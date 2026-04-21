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इस मोटरसाइकिल का कमाल, पहली बार 365 दिन में 5.71 लाख लोगों ने खरीदा; 12 साल बाद हुआ कारनामा

Apr 21, 2026 09:07 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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अपाचे ने अपने 21 साल के सफर में पहली बार 356 दिन के दौरान आधे मिलियन (5 लाख) का आंकड़ा पार किया है। वहीं, चौथी बार 400,000 यूनिट का आंकड़ा पार किया। लॉन्च के बाद से अपाचे ब्रांड ने लगभग 7 मिलियन यूनिट बेची हैं, जिसमें पिछले 12 सालों में बेची गई 4.38 मिलियन यूनिट भी शामिल हैं।

इस मोटरसाइकिल का कमाल, पहली बार 365 दिन में 5.71 लाख लोगों ने खरीदा; 12 साल बाद हुआ कारनामा

TVS मोटर कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026 कुछ नए रिकॉर्ड के साथ खत्म हुआ। एक तरफ जहां उसके स्कूटर जुपिटर ने नए सेल्स माइलस्टोन सेट किए। तो उसकी अपाचे मोटरसाइकिल के लिए ये FY बेहद शानदार रहा। दरअसल, जुपिटर ने FY2026 में रिकॉर्ड 2.30 मिलियन स्कूटर बेचे, जो पिछले साल के मुकाबले 18% ज्यादा है। वहीं, अपाचे सीरीज ने TVS की मोटरसाइकिल बिक्री को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया, जो 1.41 मिलियन मोटरसाइकिल का था। इसमें 523,240 मोपेड और जोड़ दें तो FY2026 में TVS की कुल 2-व्हीलर बिक्री रिकॉर्ड 4.24 मिलियन यूनिट रही, जो FY2025 की 3.51 मिलियन यूनिट की तुलना में 21% ज्यादा रही।

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सियाम (SIAM) के FY2026 के होलसेल के आंकड़ों के अनुसार, अपाचे मोटरसाइकिल सीरीज ने 571,376 यूनिट की फैक्टरी डिस्पैच दर्ज की, जो पिछले साल FY2025 की 446,218 यूनिट के मुकाबले 28% ज्यादा थी। FY2026 में अपाचे ने पिछले साल के मुकाबले 144,499 एकस्ट्रा यूनिट बेचीं और TVS की मोटरसाइकिल बिक्री में मॉडल-वाइज 40% की ज्यादा हिस्सेदारी हासिल की, जो FY2025 में 37% थी।

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इस अब तक के सबसे ज्यादा टोटल सालाना आंकड़े के साथ, अपाचे ने अपने 21 साल के सफर में पहली बार 356 दिन के दौरान आधे मिलियन (5 लाख) का आंकड़ा पार किया है। वहीं, चौथी बार 400,000 यूनिट का आंकड़ा पार किया। लॉन्च के बाद से अपाचे ब्रांड ने लगभग 7 मिलियन यूनिट बेची हैं, जिसमें पिछले 12 सालों में बेची गई 4.38 मिलियन यूनिट भी शामिल हैं। चलिए एक बार इसकी टेबल को देखते हैं।

TVS अपाचे की FY के हिसाब से भारत में सेल्स
फेसियलयूनिट सेलचेंज % YoY
FY20151,98,509
FY20162,61,62931.8
FY20172,96,38013
FY20183,99,03535
FY20194,65,32217
FY20203,65,232-22
FY20213,25,644-11
FY20223,25,5980
FY20233,49,0827
FY20243,78,0728
FY20254,46,21818
FY20265,71,37628
12 साल टोटल43,82,097

TVS अपाचे की FY के हिसाब से भारत में सेल्स की बात करें तो FY2015 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 1,98,509 यूनिट बेचीं। FY2016 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 2,61,629 यूनिट बेचीं और इसे 31.8% की ग्रोथ मिली। FY2017 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 2,96,380 यूनिट बेचीं और इसे 13.28% की ग्रोथ मिली। FY2018 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 3,99,035 यूनिट बेचीं और इसे 34.64% की ग्रोथ मिली। FY2019 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 4,65,322 यूनिट बेचीं और इसे 16.61% की ग्रोथ मिली। FY2020 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 3,65,232 यूनिट बेचीं और इसे 21.51% की डिग्रोथ मिली।

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FY2021 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 3,25,644 यूनिट बेचीं और इसे 10.84% की डिग्रोथ मिली। FY2022 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 3,25,598 यूनिट बेचीं और इसे 0.01% की डिग्रोथ मिली। FY2023 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 3,49,082 यूनिट बेचीं और इसे 7.21% की ग्रोथ मिली। FY2024 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 3,78,072 यूनिट बेचीं और इसे 8.3% की ग्रोथ मिली। FY2025 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 4,46,218 यूनिट बेचीं और इसे 18.02% की ग्रोथ मिली। FY2026 के दौरान कंपनी ने अपाचे की 5,71,376 यूनिट बेचीं और इसे 28.05% की ग्रोथ मिली। इस तरह 12 साल के दौरान इसकी 43,82,097 यूनिट बिकी।

TVS अपाचे की सेल्स पहली बार 5 लाख यूनिट के पार
मॉडलFY2026FY2025चेंज % YoY
अपाचे5,71,3764,46,21828%
रेडर4,26,8773,99,8197%
रेडियन, स्पोर्ट, स्टार सिटी3,29,0943,20,0333%
रोनिन80,51833,977137%
BMW, RR3109,7184,262128%
टोटल14,17,58312,04,30918%
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अपाचे के चारों मॉडल RTR 160, RTR 165, RTR 180 और RTR 200 में खरीद सकते हैं। ये मॉडल अलग तरह के ग्राहक की जरूरत पूरी करते हैं, जिससे इसका टारगेट ऑडियंस और भी बड़ा हो जाता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत RTR 160 2V के लिए 111,400 रुपए से शुरू होती है। RTR 180 के लिए बढ़कर 124,800 रुपए हो जाती है। वहीं, टॉप-एंड RTR 200 4V के लिए 148,600 रुपए तक पहुंच जाती है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला बजाज पल्सर, यामाहा MT-15 और FZ25, KTM डुके 200/390, सुजुकी जिक्सर और हीरो एक्सट्रीम जैसे मॉडल से होता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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