TVS Apache limited edition models and new top-end variants launched, starting at Rs. 1.24 lakh 20 साल का जश्न! TVS अपाचे का नया लिमिटेड एडिशन लॉन्च, फीचर्स देख दंग रह जाएंगे; कीमत ₹1.24 लाख से शुरू, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़TVS Apache limited edition models and new top-end variants launched, starting at Rs. 1.24 lakh

20 साल का जश्न! TVS अपाचे का नया लिमिटेड एडिशन लॉन्च, फीचर्स देख दंग रह जाएंगे; कीमत ₹1.24 लाख से शुरू

TVS ने अपनी अपाचे (TVS Apache) रेंज का लिमिटेड एडिशन लॉन्च कर दिया है। ये न्यू टेक्नोलॉजी और दमदार फीचर्स के साथ आती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 6 Sep 2025 05:14 PM
20 साल का जश्न! TVS अपाचे का नया लिमिटेड एडिशन लॉन्च, फीचर्स देख दंग रह जाएंगे; कीमत ₹1.24 लाख से शुरू

भारत की मशहूर मोटरसाइकिल ब्रांड TVS अपाचे (TVS Apache) ने अपना 20वां साल पूरा कर लिया है। इस खास मौके पर कंपनी ने लिमिटेड एडिशन मॉडल्स और नए टॉप-एंड वैरिएंट्स लॉन्च किए हैं। अब अपाचे (Apache) सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स के साथ और भी ज्यादा आकर्षक हो गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

लिमिटेड एडिशन अपाचे – स्पेशल लुक और फीचर्स

लिमिटेड एडिशन अपाचे की बात करें तो इसमें RTR 160, RTR 180, RTR 200 4V, अपाचे RTR 310 और RR 310 जैसे मॉडल शामिल हैं।

फीचर्स की बात करें तो इसमें ब्लैक-एंड-शैंपेन-गोल्ड लिवरी, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, USB चार्जिंग पोर्ट, 20th एनिवर्सरी लोगो देखने को मिलता है।

इन स्पेशल मॉडल्स की कीमत 1,37,990 (RTR 160) से लेकर 3,37,000 (RR310) तक जाती है। यह एडिशन अपाचे (Apache) के 20 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए खास तौर पर लॉन्च किया गया है।

नए टॉप-एंड वैरिएंट- (RTR 160 4V और RTR 200 4V)

इन दोनों बाइक्स में अब पहले से ज्यादा एडवांस फीचर्स मिलते हैं। इसमें क्लास-D प्रोजेक्टर हेडलैम्प विथ LED DRLs, फुली LED सेटअप, 5-इंच TFT डिस्प्ले (Bluetooth और वॉइस असिस्ट के साथ), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (Traction Control System), असिस्ट एंड स्लिपर क्लच (Assist & Slipper Clutch) जैसे फीचर्स मिलते हैं।

इसके नए कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें रेसिंग रेड (Racing Red), मरीन ब्लू (Marine Blue), मैट ब्लैक (Matte Black) (160 4V) और ग्रेनिट ग्रे (Granite Grey) (200 4V) मिलते हैं। इसकी कीमत 1,28,490 से शुरू होकर 1,59,990 तक जाती है।

अपाचे (Apache) की 20 साल की यात्रा

2005 में लॉन्च हुई पहली अपाचे (Apache) बाइक की अब तक 6.5 मिलियन (65 लाख+) यूनिट तक सेल हो चुकी हैं। अपाचे (Apache) को 80 देशों में बेचा जाता है। TVS को रेसिंग टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। अपाचे (Apache) आज भारत की सबसे पॉपुलर परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल ब्रांड्स में से एक है।

कंपनी का बयान

TVS मोटर कंपनी के CEO के. एन. राधाकृष्णन ने कहा कि अपाचे (Apache) की सफलता हमारे 6.5 मिलियन ग्राहकों की वजह से है। आने वाले समय में हम नए सेगमेंट्स में प्रवेश करेंगे और दुनिया भर के राइडर्स को बेहतर परफॉर्मेंस और अनुभव देंगे।

20वीं सालगिरह पर लॉन्च हुए अपाचे लिमिटेड एडिशन (Apache Limited Edition) और नए 4V वैरिएंट्स ने यह साबित कर दिया है कि TVS अपने राइडर्स को हमेशा कुछ नया और दमदार देने के लिए तैयार रहती है। अब अपाचे (Apache) सिर्फ एक बाइक नहीं, बल्कि पावर, टेक्नोलॉजी और रेसिंग स्पिरिट का कॉम्बिनेशन बन चुकी है।

