मोटरसाइकिल पर 'नमक के मैदान और रेगिस्तान के नजारे', इस कंपनी ने पेश किए मॉडल के स्पेशल एडिशन
TVS मोटर कंपनी ने गुजरात में रण उत्सव में लगातार दूसरे साल हिस्सा लिया। इस उत्सव ने भारत के बढ़ते एक्सपीरिएंशियल टूरिज्म ईकोसिस्टम में मोटरसाइकिलिंग को एक अहम हिस्सा बनाया गया। इस पहल में कच्छ के रण फेस्टिवल में कम्युनिटी राइड्स, कस्टम मोटरसाइकिल्स और मोटरस्पोर्ट डेमोंस्ट्रेशन्स को एक साथ लाया गया। मुंबई, पुणे, जयपुर और अहमदाबाद जैसे शहरों के पार्टिसिपेंट्स समेत 100 से ज्यादा राइडर्स ने TVS अपाचे ओनर्स ग्रुप (AOG) और TVS रोनिन कल्ट (कल्चर, लाइफस्टाइल और ट्रैवल) कम्युनिटी की पहली वेस्ट चैप्टर राइड की।
इटली और मेक्सिको जैसे देशों के इंटरनेशनल राइडर्स भी दो दिन के प्रोग्राम का हिस्सा थे, जो फेस्टिवल की अपील को घरेलू दर्शकों से आगे बढ़ाने की कोशिश को दिखाता है। इस राइड में हाईवे, ग्रामीण इलाके और रण के नमक के मैदान शामिल थे, जो ब्रांड की अपनी ओनरशिप कम्युनिटीज के साथ डेस्टिनेशन-बेस्ड राइडिंग एक्सपीरियंस को जोड़ने की कोशिश को दिखाता है।
फेस्टिवल की जगह पर, TVS ने अपनी परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड मोटरसाइकिलों और मोटरस्पोर्ट लाइनेज को दिखाने के लिए एक 'प्रीमियम एरिना' बनाया। एक्टिविटीज में स्टंट परफॉर्मेंस, फ्लैट-ट्रैक राइडिंग एक्सपीरियंस, फ्रीस्टाइल मोटोक्रॉस शोकेस और एडवेंचर ट्रेनिंग सेशन शामिल थे। प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर महिलाओं के लिए एक खास फ्लैट-ट्रैक चैंपियनशिप भी आयोजित की गई थी। इसमें हिस्सा लेने से यह पता चलता है कि OEM अपने प्रोडक्ट्स, खासकर प्रीमियम और परफॉर्मेंस सेगमेंट के आसपास गहरी लाइफस्टाइल एसोसिएशन बनाने के लिए राइडिंग कम्युनिटी और मोटरस्पोर्ट एंगेजमेंट का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं।
इस मोटरसाइकिल के डिस्प्ले का एक खास हिस्सा कच्छ के रण की थीम पर बनी 5 कस्टम मोटरसाइकिलों की एक सीरीज थी। इनमें TVS रोनिन और अपाचे मॉडल के मॉडिफाइड वर्जन शामिल थे, जिन्हें कस्टम बिल्डरों के साथ मिलकर बनाया गया था। मोटरसाइकिलों में इस इलाके के नमक के मैदानों, रेगिस्तानी नजारों और लोकल क्राफ्ट परंपराओं से प्रेरित विज़ुअल एलिमेंट्स शामिल थे। एक बिल्ड में डुअल-पर्पस टायर और लगेज अडैप्टेशन थे जिनका मकसद एडवेंचर-ओरिएंटेड इस्तेमाल को दिखाना था, जबकि दूसरे रेगिस्तानी सेटिंग के एस्थेटिक इंटरप्रिटेशन पर फोकस करते थे।
TVS मोटर का रण उत्सव के साथ लगातार जुड़ाव एक बड़े इंडस्ट्री ट्रेंड का संकेत देता है, जहां मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट डिस्प्ले से आगे बढ़कर डेस्टिनेशन-लिंक्ड ब्रांड एक्सपीरिएंस बना रहे हैं। मोटरसाइकिलिंग कम्युनिटी को कल्चरल रूप से महत्वपूर्ण इवेंट्स के साथ जोड़कर, OEMs एक बार के प्रमोशनल इवेंट्स के बजाय लंबे समय तक चलने वाले एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि कंपनी इन एडिशन को बिक्री के लिए कब तक लाती है।
Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
