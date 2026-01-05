Hindustan Hindi News
बाइक लवर्स की मौज, ट्रायम्फ की इन 2 मोटरसाइकिल पर ₹11500 की फ्री एक्सेसरीज; जानिए डिटेल्स

संक्षेप:

ट्रायम्फ ने अपनी 400cc बाइक्स Speed 400 और Speed T4 पर न्यू ईयर ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत दोनों बाइक पर ग्राहकों को 11,500 रुपये तक के ट्रायम्फ एक्सेसरीज बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी।

Jan 05, 2026 04:41 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
ट्रायंफ मोटरसाइकिल ने नए साल की शुरुआत पर भारतीय बाइक लवर्स के लिए एक खास ऑफर का ऐलान किया है। करीब 120 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी ट्रायम्फ ने अपनी पॉपुलर 400cc बाइक्स Triumph Speed 400 और Triumph Speed T4 पर लिमिटेड पीरियड न्यू ईयर ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत भारतभर में इन दोनों में से किसी भी बाइक को खरीदने पर ग्राहकों को 11,500 रुपये तक के जेन्युइन ट्रायम्फ एक्सेसरीज बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी। यानी बाइक की कीमत चुकाने के बाद एक्सेसरीज के लिए अलग से जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
इतनी है बाइक की कीमत

कीमत की बात करें तो ट्रायंफ स्पीड 400 की एक्स-शोरूम कीमत 2.39 लाख रुपये और ट्रायंफ स्पीड T4 की कीमत 1.95 लाख रुपये है। ट्रायम्फ का यह न्यू ईयर ऑफर उन राइडर्स के लिए खास मौका है जो प्रीमियम 400cc सेगमेंट में कदम रखना चाहते हैं लेकिन एडिशनल खर्च से बचना चाहते हैं। स्पीड 400 और स्पीड T4 दोनों ही बाइक्स ट्रायम्फ की पहचान माने जाने वाले क्लासिक डिजाइन डीएनए, दमदार परफॉर्मेंस और रोजमर्रा की राइडिंग के लिए बेहतर कंफर्ट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करती हैं।

क्या कहती है कंपनी

कंपनी का कहना है कि यह न्यू ईयर ऑफर ट्रायम्फ के उस विजन को दिखाता है जिसमें वह भारतीय ग्राहकों को सिर्फ बाइक ही नहीं, बल्कि एक बेहतर ओनरशिप एक्सपीरियंस देना चाहती है। डिजाइन, परफॉर्मेंस और यूजेबिलिटी के साथ मिलने वाली यह एडिशनल वैल्यू उन राइडर्स को जरूर अट्रेक्ट करेगी जो नए साल में एक प्रीमियम और भरोसेमंद मोटरसाइकिल की तलाश कर रहे हैं। सीमित समय के लिए मिलने वाला यह ऑफर ट्रायम्फ ब्रांड में एंट्री को और भी आसान और फायदेमंद बना देता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Auto News Hindi

