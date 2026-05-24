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Triumph लाया अपनी दो नई पावरफुल बाइक, मिलेगा 888cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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ट्रायम्फ मोटरसाइकल्स ने इंडियन मार्केट में अपनी दो नई प्रीमियम एडवेंचर बाइक्स- Triumph Tiger 900 Alpine Edition और Triumph Tiger 900 Desert Edition को लॉन्च कर दिया है। आइए जानते हैं इन बाइक के बारे में।

Triumph लाया अपनी दो नई पावरफुल बाइक, मिलेगा 888cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन

ट्रायम्फ मोटरसाइकल्स (Triumph Motorcycles) ने इंडियन मार्केट में अपनी दो नई प्रीमियम एडवेंचर बाइक्स- Triumph Tiger 900 Alpine Edition और Triumph Tiger 900 Desert Edition को लॉन्च कर दिया है। ट्रायम्फ टाइगर 900 एल्पाइन एडिशन की कीमत 15.35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। वहीं, ट्रायम्फ टाइगर 900 डेजर्ट एडिशन की कीमत कंपनी ने ₹16.05 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है। टाइगर 900 के ये दोनों नए स्पेशल एडिशन एक्सक्लूसिव पेंट स्कीम्स, कंपनी की तरफ से मिलने वाली एक्सेसरीज और टूरिंग के साथ ऑफ-रोडिंग के लिए एक बिल्कुल नया और खास कैरेक्टर ऑफर करते हैं।

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हाईवे और पक्के रास्तों पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बेस्ट

ट्रायम्फ टाइगर 900 एल्पाइन एडिशन को कंपनी ने अपने मौजूदा जीटी प्रो (GT Pro) वेरिएंट पर तैयार किया है। यह बाइक खासतौर से उन राइडर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो हाईवे और टार्मैक यानी पक्के रास्तों पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसे स्नोडोनिया वाइट और सैफायर ब्लैक कलर स्कीम के साथ ब्लू कलर के एक्सेंट दिए गए हैं, जो बाइक को बेहद प्रीमियम और आकर्षक बनाते हैं। कॉस्मेटिक चेंजेज के अलावा इस एल्पाइन एडिशन में इंजन प्रोटेक्शन बार्स और Akrapovic एग्जॉस्ट स्टैंडर्ड फिटमेंट के तौर पर दिए गए हैं। कंपनी का दावा है कि यह सेटअप लंबे सफर के दौरान राइडर के कंफर्ट को बढ़ाता है और बाइक को एक स्पोर्टी आवाज भी देता है।

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टाइगर 900 डेजर्ट एडिशन की कीमत स्टैंडर्ड रैली प्रो मॉडल से कम

ट्रायम्फ टाइगर 900 डेजर्ट एडिशन की बात करें, तो इसे रैली प्रो Rally Pro वेरिएंट पर तैयार किया गया है। इसका लुक काफी रफ-एंड-टफ है। इस बाइक में आपको Baja Orange हाइलाइट्स के साथ-साथ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और एडवेंचर को ध्यान में रखकर की गई स्टाइलिंग डिटेल्स देखने को मिलेंगी।

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ट्रायम्फ ने इस डेजर्ट एडिशन को फ्यूल टैंक प्रोटेक्शन बार्स, लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन और एक्रापोविक साइलेंसर से लैस किया है। ऑफ-रोडिंग को आसान बनाने के लिए इसके फ्रंट में 21-इंच और पीछे 17-इंच के वील्स दिए गए हैं। खास बात है कि अतिरिक्त एक्सेसरीज और अनोखे स्टाइलिंग अपडेट्स मिलने के बावजूद ट्रायम्फ टाइगर 900 डेजर्ट एडिशन की कीमत स्टैंडर्ड रैली प्रो मॉडल से ₹10,000 कम रखी गई है।

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पावर भी जबर्दस्त

पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो ट्रायम्फ टाइगर 900 एल्पाइन एडिशन और डेजर्ट एडिशन दोनों में ही कंपनी का दमदार 888cc का लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन थ्री-सिलेंडर टी-प्लेन (T-Plane) इंजन लगा है। यह इंजन 9,500 rpm पर 108 hp की मैक्सिमम पावर और 6,850 rpm पर 90 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से पेयर गया है। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर भी मिलता है। इसके अलावा, दोनों ही मोटरसाइकिल्स में प्रीमियम सस्पेंशन हार्डवेयर और एडवांस्ड राइडर एड्स भी ऑफर किया जा रहा है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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