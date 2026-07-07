इस देसी बाइक की पूरी दुनिया दीवानी, इसे 70 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा; जानिए खासियत
टीवीएस मोटर कंपनी ने एक नया इतिहास रच दिया है। कंपनी की पॉपुलर मोटरसाइकिल सीरीज 'टीवीएस अपाचे' ने ग्लोबली 70 लाख से ज्यादा की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है।
दिग्गज टू-व्हीलर निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर कंपनी ने एक नया इतिहास रच दिया है। कंपनी की बेहद पॉपुलर परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल सीरीज 'टीवीएस अपाचे' (TVS Apache) ने ग्लोबली 70 लाख (7 मिलियन) से ज्यादा की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। साल 2005 में अपनी शुरुआत के बाद से यह ब्रांड दुनिया भर के 90 से अधिक देशों में अपनी धाक जमा चुका है। इस ऐतिहासिक कामयाबी का जश्न मनाने के लिए टीवीएस ने एक नया कैंपेन 'तू रेस लगा' लॉन्च किया है। यह कैंपेन अपाचे सीरीज की खास 'ट्रैक टू रोड' भावना को जीवंत करता है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।
क्या कहती है कंपनी
टीवीएस का कहना है कि अपाचे सीरीज ने शुरुआत से ही ग्राहकों को रेसिंग तकनीक का अनुभव कराया है। कंपनी के अनुसार, अपाचे ने समय-समय पर अपने सेगमेंट में कई ऐसे फीचर्स पेश किए जो पहली बार किसी बाइक में देखे गए। इनमें रोटो-पेटल डिस्क ब्रेक, फ्यूल इंजेक्शन, डुअल-चैनल ABS और मल्टीपल राइड मोड्स शामिल हैं। इसके अलावा, टीवीएस स्मार्टएक्सोनेक्ट, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी और बिल्ट-टू-ऑर्डर (BTO) प्लेटफॉर्म जैसे फीचर्स भी इस बाइक को खास बनाते हैं। लेटेस्ट मॉडल्स में कीलेस राइड, ट्रैक्शन कंट्रोल और डायनेमिक स्टेबिलिटी सिस्टम जैसी आधुनिक राइडर-असिस्टेंस तकनीक भी मिलती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
TVS Apache RTR 180
₹ 1.25 - 1.28 लाख
Hero Xtreme 160R
₹ 1.05 लाख
TVS Apache RTR 160 4V
₹ 1.19 - 1.37 लाख
TVS Apache RTR 160
₹ 1.12 - 1.27 लाख
Yamaha FZ-FI V3
₹ 1.08 लाख
Bajaj Pulsar NS200
₹ 1.32 लाख
20 साल बाद हासिल किया मुकाम
दिलचस्प बात यह है कि इस ऐतिहासिक 70 लाखवें आंकड़े पर जो बाइक रोल-आउट हुई, वह कंपनी की फ्लैगशिप सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे आरआर 310 (Apache RR 310) है। कंपनी ने यह मुकाम ब्रांड की शुरुआत के ठीक 20 साल बाद हासिल किया है। बता दें कि 2.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली आरआर 310 एक बेहतरीन रेस मशीन है। इसमें रेस-ट्यून्ड चेसिस और 312cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है।
अपाचे लवर्स का कम्युनिटी बेस मजबूत
कंपनी का दावा है कि केवल बिक्री ही नहीं, बल्कि अपाचे के चाहने वालों का कम्युनिटी बेस भी बहुत मजबूत हो चुका है। वर्तमान में अपाचे ओनर्स कम्युनिटी से 5 लाख से ज्यादा राइडर्स जुड़े हुए हैं। कंपनी इन ग्राहकों के लिए नियमित रूप से राइड्स, ट्रैक डे एक्सपीरियंस और कई अन्य एंगेजमेंट प्रोग्राम आयोजित करती है। इससे राइडर्स को अपनी बाइक की असली क्षमता जानने और रेसिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। यही वजह है कि युवाओं के बीच इस ब्रांड का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है।
कुछ ऐसा है अपाचे का पोर्टफोलियो
अपाचे का पोर्टफोलियो वर्तमान में तीन मुख्य कैटेगरीज में बंटा हुआ है। पहली कैटगरी 'स्ट्रीट नेकेड' है, जिसमें आरटीआर 160, आरटीआर 160 4V, आरटीआर 180, आरटीआर 200 4V और फ्लैगशिप आरटीआर 310 शामिल हैं। दूसरी कैटगरी 'सुपरस्पोर्ट' की है, जिसको लीड आरआर 310 करती है। हाल ही में कंपनी ने इस पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए नई आरटीएक्स (RTX) को पेश किया है। इसके साथ ही टीवीएस अपाचे ने एडवेंचर टूरर सेगमेंट में भी कदम रख दिया है। कंपनी को उम्मीद है कि नए सेगमेंट में एंट्री से इसकी बिक्री को और रफ्तार मिलेगी।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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