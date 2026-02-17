TVS की इस धाकड़ बाइक पर टूटे लोग, डिमांड ऐसी कि 3 महीने पहुंचा वेटिंग पीरियड; कीमत ₹1.99 लाख
TVS अपाचे RTX ने अपने दमदार फीचर्स और किफायती कीमत से बाजार में तहलका मचा दिया है। डिमांड इतनी ज्यादा है कि 3 महीने से ज्यादा का वेटिंग पीरियड चल रहा है। अगर आप इसे खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बुकिंग जल्दी करें, क्योंकि लाइन लंबी है।
अगर आप TVS अपाचे RTX खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इस एडवेंचर बाइक की डिमांड इतनी ज्यादा है कि फिलहाल इसकी वेटिंग पीरियड 3 महीने से भी ज्यादा चल रही है। लॉन्च के बाद से ही यह बाइक चर्चा में है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर कई ग्राहक लंबी वेटिंग को लेकर शिकायत भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इसकी डिलीवरी कब मिलेगी?
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
TVS Apache RTX 300
₹ 1.99 - 2.29 लाख
Yezdi Motorcycles Adventure
₹ 1.98 - 2.27 लाख
Yezdi Motorcycles Adventure [2024]
₹ 1.98 - 2.07 लाख
KTM 250 Adventure
₹ 2.42 लाख
Suzuki V-Strom SX
₹ 1.98 लाख
Bajaj Dominar 400
₹ 2.33 - 2.39 लाख
कब मिलेगी डिलीवरी?
11 फरवरी 2026 या उसके बाद बुकिंग करने वालों को डिलीवरी 1 जून 2026 से शुरू होगी। डिलीवरी पूरी तरह बुकिंग क्रम (sequence) पर आधारित है। शहर के हिसाब से वेटिंग में कोई बदलाव नहीं है। वेरिएंट की उपलब्धता पर भी डिलीवरी निर्भर करेगी, यानी जिसने पहले बुकिंग की, उसे पहले बाइक मिलेगी।
वेटिंग इतनी लंबी क्यों?
इसके दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये जबरदस्त डिमांड में है और दूसरा कि इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी अपेक्षाकृत कम है। बाइक की कीमत और फीचर्स ने इसे युवाओं और एडवेंचर राइडर्स के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया है।
कीमत ने मचाई हलचल
अपाचे RTX की शुरुआती कीमत ₹1.99 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इस प्राइस रेंज में मिलने वाला फीचर पैकेज इसे बेहद आकर्षक बनाता है।
खास फीचर्स
इसके खास फीचर्स की बात करें तो इसमें राइड -बाय-वायर थ्रॉटल, मल्टीपल राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल,टीएफटी डिस्प्ले विद नेविगेशन, क्रूज़ कंट्रोल, बाई-डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर (हायर वेरिएंट) जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। इन फीचर्स के कारण यह बाइक प्रीमियम सेगमेंट की फील देती है।
इंजन और परफॉर्मेंस
अपाचे RTX 300 में 299cc लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है। इसमें मिलने वाला इंजन 35.5 bhp की पावर और 28.5 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। ये 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है।
एडवेंचर-टूरिंग के लिए तैयार
यह बाइक ट्रेलिस फ्रेम पर बनी है और इसमें USD फ्रंट फोर्क मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। इसमें 19-इंच फ्रंट और 17-इंच का रियर व्हील मिलता है। इसमें ऐसा सेटअप दिया गया है, जो इसे एडवेंचर-टूरिंग के लिए तैयार बनाता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।