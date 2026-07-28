10 से 14 साल के यंग राइडर्स के लिए आई खास TVS Apache, 197.75cc का इंजन, टॉप स्पीड 110 kmph

टीवीएस रेसिंग ने Apache RR 200 Mini रेसिंग मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे अपने नए TVS Apache Junior Programme के तहत लॉन्च किया है। बाइक की टॉप स्पीड 110 kmph की है।

टीवीए अपाचे RR 200 मिनी

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 3,831 /माह से शुरू

TVS Apache RR 310

टीवीएस रेसिंग ने भारत में यंग रेसर्स के लिए खास तौर पर डिवेलप की गई नई Apache RR 200 Mini रेसिंग मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है। यह बाइक सड़क पर चलाने के लिए नहीं, बल्कि 10 से 14 साल की उम्र के बच्चों को प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग की ट्रेनिंग देने के लिए बनाई गई है। कंपनी ने इसे अपने नए TVS Apache Junior Programme के तहत लॉन्च किया है। इस पहल के जरिए बच्चों को कंट्रोल्ड और सेफ माहौल में रेसिंग की शुरुआती ट्रेनिंग दी जाएगी टीवीएस ने इस प्रोग्राम के लिए 10 Apache RR 200 Mini मोटरसाइकिल Madras Motor Sports Club (MMSC) को दी है। इन बाइक्स पर ट्रेनिंग Madras International Karting Arena में कराया जाएगा। हालांकि, नाम में मिनी जरूर है, लेकिन इसके हार्डवेयर और परफॉर्मेंस किसी प्रोफेशनल रेसिंग बाइक से कम नहीं हैं।

197.75cc इंजन और 110 kmph की टॉप स्पीड अपाचे RR 200 मिनी में RTR 200 4V का 197.75cc इंजन यूज किया गया है, जिसे रेसिंग के हिसाब से ट्यून किया गया है। यह इंजन 23 PS की पावर 9,500 rpm पर और 20.1 Nm का टॉर्क 6,500 rpm पर जनरेट करता है। इसमें प्रोग्रामेबल TCI इग्निशन सिस्टम, 30mm सेमी-फ्लैट स्लाइड कार्ब्यूरेटर, कोनिकल एयर फिल्टर और रेस-ट्यून फ्री-फ्लो एग्जॉस्ट दिया गया है। सिर्फ 90 किलोग्राम वजन वाली इस बाइक की टॉप स्पीड 110 kmph बताई गई है।

पूरी तरह रेसिंग के लिए तैयार सस्पेंशन और ब्रेक इस मिनी रेसिंग बाइक में आगे की तरफ 35mm अपसाइड-डाउन फोर्क दिए गए हैं, जिनमें रिबाउंड, कंप्रेशन और प्रीलोड एडजस्टमेंट की सुविधा मिलती है। फ्रंट सस्पेंशन में 100mm और रियर में 90mm का ट्रैवल मिलता है। पीछे रेस-स्पेक एडजस्टेबल मोनोशॉक दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए इसमें आगे 220mm डिस्क और पीछे 180mm डिस्क ब्रेक लगाए गए हैं। बाइक में 12-इंच के व्हील्स दिए गए हैं, जिन पर Eurogrip BEE के रेस-कंपाउंड टायर लगाए गए हैं। फ्रंट टायर का साइज 110/70-12 और रियर का 120/80-12 है।

बच्चों के हिसाब से तैयार किया गया डिजाइन अपाचे RR 200 मिनी को मॉडिफाइड RTR 200 4V फ्रेम पर बनाया गया है। इसमें छोटा स्विंगआर्म, 690mm की सीट हाइट और 1,180mm का व्हीलबेस दिया गया है, जिससे 10 से 14 साल के यंग राइडर्स इसे आसानी से चला सकेंगे। बाइक का 23.5 डिग्री रेक एंगल और 64mm ट्रेल इसे बेहतर हैंडलिंग देते हैं। इसके अलावा बाइक में हल्का एयरोडायनामिक बॉडीवर्क, CNC बिलेट एल्यूमिनियम ट्रिपल क्लैंप और फाइबर कवर वाला प्रोटोटाइप एल्यूमिनियम फ्यूल टैंक दिया गया है, जिससे वेट का बैलेंस बेहतर रहता है।