₹1.99 लाख में TVS की पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल लॉन्च; रॉयल एनफील्ड, KTM और येज्दी से होगा मुकाबला

TVS ने अपनी मोस्ट अवेटेड अपाचे RTX 300 को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.99 लाख रुपए है। इस लॉन्च के साथ, TVS ने अब एडवेंचर टूरर सेगमेंट में कदम रख दिया है। TVS अपाचे RTX ब्रांड के नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और इसका मुकाबला KTM 250 एडवेंचर, येज्दी एडवेंचर, रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440 जैसे मॉडल से होगा।

TVS अपाचे RTX 300 एडवेंचर टूरर में नया 299cc, लिक्विड-ऑयल कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर RT-XD4 इंजन है, जो 9,000 rpm पर 35.5 hp और 7,000 rpm पर 28.5 Nm का अधिकतम पावर और टॉर्क आउटपुट देता है। पावर मिल एक बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसमें स्मूथ ट्रांसमिशन के लिए असिस्ट और स्लिपर क्लच भी है।

TVS अपाचे RTX 300 स्टील ट्रेलिस फ्रेम और एल्युमीनियम डाईकास्ट स्विंगआर्म पर बेस्ड है। मजबूत फ्यूल टैंक, मजबूत साइड फेंडर और पारदर्शी विंडस्क्रीन के साथ यह मोटरसाइकिल भारी-भरकम दिखती है। आगे की तरफ, अपाचे RTX 300 'आंख के आकार' वाले LED हेडलैंप, LED टर्न इंडिकेटर्स और चोंच जैसे प्रोजेक्शन के साथ एक आक्रामक लुक देती है। यह पहली एडवेंचर टूरर स्प्लिट रियर सीटों और अतिरिक्त सामान रखने के लिए एक अलग लगेज रैक के साथ पीछे बैठने के लिए उपयुक्त लगती है।

TVS अपाचे RTX 300 में एक फुल-कलर TFT डिस्प्ले है जो स्पीड, कॉल और SMS अलर्ट, सेगमेंट-फर्स्ट मैप मिररिंग, गोप्रो कंट्रोल जैसी कई डिटेल दिखाती है। इसमें चार अलग-अलग राइड मोड टूर, रैली, अर्बन और रेन मोड मिलते हैं। सुरक्षा के लिहाज से, इसमें ABS मोड (रैली, अर्बन और रेन), ट्रैक्शन कंट्रोल (दो मोड), क्रूज कंट्रोल और TPSM जैसे फीचर्स हैं।