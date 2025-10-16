ट्रॉयम्फ ने लॉन्च की ये दमदार स्पीड बाइक, सिर्फ 1,200 लकी कस्टूमर ही इसे ले पाएंगे; इसकी कीमत चौंका देगी

संक्षेप: ट्रॉयम्फ ने अपनी स्पीड ट्रिपल 1200 RX (Triumph Speed Triple 1200 RX) बाइक लॉन्च कर दी है। एक्सक्लूसिव सुपरबाइक सिर्फ 1,200 लकी राइडर्स को ही मिलेगी। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

ट्रॉयम्फ (Triumph) ने भारतीय बाजार में अपनी बेहद एक्सक्लूसिव मोटरसाइकिल, स्पीड ट्रिपल 1200 RX (Speed Triple 1200 RX) को लॉन्च कर दिया है। इस दमदार स्ट्रीटफाइटर की कीमत 23.07 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। सबसे खास बात यह है कि यह एक लिमिटेड एडिशन बाइक है, जिसकी दुनिया भर में सिर्फ 1,200 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी। हालांकि, ट्रॉयम्फ ने अभी यह खुलासा नहीं किया है कि भारत के हिस्से में कितनी बाइक्स आएंगी, इसलिए अगर आप इस बाइक को अपना बनाना चाहते हैं, तो फटाफट बुकिंग कर लें।

RS मॉडल से कितनी अलग है RX?

नया RX वैरिएंट काफी हद तक स्पीड ट्रिपल 1200 RS (Speed Triple 1200 RS) पर आधारित है, लेकिन इसे और भी ज्यादा स्पोर्टी बनाने के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपग्रेड किए गए हैं।

डिजाइन और राइडिंग पोस्चर

इसके राइडिंग पोस्चर की बात करें तो RX में राइटर का ट्रायएंगल (Rider's Triangle) ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। क्लिप-ऑन हैंडलबार्स (Clip-ons) को थोड़ा नीचे और राइडर से दूर सेट किया गया है। वहीं, इसके फुट पेग्स (Foot pegs) को पीछे की ओर और थोड़ा ऊंचा रखा गया है, जो ट्रैक पर बेहतर कंट्रोल और रेसिंग वाला अनुभव देता है। वहीं, इसमें एक्सक्लूसिव ग्राफिक्स दिए गए हैं। यह बाइक एक खास नियॉन येलो-ब्लैक कलर स्कीम और खास RX ग्राफिक्स के साथ आती है, जो इसे RS मॉडल से अलग पहचान दिलाते हैं।

परफॉर्मेंस और पार्ट्स

RX में कार्बन-फाइबर और टाइटेनियम से बना एक खास Akrapovic एंड कैन (End Can) एग्जॉस्ट दिया गया है। हालांकि, इस एग्जॉस्ट के बावजूद बाइक के कुल वजन में कोई कमी नहीं आई है और यह 199 किलोग्राम (कर्ब वेट) पर है, जो इसे अपनी कैटेगिरी की सबसे हल्की लीटर-क्लास स्ट्रीटफाइटर्स में से एक बनाए रखता है।

सस्पेंशन और ब्रेकिंग

इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें Brembo Stylema कैलिपर्स के साथ ट्विन-डिस्क सेटअप और Brembo MCS रेडियल मास्टर सिलेंडर मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो RX में Öhlins Smart EC 3.0 एक्टिव डैम्पर्स और एक Öhlins SD EC स्टीयरिंग डैम्पर बरकरार है।

इंजन पावर और कीमत

RX में वही दमदार 1,163cc इनलाइन-3 लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो 10,750rpm पर 183 हॉर्सपावर और 8,750rpm पर 128Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है।

कीमत की तुलना