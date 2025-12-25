TVS की इस बाइक ने छुड़ाए यूनिकॉर्न, प्लैटिना, ग्लैमर के छक्के! रॉयल एनफील्ड को भी छोड़ दिया बहुत पीछे

संक्षेप: TVS मोटर के लिए उसकी अपाचे लगातार शानदार सेल्स के आथ आगे बढ़ रही है। पिछले महीने यानी नवंबर में इस मोटरसाइकिल को 73% की ईयरली ग्रोथ मिली। जिसके चलते ये देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल की लिस्ट में ये 5वें नंबर पर रही।

TVS मोटर के लिए उसकी अपाचे लगातार शानदार सेल्स के आथ आगे बढ़ रही है। पिछले महीने यानी नवंबर में इस मोटरसाइकिल को 73% की ईयरली ग्रोथ मिली। जिसके चलते ये देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल की लिस्ट में ये 5वें नंबर पर रही। नवंबर 2024 में इसकी 35,610 यूनिट बिकी थीं, जबकि नवंबर 2025 में 48,764 यूनिट बिक गईं। इसकी डिमांड को ऐसे भी समझा जा सकता है कि टॉप-10 मोटरसाइकिल की लिस्ट में इसने रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, होंडा सीबी यूनिकॉर्न 150, टीवीएस रेडर, बजाज प्लैटिना और हीरो ग्लैमर को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि कंपनी ने अक्टूबर में अपाचे RTX 300 को लॉन्च किया था। जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.99 लाख रुपए है।

टॉप-10 मोटरसाइकिल सेल्स नवंबर 2025 No मॉडल नवंबर 2025 नवंबर 2024 1 हीरो स्प्लेंडर 3,48,569 2,93,828 2 होंडा शाइन 1,86,490 1,45,530 3 बजाज पल्सर 1,13,802 1,14,467 4 हीरो एचएफ डीलक्स 91,082 61,245 5 टीवीएस अपाचे 48,764 35,610 6 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 34,793 27,514 7 होंडा सीबी यूनिकॉर्न 150 32,968 30,678 8 टीवीएस रेडर 32,853 31,769 9 बजाज प्लैटिना 32,040 44,578 10 हीरो ग्लैमर 25,014 12,145 टोटल 9,46,375 7,97,364

TVS अपाचे RTX 300 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस TVS अपाचे RTX 300 एडवेंचर टूरर में नया 299cc, लिक्विड-ऑयल कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर RT-XD4 इंजन है, जो 9,000 rpm पर 35.5 hp और 7,000 rpm पर 28.5 Nm का अधिकतम पावर और टॉर्क आउटपुट देता है। पावर मिल एक बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसमें स्मूथ ट्रांसमिशन के लिए असिस्ट और स्लिपर क्लच भी है।

TVS अपाचे RTX 300 स्टील ट्रेलिस फ्रेम और एल्युमीनियम डाईकास्ट स्विंगआर्म पर बेस्ड है। मजबूत फ्यूल टैंक, मजबूत साइड फेंडर और पारदर्शी विंडस्क्रीन के साथ यह मोटरसाइकिल भारी-भरकम दिखती है। आगे की तरफ, अपाचे RTX 300 'आंख के आकार' वाले LED हेडलैंप, LED टर्न इंडिकेटर्स और चोंच जैसे प्रोजेक्शन के साथ एक आक्रामक लुक देती है। यह पहली एडवेंचर टूरर स्प्लिट रियर सीटों और अतिरिक्त सामान रखने के लिए एक अलग लगेज रैक के साथ पीछे बैठने के लिए उपयुक्त लगती है।

TVS अपाचे RTX 300 में एक फुल-कलर TFT डिस्प्ले है जो स्पीड, कॉल और SMS अलर्ट, सेगमेंट-फर्स्ट मैप मिररिंग, गोप्रो कंट्रोल जैसी कई डिटेल दिखाती है। इसमें चार अलग-अलग राइड मोड टूर, रैली, अर्बन और रेन मोड मिलते हैं। सुरक्षा के लिहाज से, इसमें ABS मोड (रैली, अर्बन और रेन), ट्रैक्शन कंट्रोल (दो मोड), क्रूज कंट्रोल और TPSM जैसे फीचर्स हैं।