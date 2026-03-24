Triumph लाया बेहद स्पेशल बाइक, खास मौके पर किया अनवील, सबको पसंद आएगा क्लासिक लुक

Mar 24, 2026 08:09 pm IST

ट्रायम्फ ने अपनी Speed Twin 1200 का स्पेशल एडिशन अनवील किया है। इसका नाम Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition है। यह एक बेहद स्पेशल बाइक है, जिसे अवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा।

ट्रायम्फ ने अपनी Speed Twin 1200 का स्पेशल एडिशन अनवील किया है। इसका नाम Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition है। इसे Distinguished Gentleman's Ride 2026 के लिए मेन प्राइज के तौर पर दिया जाएगा। कंपनी ने इसे ग्लोबल चैरिटी राइड के साथ पार्टनरशिप के 15 साल पूरे होने खास अवसर पर अनवील किया है। यह एक बेहद स्पेशल बाइक है, जिसे अवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा। 17 मई को होने वाले इस इवेंट में भाग लेने वाले सभी राइडर्स के पास इस बाइक को जीतने का शानदार अवसर है। डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन राइड पुरुषों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए धन जुटाने के साथ-साथ डैपर स्टाइल का जश्न मनाती है और दुनिया भर से फॉर्मल कपड़ों में राइडर्स को आकर्षित करती है।

1960 के दशक के ब्रिटिश कैफे रेसर्स से इंस्पायर्ड स्टाइलिंग



हाल ही में लॉन्च हुई स्पीड ट्विन 1200 कैफे रेसर एडिशन पर बेस्ड DGR वर्जन में RS वेरिएंट के कोर मैकेनिकल पैकेज को बरकरार रखा गया है। इसकी स्टाइलिंग 1960 के दशक के ब्रिटिश कैफे रेसर्स से इंस्पायर्ड है, जिसमें क्लिप-ऑन हैंडलबार, रिमूवेबल काउल वाली भूरे रंग की बुलेट सिंगल सीट और स्टैंडर्ड तौर पर पिलियन फुटपेग का न होना शामिल है। पिलियन की सुविधा के लिए दिए गए फुटपेग को बोल्ट से लगाना होगा। यह मॉडल मार्च 2026 से डीलरों के पास उपलब्ध होगा और यूके में इसकी कीमत £15,995 (लगभग 16.10 लाख रुपये) है।

टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स इसमें 1,200 सीसी का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 7,750 आरपीएम पर 103.5 बीएचपी और 4,250 आरपीएम पर 112 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 270 डिग्री का फायरिंग ऑर्डर एक जबर्दस्त रिद्म ऑफर करता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स, स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच और बेस्ट गियर शिफ्ट के लिए ट्रायम्फ शिफ्ट असिस्ट के साथ पेयर किया गया है। राइडर की सेफ्टी के लिए रोड, रेन और स्पोर्ट मोड के साथ कंपनी इसमें कॉर्नरिंग एबीएस/ट्रैक्शन कंट्रोल और राइड-बाय-वायर थ्रॉटल जैसे बेहतरीन फीचर दे रही है। बाइक के डैशबोर्ड में कनेक्टिविटी और नेविगेशन के लिए एलसीडी और टीएफटी स्क्रीन भी मौजूद है।