ट्रायम्फ का धमाका: भारत में लॉन्च हुई लिमिटेड एडिशन Street Triple 765 RX, जानिए कीमत और खासियत
दिग्गज बाइक निर्माता कंपनी ट्रायम्फ ने भारतीय मार्केट में अपनी बेहद खास बाइक लॉन्च की है। कंपनी ने अपने '2026 अनलीश्ड' कैंपेन के तहत लिमिटेड-एडिशन Street Triple 765 RX को भारत में उतार दिया है।
दिग्गज बाइक निर्माता कंपनी ट्रायम्फ ने भारतीय मार्केट में अपनी बेहद खास बाइक लॉन्च की है। कंपनी ने अपने '2026 अनलीश्ड' कैंपेन के तहत लिमिटेड-एडिशन Street Triple 765 RX को भारत में उतार दिया है। दिल्ली में इस दमदार बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 13.91 लाख रुपये रखी गई है। बता दें कि नवंबर, 2025 में दुनिया के सामने पहली बार पेश होने के बाद, अब यह बाइक भारत आई है। कंपनी की नई लाइनअप में यह बाइक पहले से मौजूद बोनेविले रेंज और स्पीड ट्विन 1200 कैफे रेसर एडिशन के साथ दिखाई देगी। आइए जानते हैं लॉन्च हुई नई बाइक की खासियत के बारे में विस्तार से।
क्या है बाइक की खासियत
इस नई बाइक को पहले से बिक रही स्ट्रीट ट्रिपल 765 RS मॉडल का ज्यादा रेसिंग और ट्रैक-ओरिएंटेड वर्जन माना जा रहा है। बता दें कि बाइक का चेसिस और नया लुक RX मॉडल को सबसे अलग और खास बनाती है। इस बाइक में क्लिप-ऑन हैंडलबाड़ दिए गए हैं, जो राइडिंग पोजीशन को थोड़ा नीचे कर देते हैं। एनडीटीवी ऑटो में छपी एक खबर के अनुसार, इससे बाइक मोड़ने और तेज रफ्तार में संभालने में पहले से ज्यादा आसानी होती है। साथ ही राइडर को एक एग्रेसिव स्पोर्टी लुक और फील मिलता है।
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Triumph Street Triple
₹ 10.86 - 13.23 लाख
Honda CBR650R
₹ 11.16 लाख
KTM 890 Duke R
₹ 14.5 लाख
Kawasaki Ninja ZX 6R
₹ 12.49 लाख
Honda CB1000 Hornet SP
₹ 12.36 लाख
Kawasaki Versys 1100
₹ 13.89 लाख
सस्पेंशन भी हुई काफी अपग्रेड
लुक के साथ-साथ कंपनी ने इसके सस्पेंशन को भी काफी अपग्रेड किया है। बाइक के आगे के हिस्से में पूरी तरह एडजस्ट होने वाला 41mm का ओलिंस फ्रंट फोर्क दिया गया है। जबकि पीछे की तरफ ओलिंस का ही मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। तेज रफ्तार में बाइक को तुरंत रोकने के लिए इसमें ब्रेम्बो के शानदार कैलीपर्स के साथ आगे ट्विन 310mm डिस्क ब्रेक और पीछे 220mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। इसके अलावा, सड़कों पर जबरदस्त ग्रिप के लिए इसमें पिरेली के प्रीमियम टायर लगाए गए हैं।
दमदार है बाइक का पावरट्रेन
अगर बाइक के इंजन की बात करें तो इसमें वही पुराना और भरोसेमंद 765cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 130bhp की जबरदस्त पावर और 80Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जिसमें बिना क्लच दबाए गियर बदलने के लिए क्विकशिफ्टर भी मिलता है। यह सेटअप बाइक को बहुत तेज रफ्तार और बेहतरीन पिकअप देता है। इससे इसे आम सड़कों के साथ-साथ रेसिंग ट्रैक पर भी दौड़ाना बेहद मजेदार हो जाता है।
दिखने में है बेहद अट्रैक्टिव
दिखने में यह बाइक बेहद अट्रैक्टिव लगती है। इसे सिल्वर पेंट स्कीम के साथ लाल रंग के सबफ्रेम और पहियों पर लाल पिनस्ट्रिप्स से सजाया गया है। साथ ही इसके साइलेंसर और सीट पर खास RX की बैजिंग भी दी गई है। कीमत के मामले में यह नया RX मॉडल, स्टैंडर्ड 765 RS मॉडल से करीब 1 लाख रुपये महंगा है। यह एक्स्ट्रा पैसे बाइक में मिलने वाले ओलिंस फ्रंट सस्पेंशन, नए हैंडलबार और इसके खास लुक के लिए लिए जा रहे हैं। जो लोग एक प्रीमियम और रेसिंग लुक वाली बाइक चाहते हैं, उनके लिए यह बेहतरीन मौका है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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