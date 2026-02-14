मोटरसाइकिल पर 'नमक के मैदान और रेगिस्तान के नजारे', इस कंपनी ने पेश किए मॉडल के स्पेशल एडिशन

Feb 14, 2026 04:00 pm IST

TVS मोटर कंपनी ने गुजरात में रण उत्सव में लगातार दूसरे साल हिस्सा लिया। इस उत्सव ने भारत के बढ़ते एक्सपीरिएंशियल टूरिज्म ईकोसिस्टम में मोटरसाइकिलिंग को एक अहम हिस्सा बनाया गया। इस पहल में कच्छ के रण फेस्टिवल में कम्युनिटी राइड्स, कस्टम मोटरसाइकिल्स और मोटरस्पोर्ट डेमोंस्ट्रेशन्स को एक साथ लाया गया।

TVS मोटर कंपनी ने गुजरात में रण उत्सव में लगातार दूसरे साल हिस्सा लिया। इस उत्सव ने भारत के बढ़ते एक्सपीरिएंशियल टूरिज्म ईकोसिस्टम में मोटरसाइकिलिंग को एक अहम हिस्सा बनाया गया। इस पहल में कच्छ के रण फेस्टिवल में कम्युनिटी राइड्स, कस्टम मोटरसाइकिल्स और मोटरस्पोर्ट डेमोंस्ट्रेशन्स को एक साथ लाया गया। मुंबई, पुणे, जयपुर और अहमदाबाद जैसे शहरों के पार्टिसिपेंट्स समेत 100 से ज्यादा राइडर्स ने TVS अपाचे ओनर्स ग्रुप (AOG) और TVS रोनिन कल्ट (कल्चर, लाइफस्टाइल और ट्रैवल) कम्युनिटी की पहली वेस्ट चैप्टर राइड की।

इटली और मेक्सिको जैसे देशों के इंटरनेशनल राइडर्स भी दो दिन के प्रोग्राम का हिस्सा थे, जो फेस्टिवल की अपील को घरेलू दर्शकों से आगे बढ़ाने की कोशिश को दिखाता है। इस राइड में हाईवे, ग्रामीण इलाके और रण के नमक के मैदान शामिल थे, जो ब्रांड की अपनी ओनरशिप कम्युनिटीज के साथ डेस्टिनेशन-बेस्ड राइडिंग एक्सपीरियंस को जोड़ने की कोशिश को दिखाता है।

फेस्टिवल की जगह पर, TVS ने अपनी परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड मोटरसाइकिलों और मोटरस्पोर्ट लाइनेज को दिखाने के लिए एक 'प्रीमियम एरिना' बनाया। एक्टिविटीज में स्टंट परफॉर्मेंस, फ्लैट-ट्रैक राइडिंग एक्सपीरियंस, फ्रीस्टाइल मोटोक्रॉस शोकेस और एडवेंचर ट्रेनिंग सेशन शामिल थे। प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर महिलाओं के लिए एक खास फ्लैट-ट्रैक चैंपियनशिप भी आयोजित की गई थी। इसमें हिस्सा लेने से यह पता चलता है कि OEM अपने प्रोडक्ट्स, खासकर प्रीमियम और परफॉर्मेंस सेगमेंट के आसपास गहरी लाइफस्टाइल एसोसिएशन बनाने के लिए राइडिंग कम्युनिटी और मोटरस्पोर्ट एंगेजमेंट का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं।

इस मोटरसाइकिल के डिस्प्ले का एक खास हिस्सा कच्छ के रण की थीम पर बनी 5 कस्टम मोटरसाइकिलों की एक सीरीज थी। इनमें TVS रोनिन और अपाचे मॉडल के मॉडिफाइड वर्जन शामिल थे, जिन्हें कस्टम बिल्डरों के साथ मिलकर बनाया गया था। मोटरसाइकिलों में इस इलाके के नमक के मैदानों, रेगिस्तानी नजारों और लोकल क्राफ्ट परंपराओं से प्रेरित विज़ुअल एलिमेंट्स शामिल थे। एक बिल्ड में डुअल-पर्पस टायर और लगेज अडैप्टेशन थे जिनका मकसद एडवेंचर-ओरिएंटेड इस्तेमाल को दिखाना था, जबकि दूसरे रेगिस्तानी सेटिंग के एस्थेटिक इंटरप्रिटेशन पर फोकस करते थे।