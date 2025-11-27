बंपर डिमांड से 2 लाख यूनिट का प्रोडक्शन पार, इन दो कंपनियों ने बना दिया रिकॉर्ड; 2013 में हुई थी इसकी शुरुआत
TVS और BMW ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस कंपनी ने 2 लाख यूनिट्स का माइलस्टोन पार कर लिया है। कंपनी ने हाल ही में BMW F 450 GS का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत की TVS मोटर कंपनी और जर्मनी की BMW मोटार्ड की पार्टनरशिप ने एक नया इतिहास रच दिया है। 2013 में शुरू हुई यह पार्टनरशिप अब 2 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिस के प्रोडक्शन का बड़ा आंकड़ा छू चुकी है। इसी के साथ TVS के होसुर (Hosur) प्लांट में नई BMW F 450 GS का मैन्युफैक्चर भी आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। यह उपलब्धि सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यह बताती है कि भारत में बनी BMW–TVS बाइक्स को दुनिया भर में कितनी लोकप्रियता मिल रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
10+ साल की पार्टनरशिप, 100+ ग्लोबल मार्केट्स
TVS और BMW की पार्टनरशिप ने ऐसी बाइक्स बनाई हैं, जो अब 100 से ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट्स में बिक रही हैं। जैसे कि BMW G 310 R, BMW G 310 GS और BMW G 310 RR। ये सभी बाइक्स होसुर (Hosur) फैक्ट्री में TVS और BMW की इंजीनियरिंग के साथ तैयार होती हैं।
TVS मोटर कंपनी के CEO के. एन. राधाकृष्णन ने कहा कि हमारी पार्टनरशिप इनोवेशन, क्वॉलिटी और इंजीनियरिंग को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। BMW के नए युग की शुरुआत F 450 GS के स्थानीय प्रोडक्शन से शुरू होती है। सबसे बड़ी खबर यह है कि TVS ने अपने होसुर (Hosur) प्लांट में BMW F 450 GS का भी प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। यह BMW की नई मिड-साइज एडवेंचर बाइक है, जो जल्द ही भारत में कंपनी की एंट्री-लेवल ADV के रूप में आएगी, क्योंकि G 310 GS बंद हो चुकी है।
BMW F 450 GS क्या खास है?
यह बाइक पूरी तरह नए प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसमें 420cc पार्लेल ट्विन (Parallel-Twin) इंजन मिलता है, जो 48 bhp की पावर और 43 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 135 डिग्री क्रैन्कपिन ऑफसेट स्मूथ और खास इंजन फील मिलता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। इसमें क्विकशिफ्टर (कई वैरिएंट्स में स्टैंडर्ड) मिलता है। इसमें टॉप मॉडल पर Easy Ride Clutch मिलता है, जिसमें क्लच दबाने की जरूरत ही नहीं है।
इसमें गजब का लुक और असली एडवेंचर DNA मिलता है। इसमें X-शेप्ड क्वॉड LED DRL मिलते हैं। इसके अलावा लंबी विंडस्क्रीन, नए डिजाइन वाला बड़ा सबफ्रेम (पिलियन + लगेज के लिए बेहतर) मिलता है। इसमें लो-माउंटेड स्टेनलेस स्टील एग्जॉस्ट (पैनियर्स के लिए स्पेस बढ़ा) मिलता है। इसमें अट्रैक्टिव बॉडीवर्क और एडवेंचर-रेडी डिजाइन मिलती है।
BMW मोटार्ड CEO का बयान
BMW मोटार्ड के CEO मार्कस फ्लाश ने कहा कि F 450 GS का भारत में प्रोडक्शन हमारे अगले बड़े अध्याय की शुरुआत है। अब हम दुनिया के लिए और भी इनोवेटिव मोटरसाइकिल बनाएंगे। होसुर (Hosur) प्लांट दुनिया के लिए प्रीमियम बाइक्स बन रही हैं। TVS के होसुर (Hosur) प्लांट में बने TVS–BMW प्रोडक्ट्स विश्व स्तर पर अपनी क्वॉलिटी के लिए जाने जाते हैं। नई F 450 GS का लोकल प्रोडक्शन सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के लिए शुभ संकेत है। (P.C- @MoreMotorcycles)
