ट्रॉयम्फ ला रही नई 350cc मोटरसाइकिल, रॉयल एनफील्ड को मिलेगी सीधी टक्कर; जल्द होगी लॉन्चिंग
ट्रॉयम्फ (Triumph) बहुत जल्द भारतीय बाजार में नई 350cc मोटरसाइकिलें लॉन्च करने जा रही है। ये बाइक रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) को सीधी टक्कर देगी। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत का मोटरसाइकिल बाजार अब और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। ब्रिटिश बाइक ब्रांड ट्रॉयम्फ मोटरसाइकिल अगले 6 महीने से 8 महीनों में भारत में अपनी नई 350cc मोटरसाइकिल रेंज लॉन्च करने जा रही है। ये बाइक कई एडवांस फीचर से लैस है। आइए इस बाइक की खासियत जानते हैं।
क्यों खास है ये लॉन्च?
हाल ही में नए GST नियमों के चलते 350cc से ऊपर की बाइक्स महंगी हो गई हैं। यही वजह है कि बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ट्रॉयम्फ (Triumph) का पार्टनर है, अब अपनी ज्यादातर बाइक्स को 350cc के अंदर लाने की तैयारी कर रहा है। ट्रॉयम्फ (Triumph) की मौजूदा 400cc बाइक्स (जैसे स्पीड 400 (Speed 400) और स्कैम्बलर 400X (Scrambler 400X) काफी पॉपुलर हैं, लेकिन नए टैक्स स्लैब के कारण उनकी कीमत बढ़ने वाली है। इसी गैप को भरने के लिए कंपनी 350cc इंजन वाली नई बाइक्स लाने की तैयारी कर रही है।
नया इंजन– ज्यादा टॉर्क, ज्यादा मजा
नई बाइक्स में 400cc इंजन का डाउनसाइज्ड वर्जन इस्तेमाल होगा। बोर (bore) घटाकर इंजन को करीब 349cc तक लाया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि बाइक्स में बेहतर लो एंड मिड-रेंज टॉर्क यानी शहर और हाईवे दोनों में स्मूद परफॉर्मेंस मिलेगा। हालांकि, टॉप पावर थोड़ी कम होगी, लेकिन रोजाना की राइडिंग और लंबी दूरी के सफर के लिए ये इंजन ज्यादा फ्रेंडली साबित होगा।
कौन-कौन सी नई बाइक्स आएंगी?
ट्रॉयम्फ (Triumph) अपने मेड-इन-इंडिया (Made in India) मॉडल्स की नई 350cc रेंज पेश करेगी, जिसमें ट्रॉयम्फ स्पीड 350 (Triumph Speed 350) शामिल होंगी। इसमें स्क्रैम्बलर 350 X/XC (Scrambler 350 X/XC) और T4 350 जैसे मॉडल शामिल होंगे। इसके अलावा कंपनी एक और नई बाइक इसी इंजन पर ला सकती है, लेकिन उस पर से अभी पर्दा नहीं उठाया गया है।
400cc का क्या होगा?
ट्रॉयम्फ (Triumph) की मौजूदा 400cc बाइक्स भारत में बिकती रहेंगी, लेकिन उनकी कीमतें बढ़ेंगी। हो सकता है कि भविष्य में ये मॉडल्स केवल एक्सपोर्ट मार्केट के लिए रह जाएं और भारत में पूरी तरह से 350cc रेंज हावी हो जाए।
बाजार पर असर
ट्रॉयम्फ (Triumph) हर महीने करीब 3,500 यूनिट्स बेचती है। लेकिन, GST बढ़ने के बाद इनकी कीमत बढ़ेगी, जिससे डिमांड पर असर पड़ेगा। ऐसे में 350cc की नई रेंज ट्रॉयम्फ (Triumph) के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है।
