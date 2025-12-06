Hindustan Hindi News
अपाचे RTX 300 का सेलिब्रेशन एडिशन आया, ब्लैक और गोल्ड कलर स्कीम मिलेगी; जानिए फीचर्स की डिटेल

अपाचे RTX 300 का सेलिब्रेशन एडिशन आया, ब्लैक और गोल्ड कलर स्कीम मिलेगी; जानिए फीचर्स की डिटेल

संक्षेप:

टीवीएस ने गोवा में चल रहे MotoSoul 2025 इवेंट में अपने ग्राहकों को सरप्राइज देते हुए अपाचे RTX 300 (TVS Apache RTX 300)का नया सेलिब्रेशन एडिशन पेश किया। दरअसल, कंपनी ने अब एक नए स्पेशल-एडिशन लिवरी के साथ ब्रांड की 20वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में शामिल हो गई है।

Dec 06, 2025 04:29 pm IST
TVS Apache RTX 300arrow

टीवीएस ने गोवा में चल रहे MotoSoul 2025 इवेंट में अपने ग्राहकों को सरप्राइज देते हुए अपाचे RTX 300 (TVS Apache RTX 300)का नया सेलिब्रेशन एडिशन पेश किया। दरअसल, कंपनी ने अब एक नए स्पेशल-एडिशन लिवरी के साथ ब्रांड की 20वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में शामिल हो गई है। इवेंट में शोकेस की गई इस बाइक में सिर्फ पेंट में बदलाव किए गए हैं। अपाचे RTR सीरीज के अपने यादगार वर्जन आने के बाद उम्मीद कर रहे थे कि TVS RTX को भी इसमें शामिल करेगी। हालांकि, अभी इसकी कीमत का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। मोटरसाइकिल मैकेनिकली स्टैंडर्ड मॉडल जैसी ही है।

इस सेलिब्रेशन एडिशन का सेंटरपीस ब्लैक और शैंपेन गोल्ड कलर स्कीम है। बॉडी पैनल पर एक ब्लैक बेस है जिस पर गोल्ड ग्राफिक्स हैं जो फ्यूल टैंक, साइड पैनल और फेयरिंग की लाइनों को ट्रेस करते हैं। इसमें जोड़े गए रेड हाइलाइट्स भी इसके स्पोर्टी लुक को और मजबूत करते हैं। TVS ने डुअल-टोन आइडिया को एलॉय व्हील्स में भी शामिल किया है, जिसमें से एक आधा ब्लैक और दूसरा गोल्ड में फिनिश किया गया है।

20th एनिवर्सरी एडिशन में स्टैंडर्ड अपाचे RTX 300 जैसा ही इंजन, फ्रेम, सस्पेंशन हार्डवेयर और ब्रेकिंग सेटअप है। मोटरसाइकिल का फीचर्स सेट भी नहीं बदला है, इसलिए उम्मीद है कि ADV में वही इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज और राइडर एड्स मिलेंगे। TVS ने इस मौके का इस्तेमाल इंजन को रीट्यून करने, एर्गोनॉमिक्स में बदलाव करने या लंबी दूरी की एक्सेसरीज जोड़ने के लिए नहीं किया है, जिससे यह टेक्निकल अपडेट के बजाय सिर्फ स्टाइलिंग अपडेट है।

