पैसा देने पर भी नहीं मिल रही TVS की ये नई बाइक, 55 दिन तक पहुंचा वेटिंग पीरियड; लोगों की हाई डिमांड से बढ़ा इंतजार

संक्षेप:

अगर आप एक किफायती लेकिन फीचर-लोडेड एडवेंचर बाइक की तलाश में हैं, तो TVS अपाचे RTX 300 एक शानदार विकल्प है। हालांकि, अलग-अलग शहरों के हिसाब से इसका वेटिंग पीरियड 55 दिन तक पहुंच गया है। सही प्लानिंग और समय पर बुकिंग करके आप अपनी नई अपाचे RTX 300 जल्दी घर ला सकते हैं।

Dec 21, 2025 11:06 pm IST
TVS Apache RTX 300arrow

TVS ने अक्टूबर 2025 में अपनी नई अपाचे RTX 300 (Apache RTX 300) एडवेंचर मोटरसाइकिल को 1.99 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। कुछ ही हफ्तों बाद नवंबर के अंत में इसकी डिलीवरी भी देशभर में शुरू हो गई। यह बाइक इसलिए खास मानी जा रही है, क्योंकि यह रैली-रेड टेक्नोलॉजी को भारत के एंट्री-लेवल एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट में लेकर आती है। अपाचे RTX 300 (Apache RTX 300) उन राइडर्स के लिए डिजाइन की गई है, जो लंबी दूरी की आरामदायक राइड के साथ-साथ अलग-अलग तरह के रास्तों और टेरेन पर बाइक चलाना चाहते हैं। लेकिन, इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि इस बाइक पर 55 दिन का वेटिंग पीरियड चल रहा है।

TVS अपाचे RTX 300 क्यों है खास?

TVS अपाचे RTX 300 में ऐसे कई फीचर्स मिलते हैं, जो आमतौर पर महंगी ADV बाइक्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसमें मल्टीपल राइड मोड्स, स्विचेबल ABS, एडजस्टेबल सस्पेंशन समेत कई स्मार्ट कनेक्टिविटी वाले फीचर्स मिलते हैं। इसमें लंबी दूरी के लिए आरामदायक राइडिंग पोजिशन मिलती है। इन सभी खूबियों के साथ यह बाइक उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बनती है, जो एडवेंचर राइडिंग की दुनिया में एंट्री लेना चाहते हैं।

TVS अपाचे RTX 300 का वेटिंग पीरियड?

अगर आप अपाचे RTX 300 खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि इसका वेटिंग पीरियड शहर, कलर और वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। कुछ शहरों में डिमांड ज्यादा होने की वजह से इंतजार थोड़ा लंबा है, जबकि कुछ जगहों पर बाइक जल्दी मिल रही है।

TVS अपाचे RTX 300 की बड़े शहरों में औसत वेटिंग

शहरऔसत वेटिंग पीरियड
दिल्ली30 - 40 दिन
चेन्नई45 - 55 दिन
मुंबई30 - 40 दिन
बैंग्लोर15 - 30 दिन
कोलकाता2 - 5 दिन

ऊपर दिए गए चार्ट के मुताबिक, दिल्ली में इसका औसत वेटिंग पीरियड 30 से 40 दिन है। वहीं, मुंबई में औसत वेटिंग पीरियड 30 से 40 दिन है। चेन्नई में इसका वेटिंग पीरियड सबसे ज्यादा है। इसका चेन्नई में औसत वेटिंग पीरियड 45 से 55 दिन तक है। वहीं, बैंग्लोर का औसत वेटिंग पीरियड 15 से 30 दिन तक है। इसके अलावा कोलकाता में सबसे कम वेटिंग पीरियड है, जो 2 से 5 दिन तक पहुंच गया है।

खरीदने से पहले ये बातें जरूर ध्यान रखें

इसके वेटिंग पीरियड की बात करें तो ये डीलर-टू-डीलर भी अलग हो सकता है। किसी खास कलर या वैरिएंट पर वेटिंग ज्यादा हो सकती है। फेस्टिव सीजन या नई बुकिंग बढ़ने पर डिलीवरी टाइम बढ़ सकता है। इसलिए बाइक बुक करने से पहले अपने नजदीकी TVS डीलरशिप से सही वेटिंग पीरियड की जानकारी लेना बेहतर रहेगा।

