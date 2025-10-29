ट्रायम्फ ट्राइडेंट 800 में मिलेगा 14-लीटर का फ्यूल टैंक, सेफ्टी के लिए डिस्क ब्रेक दिया; देखें फीचर्स की डिटेल
भारतीय बाजार के साथ ग्लोबल मार्केट में दमदार मोटरसाइकिल बेचने वाली ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने अपनी नेक्स्ट-जेनरेशन ट्राइडेंट 800 को पेश कर दिया है। इसे मस्कुलर डिजाइन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सिग्नेचर ट्रिपल-सिलेंडर परफॉर्मेंस के साथ पेश किया है। यह नई नेकेड बाइक एक नए 798cc ट्रिपल-सिलेंडर इंजन पर बनी है, जो शार्प रिस्पॉन्स और एक मजबूत पावर कर्व देती है, जो 10,750rpm पर 114bhp और 8,500rpm पर 85Nm का पीक टॉर्क देता है। छह-स्पीड गियरबॉक्स में क्लचलेस अप और डाउनशिफ्ट के लिए ट्रायम्फ शिफ्ट असिस्ट मिलता है, जो ट्रैक के लिए तेज और ट्रैफिक के लिए आसान है।
ट्रायम्फ के इंजीनियरों ने 798cc इंजन को हाई-रेविंग कैरेक्टर और इस्तेमाल करने लायक टॉर्क डिलीवरी के साथ इंजीनियर किया है। यह इसे नए और अनुभवी दोनों तरह के राइडर्स के लिए बेहतर बनाएगा। ट्रिपल-थ्रॉटल बॉडी डिजाइन, फोर्स्ड इंटरनल पार्ट्स और रिवाइज्ड इनटेक सिस्टम पीक परफॉर्मेंस सुनिश्चित करते हैं, जबकि रीडिजाइन किया गया एयरबॉक्स एयरफ्लो और आवाज को बढ़ाता है। एग्जॉस्ट नोट को एक गहरी टोन के लिए ट्यून किया गया है जो, एक स्नीर के साथ, हायर रेव्स पर ग्रोल में बदल जाता है। 198kg के कर्ब वेट के साथ, ट्राइडेंट 800 उस सारी ताकत के साथ एजिलिटी का वादा करती है।
मोटरसाइकिल का फ्रेम डिजाइन रिस्पॉन्सिव हैंडलिंग के लिए कॉम्पैक्ट और ठोस है। इसमें पूरी तरह से एडजस्टेबल शोवा सस्पेंशन भी मदद करता है। आगे 41mm इनवर्टेड फोर्क्स हैं जो कम्प्रेशन और रिबाउंड डैम्पिंग को संभालते हैं। जबकि पीछे का मोनोशॉक प्रीलोड और रिबाउंड एडजस्टमेंट प्रदान करता है। राइडर के लिए सीट की ऊंचाई 810mm है। स्टिकी मिशेलिन रबर और फोर-पिस्टन रेडियल कैलिपर्स के साथ डुअल 310mm डिस्क राइडर को प्रोग्रेसिव कंट्रोल देते हैं।
नई ट्राइडेंट 800 में कॉर्नरिंग ABS, लीन-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल और तीन राइडिंग मोड्स (रोड, स्पोर्ट और रेन) के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट लेकर आती है। इसमें क्रूज कंट्रोल और ट्रायम्फ शिफ्ट असिस्ट जैसे सुविधा वाले इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्टैंडर्ड फिटमेंट के तौर पर हैं। साथ ही, माय ट्रायम्फ ब्लूटूथ सिस्टम भी है जो म्यूजिक, कॉल और नेविगेशन के लिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को कैपेबल बनाता है। इसमें 3.5-इंच TFT कलर डिस्प्ले इन फंक्शन्स को एक मॉडर्न लेआउट में इंटीग्रेट करता है, जिसे सहज हैंडलबार कंट्रोल्स के जरिए ऑपरेट किया जाता है।
मोटरसाइकिल में एक स्कल्पटेड 14-लीटर फ्यूल टैंक, स्लीक टेल सेक्शन और ब्रश एल्यूमीनियम डिटेलिंग है। इसका मिनिमलिस्टिक फॉर्म और कंट्रास्टिंग टेक्सचर इसे एक अग्रेसिव लुक देते हैं। साथ ही, ऊंचा मफलर, गोल्ड-फिनिश एलॉय व्हील्स और कॉम्पैक्ट टेल-लाइट यूनिट इसके स्पोर्टी साइड को उजागर करते हैं। कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऐश ग्रे के साथ डियाब्लो रेड, कार्निवल रेड के साथ ग्रेफाइट, और जेट ब्लैक ऑप्शन मिलते हैं।
