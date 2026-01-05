बाइक लवर्स की मौज, ट्रायम्फ की इन 2 मोटरसाइकिल पर ₹11500 की फ्री एक्सेसरीज; जानिए डिटेल्स
ट्रायम्फ ने अपनी 400cc बाइक्स Speed 400 और Speed T4 पर न्यू ईयर ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत दोनों बाइक पर ग्राहकों को 11,500 रुपये तक के ट्रायम्फ एक्सेसरीज बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी।
ट्रायंफ मोटरसाइकिल ने नए साल की शुरुआत पर भारतीय बाइक लवर्स के लिए एक खास ऑफर का ऐलान किया है। करीब 120 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी ट्रायम्फ ने अपनी पॉपुलर 400cc बाइक्स Triumph Speed 400 और Triumph Speed T4 पर लिमिटेड पीरियड न्यू ईयर ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत भारतभर में इन दोनों में से किसी भी बाइक को खरीदने पर ग्राहकों को 11,500 रुपये तक के जेन्युइन ट्रायम्फ एक्सेसरीज बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी। यानी बाइक की कीमत चुकाने के बाद एक्सेसरीज के लिए अलग से जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी।
इतनी है बाइक की कीमत
कीमत की बात करें तो ट्रायंफ स्पीड 400 की एक्स-शोरूम कीमत 2.39 लाख रुपये और ट्रायंफ स्पीड T4 की कीमत 1.95 लाख रुपये है। ट्रायम्फ का यह न्यू ईयर ऑफर उन राइडर्स के लिए खास मौका है जो प्रीमियम 400cc सेगमेंट में कदम रखना चाहते हैं लेकिन एडिशनल खर्च से बचना चाहते हैं। स्पीड 400 और स्पीड T4 दोनों ही बाइक्स ट्रायम्फ की पहचान माने जाने वाले क्लासिक डिजाइन डीएनए, दमदार परफॉर्मेंस और रोजमर्रा की राइडिंग के लिए बेहतर कंफर्ट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करती हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Triumph Tiger 900
₹ 14.4 - 16.15 लाख
BMW F900 GS
₹ 14.85 लाख
BMW F900 GS Adventure
₹ 16.14 लाख
Moto Guzzi V85 TT
₹ 15.4 लाख
Suzuki Hayabusa
₹ 16.9 लाख
क्या कहती है कंपनी
कंपनी का कहना है कि यह न्यू ईयर ऑफर ट्रायम्फ के उस विजन को दिखाता है जिसमें वह भारतीय ग्राहकों को सिर्फ बाइक ही नहीं, बल्कि एक बेहतर ओनरशिप एक्सपीरियंस देना चाहती है। डिजाइन, परफॉर्मेंस और यूजेबिलिटी के साथ मिलने वाली यह एडिशनल वैल्यू उन राइडर्स को जरूर अट्रेक्ट करेगी जो नए साल में एक प्रीमियम और भरोसेमंद मोटरसाइकिल की तलाश कर रहे हैं। सीमित समय के लिए मिलने वाला यह ऑफर ट्रायम्फ ब्रांड में एंट्री को और भी आसान और फायदेमंद बना देता है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।