TVS Apache RTX 300 Launch Likely 15th October

रॉयल एनफील्ड, कावासाकी और येज्दी का खेल बिगाड़ने आ रही ये नई एडवेंचर मोटसाइकिल; 15 अक्टूबर को होगी लॉन्च

अपाचे RTX 300 एक ऑल-आउट ऑफ-रोडर होने के बजाय एक सेमी-फेयर्ड एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल है। इसमें हाई-स्पीड ट्रेल्स और अन्य इलाकों के लिए उपयुक्त ऑफ-रोड कैपेसिटी होंगी, लेकिन हार्डकोर ऑफ-रोडिंग के लिए नहीं। इस मोटरसाइकिल का 2025 ऑटो एक्सपो में कम समय के लिए पेश किया गया था।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 04:07 PM
रॉयल एनफील्ड, कावासाकी और येज्दी का खेल बिगाड़ने आ रही ये नई एडवेंचर मोटसाइकिल; 15 अक्टूबर को होगी लॉन्च

TVS मोटर अपनी पहली एडवेंचर बाइक (ADV) मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी में है। यह भारत में मोस्ट अवेटेड मोटरसाइकिल लॉन्च में से एक है। इसे 2025 ऑटो एक्सपो में थोड़े समय के लिए पेश किया गया था। अब, टीवीएस ने 15 अक्टूबर को अपाचे RTX 300 के संभावित लॉन्च के लिए मीडिया को BYD इनवाइट भेज रही हैं। एडवेंचर बाइक सेगमेंट में तेजी के साथ TVS इस कॉम्पटीशन को बढ़ाने करने का इरादा रखती है। जहां हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, कावासाकी और येज्दी जैसे अन्य ब्रांड्स के साथ OEM भी मौजूद हैं।

कंपोनेंट्स की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में 19-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर एलॉय व्हील हैं, जो मोटे डुअल-स्पोर्ट टायरों से लिपटे हैं। इसमें खूबसूरत गोल्ड शेड में फिनिश किए गए USD टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और मोनो-शॉक रियर सस्पेंशन हैं। दोनों सिरों पर सिंगल डिस्क ब्रेक सेटअप देखा जा सकता है और डुअल चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) भी उपलब्ध होगा। TVS की अपाचे RTX 300 में ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स भी देखने को मिलेंगे।

डिजाइन की बात करें तो इसमें एक आकर्षक मशीन देख सकते हैं जिसका फ्रंट फेसिया प्रभावशाली होगा। एक लंबी विंडस्क्रीन इसे देखने में ज्यादा हैवी लुक देती है। इंटीग्रेटेड फ्रंट बीक इसकी ADV खूबियों को दर्शाता है। मजबूत नकल गार्ड, मजबूत दिखने वाली बैश प्लेट, लगेज माउंटिंग पॉइंट के रूप में इस्तेमाल होने वाले साइड गार्ड और रियर लगेज रैक इसके जरूरी एलिमेंट हैं। उम्मीद है कि इसमें 2025 अपाचे RTR 310 जैसा ही पूरी तरह से डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, SmartXonnect ऐप सपोर्ट, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल और अन्य फीचर्स पैकेज का हिस्सा हो सकते हैं।

नई TVS अपाचे RTX 300 में ब्रांड का नया RT-XD4 इंजन होगा, जिसे 2024 मोटोसोल में पेश किया गया था। यह TVS का अपना इंजन है जिसकी कैपेसिटी लगभग 300cc है और यह एक DOHC 4वी/सिलेंडर सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन है जिसका मैक्सिमम पावर 9,000 आरपीएम पर 35 बीएचपी और 7,000 आरपीएम पर 28.5 एनएम है, जो 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है। नए GST 2.0 आने से इसकी कीमत भी अट्रैक्टिव होने की उम्मीद है।

