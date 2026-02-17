Hindustan Hindi News
TVS की इस धाकड़ बाइक पर टूटे लोग, डिमांड ऐसी कि 3 महीने पहुंचा वेटिंग पीरियड; कीमत ₹1.99 लाख

Feb 17, 2026 09:23 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
TVS अपाचे RTX ने अपने दमदार फीचर्स और किफायती कीमत से बाजार में तहलका मचा दिया है। डिमांड इतनी ज्यादा है कि 3 महीने से ज्यादा का वेटिंग पीरियड चल रहा है। अगर आप इसे खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बुकिंग जल्दी करें, क्योंकि लाइन लंबी है।

अगर आप TVS अपाचे RTX खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इस एडवेंचर बाइक की डिमांड इतनी ज्यादा है कि फिलहाल इसकी वेटिंग पीरियड 3 महीने से भी ज्यादा चल रही है। लॉन्च के बाद से ही यह बाइक चर्चा में है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर कई ग्राहक लंबी वेटिंग को लेकर शिकायत भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इसकी डिलीवरी कब मिलेगी?

कब मिलेगी डिलीवरी?

11 फरवरी 2026 या उसके बाद बुकिंग करने वालों को डिलीवरी 1 जून 2026 से शुरू होगी। डिलीवरी पूरी तरह बुकिंग क्रम (sequence) पर आधारित है। शहर के हिसाब से वेटिंग में कोई बदलाव नहीं है। वेरिएंट की उपलब्धता पर भी डिलीवरी निर्भर करेगी, यानी जिसने पहले बुकिंग की, उसे पहले बाइक मिलेगी।

वेटिंग इतनी लंबी क्यों?

इसके दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये जबरदस्त डिमांड में है और दूसरा कि इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी अपेक्षाकृत कम है। बाइक की कीमत और फीचर्स ने इसे युवाओं और एडवेंचर राइडर्स के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया है।

कीमत ने मचाई हलचल

अपाचे RTX की शुरुआती कीमत ₹1.99 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इस प्राइस रेंज में मिलने वाला फीचर पैकेज इसे बेहद आकर्षक बनाता है।

खास फीचर्स

इसके खास फीचर्स की बात करें तो इसमें राइड -बाय-वायर थ्रॉटल, मल्टीपल राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल,टीएफटी डिस्प्ले विद नेविगेशन, क्रूज़ कंट्रोल, बाई-डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर (हायर वेरिएंट) जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। इन फीचर्स के कारण यह बाइक प्रीमियम सेगमेंट की फील देती है।

इंजन और परफॉर्मेंस

अपाचे RTX 300 में 299cc लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है। इसमें मिलने वाला इंजन 35.5 bhp की पावर और 28.5 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। ये 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है।

एडवेंचर-टूरिंग के लिए तैयार

यह बाइक ट्रेलिस फ्रेम पर बनी है और इसमें USD फ्रंट फोर्क मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। इसमें 19-इंच फ्रंट और 17-इंच का रियर व्हील मिलता है। इसमें ऐसा सेटअप दिया गया है, जो इसे एडवेंचर-टूरिंग के लिए तैयार बनाता है।

