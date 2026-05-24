Triumph लाया अपनी दो नई पावरफुल बाइक, मिलेगा 888cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन

ट्रायम्फ मोटरसाइकल्स ने इंडियन मार्केट में अपनी दो नई प्रीमियम एडवेंचर बाइक्स- Triumph Tiger 900 Alpine Edition और Triumph Tiger 900 Desert Edition को लॉन्च कर दिया है। आइए जानते हैं इन बाइक के बारे में।

ट्रायम्फ मोटरसाइकल्स (Triumph Motorcycles) ने इंडियन मार्केट में अपनी दो नई प्रीमियम एडवेंचर बाइक्स- Triumph Tiger 900 Alpine Edition और Triumph Tiger 900 Desert Edition को लॉन्च कर दिया है। ट्रायम्फ टाइगर 900 एल्पाइन एडिशन की कीमत 15.35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। वहीं, ट्रायम्फ टाइगर 900 डेजर्ट एडिशन की कीमत कंपनी ने ₹16.05 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है। टाइगर 900 के ये दोनों नए स्पेशल एडिशन एक्सक्लूसिव पेंट स्कीम्स, कंपनी की तरफ से मिलने वाली एक्सेसरीज और टूरिंग के साथ ऑफ-रोडिंग के लिए एक बिल्कुल नया और खास कैरेक्टर ऑफर करते हैं।

हाईवे और पक्के रास्तों पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बेस्ट ट्रायम्फ टाइगर 900 एल्पाइन एडिशन को कंपनी ने अपने मौजूदा जीटी प्रो (GT Pro) वेरिएंट पर तैयार किया है। यह बाइक खासतौर से उन राइडर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो हाईवे और टार्मैक यानी पक्के रास्तों पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसे स्नोडोनिया वाइट और सैफायर ब्लैक कलर स्कीम के साथ ब्लू कलर के एक्सेंट दिए गए हैं, जो बाइक को बेहद प्रीमियम और आकर्षक बनाते हैं। कॉस्मेटिक चेंजेज के अलावा इस एल्पाइन एडिशन में इंजन प्रोटेक्शन बार्स और Akrapovic एग्जॉस्ट स्टैंडर्ड फिटमेंट के तौर पर दिए गए हैं। कंपनी का दावा है कि यह सेटअप लंबे सफर के दौरान राइडर के कंफर्ट को बढ़ाता है और बाइक को एक स्पोर्टी आवाज भी देता है।

टाइगर 900 डेजर्ट एडिशन की कीमत स्टैंडर्ड रैली प्रो मॉडल से कम ट्रायम्फ टाइगर 900 डेजर्ट एडिशन की बात करें, तो इसे रैली प्रो Rally Pro वेरिएंट पर तैयार किया गया है। इसका लुक काफी रफ-एंड-टफ है। इस बाइक में आपको Baja Orange हाइलाइट्स के साथ-साथ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और एडवेंचर को ध्यान में रखकर की गई स्टाइलिंग डिटेल्स देखने को मिलेंगी।

ट्रायम्फ ने इस डेजर्ट एडिशन को फ्यूल टैंक प्रोटेक्शन बार्स, लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन और एक्रापोविक साइलेंसर से लैस किया है। ऑफ-रोडिंग को आसान बनाने के लिए इसके फ्रंट में 21-इंच और पीछे 17-इंच के वील्स दिए गए हैं। खास बात है कि अतिरिक्त एक्सेसरीज और अनोखे स्टाइलिंग अपडेट्स मिलने के बावजूद ट्रायम्फ टाइगर 900 डेजर्ट एडिशन की कीमत स्टैंडर्ड रैली प्रो मॉडल से ₹10,000 कम रखी गई है।