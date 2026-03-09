भारत में 1 लाख लोगों ने खरीद डाली इस कंपनी की बाइक, 2.5 साल में पलट गई बाजी
ट्रायम्फ ने 2.5 साल में बड़ा कमाल दिखाया है। कंपनी भारत में 1 लाख बाइक्स के आंकड़े को पार कर चुकी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारतीय टू-व्हीलर बाजार में प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ब्रिटेन की मशहूर बाइक कंपनी ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने भारत में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। कंपनी की बाइक्स अब भारतीय सड़कों पर 1 लाख यूनिट के आंकड़े को पार कर चुकी हैं। यह उपलब्धि खास इसलिए भी है क्योंकि कंपनी ने यह मुकाम सिर्फ करीब ढाई साल (2.5 साल) में हासिल किया है।
बजाज के साथ पार्टनरशिप के बाद तेज हुई रफ्तार
दरअसल, बजाज ऑटो और ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स की साझेदारी 2023 की दूसरी तिमाही (Q2 2023) में शुरू हुई थी। इसके बाद कंपनी ने भारत में अपनी मौजूदगी को तेजी से बढ़ाया।
ट्रायम्फ की ग्लोबल इंजीनियरिंग और भारत में 1 लाख लोगों ने खरीद डाली इस कंपनी की बाइक, 2.5 साल में पलट गई बजाज की R&D, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ने मिलकर इस ग्रोथ को मजबूत बनाया।
आज भारत में ट्रायम्फ की पहुंच 200 से ज्यादा शहरों में है और 230 से ज्यादा प्रीमियम शोरूम और स्टोर्स के साथ ये कंपनी आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि प्रीमियम बाइक खरीदने वाले ग्राहकों में ट्रायम्फ की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।
राइडिंग कम्युनिटी भी तेजी से हुई मजबूत
ट्रायम्फ सिर्फ बाइक बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि कंपनी ने भारत में एक मजबूत राइडिंग कम्युनिटी भी तैयार की है।कंपनी कई खास इवेंट्स और राइड्स आयोजित करती है। इसमें वर्ल्ड ऑफ ट्रायम्फ , डिस्टिंगग्विश्ड जेंटलमैन राइड, ट्रायम्फ टाइगर ट्रेल्स, स्क्रैम्बलर राइड्स, बाइक नाइट्स और वेस्टर्न घाट्स ट्विस्टीज राइड्स जैसी राइड्स शामिल हैं। इन इवेंट्स के जरिए बाइकर्स को एक अलग राइडिंग अनुभव मिलता है और ब्रांड के साथ उनका कनेक्शन भी मजबूत होता है।
भारत में बन रही बाइक, दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट
ट्रायम्फ की 400cc सीरीज भारत में ही बनाई जा रही है और इन्हें कई देशों में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। ये बाइक्स फिलहाल 18 देशों में भेजी जा रही हैं।
बजाज ऑटो ने क्या कहा
माणिक नांगिया, प्रेसिडेंट (Probiking), बजाज ऑटो ने इस उपलब्धि पर कहा कि सिर्फ 2.5 साल में भारत की सड़कों पर 1 लाख Triumph मोटरसाइकिल पहुंचना हमारे लिए गर्व की बात है। ट्रायम्फ के ग्राहक ऐसे राइडर हैं जो इंजीनियरिंग और क्वालिटी की असली पहचान रखते हैं। हम आने वाले समय में भारत में अपने प्रीमियम इकोसिस्टम को और मजबूत करेंगे और राइडर्स के साथ जुड़ाव को और गहरा करेंगे।
भारत में प्रीमियम बाइक सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने कम समय में 1 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर यह साबित कर दिया है कि भारतीय बाइकर्स अब हाई-परफॉर्मेंस और प्रीमियम मोटरसाइकिल की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं।
