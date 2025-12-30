Hindustan Hindi News
EV मार्केट में उलटफेर; नंबर-1 से फिसली Ola, 2025 में इन कंपनियों की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर टूटे ग्राहक

संक्षेप:

भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट के लिए 2025 में बड़ा बदलाव आया। इस साल शुरुआती स्टार्टअप कंपनियों की पकड़ ढीली पड़ी। एक बार फिर पुरानी ऑटो कंपनियां टॉप पोजिशन पर लौट आईं।

Dec 30, 2025 11:50 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट के लिए 2025 बड़ा बदलाव लेकर आया। इस साल सबसे अहम बात यह रही कि शुरुआती स्टार्टअप कंपनियों की पकड़ ढीली पड़ी। एक बार फिर पुरानी ऑटो कंपनियां टॉप पोजिशन पर लौट आईं। हालांकि, इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल की डिमांड में कोई कमी देखने को नहीं मिली। जिन कंपनियों के पास बड़ा डीलर नेटवर्क, मजबूत सर्विस सिस्टम और सालों का ऑपरेशनल अनुभव था उन्होंने तेजी से बढ़त बनाई और नए जमाने के ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया।

टॉप पोजिशन पर टीवीएस का कब्जा

टीवीएस मोटर कंपनी ने 2025 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट की लीडरशिप अपने नाम कर ली। होसुर बेस्ड कंपनी ने साल के अंत तक करीब 2.95 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेच डाले। इससे कंपनी की मार्केट हिस्सेदारी 24.2 पर्सेंट तक पहुंच गई। वहीं, बजाज ऑटो दूसरे नंबर पर रही। बजाज ऑटो ने 21.9 पर्सेंट मार्केट पर कब्जा जमाया।

Ola इलेक्ट्रकि को बड़ा झटका

दूसरी तरफ, कभी EV टू-व्हीलर सेगमेंट पर राज करने वाली Ola इलेक्ट्रकि को 2025 में बड़ा झटका लगा। साल 2024 में कंपनी की हिस्सेदारी 33 पर्सेंट से ज्यादा थी। वहीं, 2025 में यह घटकर 16.1 पर्सेंट रह गई। हालांकि, Ola ने अब भी करीब 1.97 लाख यूनिट्स की बिक्री की। हालांकि, सर्विस में देरी, डिलीवरी टाइम और कस्टमर शिकायतों जैसे मुद्दों ने ग्राहकों का भरोसा कमजोर किया।

इन ब्रांड्स को मिला फायदा

इसका फायदा Ather एनर्जी और हीरो मोटोकॉर्प को मिला। बेंगलुरु बेस्ड Ather ने अपनी मार्केट हिस्सेदारी 11.3 पर्सेंट से बढ़ाकर 16.2 पर्सेंट कर ली। इसमें Ather Rizta की बड़ी भूमिका रही जिसने कंपनी को प्रीमियम सेगमेंट से बाहर निकलकर फैमिली कस्टमर्स तक पहुंचने में मदद की। वहीं, हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी Vida ब्रांड के जरिए अच्छी पकड़ बनाई और साल के अंत तक हिस्सेदारी 8.8 पर्सेंट तक पहुंचा दी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Electric Scooter Ola Electric Scooter TVS Motors

