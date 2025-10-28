Hindustan Hindi News
लोग हाथों-हाथ खरीद रहे थे ये बाइक, बंपर डिमांड देख TVS ने 15 दिन बाद बढ़ाई कीमत; अब ₹5,000 तक ज्यादा लगेंगे

लोग हाथों-हाथ खरीद रहे थे ये बाइक, बंपर डिमांड देख TVS ने 15 दिन बाद बढ़ाई कीमत; अब ₹5,000 तक ज्यादा लगेंगे

संक्षेप: TVS ने अपनी अपाचे के RTX 300 BTO वैरिएंट को महंगा कर दिया है। कंपनी ने इसके लॉन्च के 15 दिन बाद यह फैसला लिया है। अब इसकी कीमत में 5,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Tue, 28 Oct 2025 02:42 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
TVS मोटर ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी पहली एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल TVS अपाचे RTX 300 को लॉन्च करके हलचल मचा दी थी। अपनी शानदार शुरुआती कीमत (1.99 लाख, एक्स-शोरूम) के कारण इस बाइक को मोटरसाइकिल प्रेमियों ने हाथों-हाथ लिया और इसे वैल्यू-फॉर-मनी (Value for Money) बना दिया। लेकिन, लॉन्च के महज 15 दिनों के अंदर ही TVS मोटर ने चुनिंदा वैरिएंट्स की कीमतों में बदलाव कर दिया है। आइए जानते हैं कि इस अचानक हुई मूल्य वृद्धि का असर किस पर पड़ा है?

अपाचे RTX 300 BTO वैरिएंट की कीमत बढ़ी

TVS मोटर ने अपाचे RTX 300 के टॉप-स्पेक BTO (Built-to-Order) वैरिएंट की कीमत में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है।

वैरिएंट लॉन्च प्राइसनई कीमतअंतर
BTO वैरिएंट₹2.29 लाख₹2.34 लाख₹5,000
बेस वैरिएंट₹1.99 लाख₹1.99 लाखकोई बदलाव नहीं
टॉप वैरिएंट₹2.14 लाख₹2.14 लाखकोई बदलाव नहीं

गौर करने वाली बात यह है कि बेस (Base) और टॉप (Top) वैरिएंट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वे अभी भी क्रमशः 1.99 लाख और 2.14 लाख (एक्स-शोरूम) पर बरकरार हैं। कीमत में बढ़ोतरी केवल सबसे महंगे और सबसे ज्यादा फीचर्स वाले BTO वैरिएंट पर लागू हुई है।

BTO वैरिएंट में क्या मिलता है खास?

अपाचे RTX 300 का BTO (बिल्ट-टू-ऑर्डर) वैरिएंट उन उत्साही राइडर्स के लिए है, जो अपनी बाइक में सभी प्रीमियम और खासियत वाले उपकरण चाहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये वैरिएंट ग्राहक के ऑर्डर पर ही तैयार किए जाते हैं और डीलरशिप पर आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं।

BTO वैरिएंट के एक्सक्लूसिव फीचर्स

इसमें फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन (Fully Adjustable Suspension) मिलता है, जिससे राइडर अपनी जरूरतों के हिसाब से सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकता है। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) मिलता है। यह फीचर चलते समय टायरों के दबाव पर नजर रखता है। इसमें ब्रास कोटेड चेन (Brass Coated Chain) है। यह चेन को टिकाऊपन और प्रीमियम लुक देती है।

एक्सक्लूसिव कलर ऑप्शन

BTO वैरिएंट चार खास कलर ऑप्शन वाइपर ग्रीन (Viper Green), टार्न ब्राउन (Tarn Brown), मेटैलिक ब्लू (Metallic Blue) और लाइटनिंग ब्लैक (Lightning Black) में उपलब्ध है।

इंजन और पावर (Engine and Power)

TVS अपाचे (TVS Apache RTX 300) एक दमदार मशीन है। इसमें नया 299cc का लिक्विड-कूल्ड RT-XD4 इंजन मिलता है। यह इंजन 35.5 bhp की पावर और 28.5 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो यह 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है, जिसमें स्लिपर क्लच और बाय-डायरेक्शनल क्विक-शिफ्टर (जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ गियर बदलने में मदद करता है) जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल है।

लॉन्च के इतने कम समय में कीमत बढ़ने से यह पता चलता है कि शायद कंपनी को लगा कि BTO वैरिएंट की शुरुआती कीमत कम थी, या फिर इन एक्सक्लूसिव कंपोनेंट्स की लागत बढ़ गई है। फिर भी Apache RTX 300 एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनी हुई है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
