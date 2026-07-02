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TVS और बजाज ने मिलकर 90000 से ज्यादा ई-स्कूटर बेच डाले, लेकिन इस कंपनी को मिली 3582% की ग्रोथ

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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पिछले महीने यानी जून में कंपनी की बिक्री लगभग 50 हजार यूनिट के करीब पहुंच गई। जबकि, बजाज ऑटो का प्रदर्शन भी शानदार बना हुआ है। खास बात ये है कि एथर एनर्जी और हीरो मोटोकॉर्प (विडा) ने भी रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की। वहीं, ओला भी टॉप-5 में जगह बनाने में कामयाब रही।

TVS और बजाज ने मिलकर 90000 से ज्यादा ई-स्कूटर बेच डाले, लेकिन इस कंपनी को मिली 3582% की ग्रोथ
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टीवीएस मोटर कंपनी (TVS) का कद इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में काफी ऊपर हो गया है। पिछले महीने यानी जून में कंपनी की बिक्री लगभग 50 हजार यूनिट के करीब पहुंच गई। जबकि, बजाज ऑटो का प्रदर्शन भी शानदार बना हुआ है। खास बात ये है कि एथर एनर्जी और हीरो मोटोकॉर्प (विडा) ने भी रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की। वहीं, ओला भी टॉप-5 में जगह बनाने में कामयाब रही। हालांकि, इस सेगमेंट को टीवीएस ने 46,999 यूनिट के साथ टॉप किया। कंपनी भारतीय बाजार में अभी आईक्यूब और ऑर्बिटर बेच रही है। चलिए अब टॉप-10 कंपनियों की सेल्स को देखते हैं।

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टॉप-10 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी सेल्स जून 2026
नंकंपनीजून 2026जून 2025ग्रोथ % YoY
1टीवीएस मोटर कंपनी46,99926,73476%
2बजाज ऑटो43,23423,98780%
3एथर एनर्जी31,18816,01595%
4हीरो मोटोकॉर्प (विडा)21,7927,920175%
5ओला इलेक्ट्रिक16,14420,697-22%
6ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी10,9284,334152%
7रिवर मोबिलिटी4,3911,399214%
8बीगौस ऑटो3,9161,97598%
9ई-स्प्रिंटो ग्रीन एनर्जी1,878513582%
10सिंपल एनर्जी1,365440210%
डाटा: वाहन, 1 जुलाई 2026

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टॉप-10 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों की सेल्स की बात करें तो टीवीएस मोटर कंपनी ने जून 2026 में 46,999 यूनिट बेचीं। जबकि, जून 2025 में ये आंकड़ा 26,734 यूनिट का था। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 76% की ग्रोथ मिली। बजाज ऑटो ने जून 2026 में 43,234 यूनिट बेचीं। जबकि, जून 2025 में ये आंकड़ा 23,987 यूनिट का था। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 80% की ग्रोथ मिली। एथर एनर्जी ने जून 2026 में 31,188 यूनिट बेचीं। जबकि, जून 2025 में ये आंकड़ा 16,015 यूनिट का था। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 95% की ग्रोथ मिली।

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हीरो मोटोकॉर्प (विडा) ने जून 2026 में 21,792 यूनिट बेचीं। जबकि, जून 2025 में ये आंकड़ा 7,920 यूनिट का था। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 175% की ग्रोथ मिली। ओला इलेक्ट्रिक ने जून 2026 में 16,144 यूनिट बेचीं। जबकि, जून 2025 में ये आंकड़ा 20,697 यूनिट का था। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 22% की डिग्रोथ मिली। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने जून 2026 में 10,928 यूनिट बेचीं। जबकि, जून 2025 में ये आंकड़ा 4,334 यूनिट का था। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 152% की ग्रोथ मिली।

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रिवर मोबिलिटी ने जून 2026 में 4,391 यूनिट बेचीं। जबकि, जून 2025 में ये आंकड़ा 1,399 यूनिट का था। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 214% की ग्रोथ मिली। बीगौस ऑटो ने जून 2026 में 3,916 यूनिट बेचीं। जबकि, जून 2025 में ये आंकड़ा 1,975 यूनिट का था। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 98% की ग्रोथ मिली।

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ई-स्प्रिंटो ग्रीन एनर्जी ने जून 2026 में 1,878 यूनिट बेचीं। जबकि, जून 2025 में ये आंकड़ा 51 यूनिट का था। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 3582% की ग्रोथ मिली। सिंपल एनर्जी ने जून 2026 में 1,365 यूनिट बेचीं। जबकि, जून 2025 में ये आंकड़ा 440 यूनिट का था। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 210% की ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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