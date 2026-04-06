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ट्रायम्फ की नई 'Tracker 400' भारत में लॉन्च; मात्र ₹2.46 लाख में मिलेगी रेसिंग बाइक वाली फील, जानिए फीचर्स

Apr 06, 2026 01:43 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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दिग्गज बाइक निर्माता कंपनी ट्रायम्फ ने अपनी नई मोटरसाइकिल Tracker 400 को भारत में लॉन्च कर दिया है। बता दें कि यह शानदार बाइक रेट्रो स्टाइल और मॉडर्न परफॉर्मेंस का एक बेहतरीन कॉम्बो है।

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दिग्गज बाइक निर्माता कंपनी ट्रायम्फ (Triumph) ने अपनी नई मोटरसाइकिल Tracker 400 को भारत में लॉन्च कर दिया है। बता दें कि यह शानदार बाइक रेट्रो स्टाइल और मॉडर्न परफॉर्मेंस का एक बेहतरीन कॉम्बो है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.46 लाख रुपये रखी गई है। खास बात यह है कि ट्रायम्फ ने अपनी पॉपुलर 400cc रेंज के साथ-साथ अब नया 350cc लाइनअप भी पेश किया है। इसमें स्पीड T4 और थ्रक्सटन जैसे मॉडल्स शामिल हैं। कंपनी का लक्ष्य उन युवा राइडर्स को लुभाना है, जो शहर की सड़कों पर एक स्पोर्टी और क्लासिक लुक वाली बाइख दौड़ना चाहते हैं।

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दमदार है बाइक का पावरट्रेन

परफॉर्मेंस की बात करें तो ट्रायम्फ ट्रैकर 400 में कंपनी का अपडेटेड TR-सीरीज वाला 350cc सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह इंजन 8,750 rpm पर 40bhp की दमदार पावर जेनरेट करता है। स्मूथ गियर शिफ्टिंग के लिए इसमें टॉर्क-असिस्ट क्लच दिया गया है, जिससे भारी ट्रैफिक में भी क्लच दबाना काफी आसान रहता है। ट्रायम्फ का दावा है कि इस बाइक का चेसिस और फुटपेग्स की पोजीशन इस तरह सेट की गई है कि शहर की तंग गलियों और मोड़ पर इसे संभालना बहुत ही चुस्त और आरामदायक अनुभव देता है।

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कुछ ऐसी है डिजाइन

डिजाइन के मामले में यह बाइक किसी का भी ध्यान खींचने की काबिलियत रखती है। इसका लुक पुराने जमाने के रेसर बाइक्स जैसा 'स्ट्रिप्ड-बैक' और आक्रामक है। इसमें आपको एक बॉक्सी फ्यूल टैंक, चौड़े हैंडलबार, सीट काउल और साइड नंबर बोर्ड जैसे रेसिंग एलिमेंट्स मिलते हैं। कंपनी ने इसे रेसिंग येलो, फैंटम ब्लैक और एल्युमीनियम सिल्वर ग्लॉस जैसे तीन आकर्षक रंगों में उतारा है। इसके नए स्टाइल वाले डुअल-स्पोक व्हील्स और बोल्ड 'ट्रैकर' ब्रांडिंग इसे सड़क पर एक अलग पहचान दिलाते हैं।

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धांसू हैं बाइक के फीचर्स

फीचर्स और हार्डवेयर के मोर्चे पर भी ट्रायम्फ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सेफ्टी के लिए इसमें स्विचबल ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल-चैनल ABS दिया गया है। बाइक की सीट हाइट 805 mm है, जो औसत लंबाई वाले राइडर्स के लिए भी काफी कंफर्टेबल है। इसमें 43 mm के अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और पीछे की तरफ गैस-चार्ज्ड मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जो खराब रास्तों के झटकों को आसानी से झेल लेता है। ब्रेकिंग के लिए इसमें फोर-पिस्टन रेडियल कैलिपर्स के साथ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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