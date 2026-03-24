Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Triumph लाया बेहद स्पेशल बाइक, खास मौके पर किया अनवील, सबको पसंद आएगा क्लासिक लुक

Mar 24, 2026 08:09 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

ट्रायम्फ ने अपनी Speed Twin 1200 का स्पेशल एडिशन अनवील किया है। इसका नाम Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition है। यह एक बेहद स्पेशल बाइक है, जिसे अवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा।

Triumph लाया बेहद स्पेशल बाइक, खास मौके पर किया अनवील, सबको पसंद आएगा क्लासिक लुक

ट्रायम्फ ने अपनी Speed Twin 1200 का स्पेशल एडिशन अनवील किया है। इसका नाम Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition है। इसे Distinguished Gentleman's Ride 2026 के लिए मेन प्राइज के तौर पर दिया जाएगा। कंपनी ने इसे ग्लोबल चैरिटी राइड के साथ पार्टनरशिप के 15 साल पूरे होने खास अवसर पर अनवील किया है। यह एक बेहद स्पेशल बाइक है, जिसे अवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा। 17 मई को होने वाले इस इवेंट में भाग लेने वाले सभी राइडर्स के पास इस बाइक को जीतने का शानदार अवसर है। डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन राइड पुरुषों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए धन जुटाने के साथ-साथ डैपर स्टाइल का जश्न मनाती है और दुनिया भर से फॉर्मल कपड़ों में राइडर्स को आकर्षित करती है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Revolt Motors RV400
Revolt Motors RV400
₹ 1.4 लाख से शुरू
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
Okaya EV Ferrato Disruptor
Okaya EV Ferrato Disruptor
₹ 1.55 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy 450x
Ather Energy 450x
₹ 1.5 - 1.8 लाख
अभी ऑफर पाएं

1960 के दशक के ब्रिटिश कैफे रेसर्स से इंस्पायर्ड स्टाइलिंग

हाल ही में लॉन्च हुई स्पीड ट्विन 1200 कैफे रेसर एडिशन पर बेस्ड DGR वर्जन में RS वेरिएंट के कोर मैकेनिकल पैकेज को बरकरार रखा गया है। इसकी स्टाइलिंग 1960 के दशक के ब्रिटिश कैफे रेसर्स से इंस्पायर्ड है, जिसमें क्लिप-ऑन हैंडलबार, रिमूवेबल काउल वाली भूरे रंग की बुलेट सिंगल सीट और स्टैंडर्ड तौर पर पिलियन फुटपेग का न होना शामिल है। पिलियन की सुविधा के लिए दिए गए फुटपेग को बोल्ट से लगाना होगा। यह मॉडल मार्च 2026 से डीलरों के पास उपलब्ध होगा और यूके में इसकी कीमत £15,995 (लगभग 16.10 लाख रुपये) है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Triumph Speed Twin 1200

Triumph Speed Twin 1200

₹ 13.84 - 16.78 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Triumph Bonneville Bobber

Triumph Bonneville Bobber

₹ 12.88 - 13.68 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Triumph Bonneville Speedmaster

Triumph Bonneville Speedmaster

₹ 12.85 - 12.88 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Indian Sport Scout

Indian Sport Scout

₹ 14.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Indian Scout Classic

Indian Scout Classic

₹ 14.02 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Harley-Davidson Nightster

Harley-Davidson Nightster

₹ 13.39 - 14.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:ईरान वॉर ने दी नई टेंशन, BS6 गाड़ियों पर लग सकता है ब्रेक, काम नहीं करेगा इंजन

टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स

इसमें 1,200 सीसी का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 7,750 आरपीएम पर 103.5 बीएचपी और 4,250 आरपीएम पर 112 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 270 डिग्री का फायरिंग ऑर्डर एक जबर्दस्त रिद्म ऑफर करता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स, स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच और बेस्ट गियर शिफ्ट के लिए ट्रायम्फ शिफ्ट असिस्ट के साथ पेयर किया गया है। राइडर की सेफ्टी के लिए रोड, रेन और स्पोर्ट मोड के साथ कंपनी इसमें कॉर्नरिंग एबीएस/ट्रैक्शन कंट्रोल और राइड-बाय-वायर थ्रॉटल जैसे बेहतरीन फीचर दे रही है। बाइक के डैशबोर्ड में कनेक्टिविटी और नेविगेशन के लिए एलसीडी और टीएफटी स्क्रीन भी मौजूद है।

ये भी पढ़ें:बैंकॉक मोटर शो के बाद भारत आ रहीं ये धांसू गाड़ियां, लिस्ट में टोयोटा भी

सस्पेंशन में आगे की तरफ पूरी तरह से एडजस्टेबल Marzocchi अपसाइड-डाउन फोर्क्स (120 मिमी ट्रैवल) और पीछे की तरफ ओहलिन्स शॉक्स (123 मिमी ट्रैवल) दिए गए हैं। ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेम्बो स्टाइलमा कैलिपर्स के साथ ट्विन 320 मिमी फ्रंट डिस्क और 220 मिमी रियर डिस्क का इस्तेमाल किया गया है। 17 इंच के कास्ट अलॉय वील्स पर मेट्जेलर रेसटेक RR K3 टायर लगे हैं। इसका टैंक 14.5 लीटर का टैंक है। कॉम्पिटिशन ग्रीन और एल्युमिनियम सिल्वर रंग, बार-एंड मिरर और ब्रश किए गए डिटेल्स इसके रेट्रो-मॉडर्न लुक को और क्लासी बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:ग्राहकों को खास इंप्रेस नहीं कर पा रही यह कॉम्पैक्ट SUV, 662 यूनिट की सेल
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।