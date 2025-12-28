Hindustan Hindi News
फटाक से लपक लें, वरना नए साल से महंगी हो जाएंगी इस कंपनी की बाइक्स; 31 दिसंबर 2025 तक बंपर डिस्काउंट ऑफर

फटाक से लपक लें, वरना नए साल से महंगी हो जाएंगी इस कंपनी की बाइक्स; 31 दिसंबर 2025 तक बंपर डिस्काउंट ऑफर

संक्षेप:

2026 की शुरुआत के साथ ही ट्रॉयम्फ (Triumph) के बाइक्स की कीमतें बढ़ने वाली हैं, इसलिए जो लोग लंबे समय से ट्रॉयम्फ (Triumph) बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए अब सही समय हो सकता है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Dec 28, 2025 12:20 pm IST
अगर आप ट्रॉयम्फ (Triumph) मोटरसाइकिल खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। ट्रॉयम्फ मोटरसाइकिल इंडिया (Triumph Motorcycles India) ने साफ कर दिया है कि उसकी सभी बाइक्स की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेंगी। इसके बाद कंपनी 1 जनवरी 2026 से कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है। हालांकि, कंपनी ने अभी यह खुलासा नहीं किया है कि कीमतें कितनी बढ़ेंगी, लेकिन इतना तय है कि नए साल में ट्रॉयम्फ (Triumph) बाइक्स खरीदना महंगा पड़ेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

GST बढ़ा, लेकिन ट्रॉयम्फ (Triumph) ने ग्राहकों को दी राहत

हाल ही में भारत में 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर GST में बढ़ोतरी की गई थी। आमतौर पर कंपनियां इस अतिरिक्त टैक्स का बोझ सीधे ग्राहकों पर डाल देती हैं, लेकिन ट्रॉयम्फ (Triumph) ने अलग रास्ता चुना। ट्रॉयम्फ (Triumph) ने GST से जुड़ी कीमत बढ़ोतरी खुद झेली। खास तौर पर 400cc सेगमेंट के ग्राहकों पर इसका असर नहीं पड़ने दिया, यानी स्पीड (Speed 400) और इससे जुड़े मॉडल्स की कीमतों में तुरंत कोई इजाफा नहीं किया गया।

ग्राहकों को और आकर्षित करने के लिए ट्रॉयम्फ (Triumph) ने अपनी मेड-इन-इंडिया बाइक्स पर ऑफर पेश किया है। कंपनी अपनी ट्रॉयम्फ (Triumph) स्पीड 400 (Speed 400) और स्पीड T4 (Speed T4) पर स्पेशल फेस्टिव प्राइस ऑफर चल रहा है।

इन बाइक्स ने भारतीय बाजार में ट्रॉयम्फ (Triumph) की मौजूदगी को काफी मजबूत किया है और नए राइडर्स को ब्रांड से जोड़ा है। प्रीमियम सेगमेंट को ज्यादा एक्सेसिबल बनाया

कस्टमर-फर्स्ट स्ट्रैटेजी पर फोकस

ट्रॉयम्फ (Triumph) का कहना है कि यह फैसला उसकी कस्टूमर फर्स्ट पॉलिसी (Customer-First Policy) के तहत लिया गया है। रेगुलेटरी बदलावों के इस दौर में कंपनी ने कीमतें स्थिर रखकर ग्राहकों को राहत देने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही ट्रॉयम्फ (Triumph) ने यह भी साफ किया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद कीमतें बढ़ेंगी और यह बढ़ोतरी पूरे मॉडल रेंज पर लागू होगी।

क्या करना चाहिए बाइक खरीदारों को?

अगर आप ट्रॉयम्फ (Triumph) बाइक लेने की सोच रहे हैं, तो दिसंबर 2025 से पहले खरीदना फायदेमंद रहेगा। नए साल में कीमत बढ़ने के बाद बजट पर असर पड़ सकता है। ट्रॉयम्फ (Triumph) ने फिलहाल अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है, लेकिन यह राहत सीमित समय के लिए है। 2026 की शुरुआत के साथ ही ट्रॉयम्फ (Triumph) बाइक्स की कीमतें बढ़ेंगी, इसलिए जो लोग लंबे समय से ट्रॉयम्फ (Triumph) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए अब सही समय हो सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
