ट्रायम्फ ने Street Triple 798 RS के बाद इसका खास Moto2 Edition भी रिवील कर दिया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि दुनियाभर में इसकी सिर्फ 1,000 यूनिट ही बनाई जाएंगी। बाइक में नया 7-इंच TFT डिस्प्ले भी मिलता है।

ट्रायम्फ ने अपनी नई Street Triple 798 RS के बाद इसका खास Moto2 Edition भी रिवील कर दिया है। इस स्पेशल एडिशन को 2026 MotoGP सीजन की आखिरी रेस Valencia GP के दौरान शोकेस किया गया। इसकी सबसे खास बात यह है कि दुनियाभर में इसकी सिर्फ 1,000 यूनिट ही सेल की जाएंगी। आइए जानते हैं इस बाइक के बारे में।

ट्रैक परफॉर्मेंस के लिए किए गए खास बदलाव नई Street Triple 798 Moto2 Edition का बेस 798 RS वाला ही है, लेकिन इसे ज्यादा शार्प ट्रैक परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। इसमें RS के Showa Big Piston फ्रंट फोर्क की जगह Ohlins NIX30 फ्रंट फोर्क दिया गया है। दोनों फोर्क पूरी तरह एडजस्टेबल हैं और इनके सस्पेंशन ट्रैवल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ब्रेकिंग को भी अपग्रेड किया गया है। 798 RS में Brembo Stylema कैलिपर्स मिलते हैं, जबकि Moto2 Edition में ज्यादा प्रीमियम Brembo Hypure कैलिपर्स दिए गए हैं। राइडिंग पोजिशन को ज्यादा स्पोर्टी बनाने के लिए इसमें क्लिप-ऑन हैंडलबार और पीछे की तरफ शिफ्ट किए गए फुटपेग मिलते हैं।

798cc इंजन और नए फीचर्स इन बदलावों के अलावा Moto2 Edition में 798 RS वाले कई फीचर्स और हार्डवेयर मिलते हैं। इसमें नया चेसिस, 798cc इंजन और अपडेटेड डिजाइन दिया गया है। बाइक में नया 7-इंच TFT डिस्प्ले भी मिलता है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। इसके अलावा बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर भी स्टैंडर्ड दिया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि स्टैंडर्ड Street Triple 798 RS का ट्रिपल-सिलेंडर इंजन 11,500rpm पर 135hp की पावर और 9,250rpm पर 86Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके मुकाबले पुराने 765 RS का इंजन 12,000rpm पर 130hp और 9,500rpm पर 80Nm का टॉर्क देता है।

दो कलर और 1,000 यूनिट तक सीमित प्रोडक्शन Triumph Street Triple 798 Moto2 Edition को दो कलर ऑप्शन- येलो/ब्लैक और ब्लैक/व्हाइट में लाया गया है। दोनों की कीमत 15,525 पाउंड (करीब 18.90 लाख रुपये) रखी गई है। यह स्टैंडर्ड 798 RS की 12,925 पाउंड (करीब 15.73 लाख रुपये) कीमत से 2,600 पाउंड यानी लगभग 3.17 लाख रुपये ज्यादा है। दोनों कलर की 500-500 यूनिट बनाई जाएंगी। इस तरह इसकी कुल 1,000 यूनिट ही दुनिया भर में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। ब्रिटेन में इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और मई 2027 में वहां के डीलरशिप पर इसकी डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि इसकी कुछ यूनिट भारत में भी आएंगी या नहीं।

बताते चलें कि भारत में स्टैंडर्ड Street Triple 798 RS की कीमत 14.39 लाख रुपये है, जबकि 765 RS अभी 13.19 लाख रुपये में उपलब्ध है। 798 RS की ब्रिटेन में डिलीवरी अप्रैल 2027 से शुरू होगी, लेकिन भारत में इसकी लॉन्चिंग और डिलीवरी की तारीख अभी सामने नहीं आई है।