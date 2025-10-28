लॉन्च के आधे महीने में ही कंपनी का बदल गया मन, इस मोटरसाइकिल की कीमत में ₹5000 बढ़ा दिए

संक्षेप: TVS मोटर ने हाल ही में देश में अपनी पहली एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल अपाचे RTX 300 लॉन्च की है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.99 लाख रुपए है। वहीं, टॉप-स्पेक BTO वैरिएंट की कीमत 2.29 लाख रुपए थी।

Tue, 28 Oct 2025 03:46 PM

TVS मोटर ने हाल ही में देश में अपनी पहली एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल अपाचे RTX 300 लॉन्च की है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.99 लाख रुपए है। वहीं, टॉप-स्पेक BTO वैरिएंट की कीमत 2.29 लाख रुपए थी। इन कीमतों को भारतीय मोटरसाइकिल चलाने वालों ने काफी पसंद किया। इसकी कीमतों को वैल्यू फॉर मनी भी माना जा रहा है। हालांकि, TVS मोटर ने लॉन्च के आधे महीने के अंदर ही अपना मन बदल दिया। दरअसल, ने इस मोटरसाइकिल के कुछ वैरिएंट की कीमतों में बदलाव किया है।

सबसे ज्यादा इक्विप्ड अपाचे RTX 300 BTO वैरिएंट खरीदने वालों को अब 5,000 रुपए ज्यादा देने होंगे। हालांकि, नई कीमतें सिर्फ BTO वैरिएंट पर ही लागू की गई हैं। इसके बेस वैरिएंट की कीमत 1.99 लाख रुपए और टॉप वैरिएंट की कीमत 2.14 लाख रुपए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लॉन्च के समय 2.29 लाख रुपए कीमत वाला BTO वैरिएंट अब 2.34 लाख रुपए का हो गया है।

TVS अपाचे RTX 300 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस TVS अपाचे RTX 300 एडवेंचर टूरर में नया 299cc, लिक्विड-ऑयल कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर RT-XD4 इंजन है, जो 9,000 rpm पर 35.5 hp और 7,000 rpm पर 28.5 Nm का अधिकतम पावर और टॉर्क आउटपुट देता है। पावर मिल एक बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसमें स्मूथ ट्रांसमिशन के लिए असिस्ट और स्लिपर क्लच भी है।

TVS अपाचे RTX 300 स्टील ट्रेलिस फ्रेम और एल्युमीनियम डाईकास्ट स्विंगआर्म पर बेस्ड है। मजबूत फ्यूल टैंक, मजबूत साइड फेंडर और पारदर्शी विंडस्क्रीन के साथ यह मोटरसाइकिल भारी-भरकम दिखती है। आगे की तरफ, अपाचे RTX 300 'आंख के आकार' वाले LED हेडलैंप, LED टर्न इंडिकेटर्स और चोंच जैसे प्रोजेक्शन के साथ एक आक्रामक लुक देती है। यह पहली एडवेंचर टूरर स्प्लिट रियर सीटों और अतिरिक्त सामान रखने के लिए एक अलग लगेज रैक के साथ पीछे बैठने के लिए उपयुक्त लगती है।

TVS अपाचे RTX 300 में एक फुल-कलर TFT डिस्प्ले है जो स्पीड, कॉल और SMS अलर्ट, सेगमेंट-फर्स्ट मैप मिररिंग, गोप्रो कंट्रोल जैसी कई डिटेल दिखाती है। इसमें चार अलग-अलग राइड मोड टूर, रैली, अर्बन और रेन मोड मिलते हैं। सुरक्षा के लिहाज से, इसमें ABS मोड (रैली, अर्बन और रेन), ट्रैक्शन कंट्रोल (दो मोड), क्रूज कंट्रोल और TPSM जैसे फीचर्स हैं।