और इसे 16.61% की ग्रोथ मिली। FY2020 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 3,65,232 यूनिट बेचीं और इसे 21.51% की डिग्रोथ मिली।

FY2021 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 3,25,644 यूनिट बेचीं और इसे 10.84% की डिग्रोथ मिली। FY2022 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 3,25,598 यूनिट बेचीं और इसे 0.01% की डिग्रोथ मिली। FY2023 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 3,49,082 यूनिट बेचीं और इसे 7.21% की ग्रोथ मिली। FY2024 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 3,78,072 यूनिट बेचीं और इसे 8.3% की ग्रोथ मिली। FY2025 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 4,46,218 यूनिट बेचीं और इसे 18.02% की ग्रोथ मिली। FY2026 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 5,71,376 यूनिट बेचीं और इसे 28.05% की ग्रोथ मिली। इस तरह 12 साल के दौरान इसकी 43,82,097 यूनिट बिकी।

TVS अपाचे की सेल्स पहली बार 5 लाख यूनिट के पार मॉडल FY2026 FY2025 चेंज % YoY अपाचे 5,71,376 4,46,218 28% रेडर 4,26,877 3,99,819 7% रेडियन, स्पोर्ट, स्टार सिटी 3,29,094 3,20,033 3% रोनिन 80,518 33,977 137% BMW, RR310 9,718 4,262 128% टोटल 14,17,583 12,04,309 18%