फटाफट उठा लें! फेस्टिव सीजन से पहले घट गई इन 2 धांसू बाइक्स की कीमतें, ₹17,000 तक सस्ती मिल रही

अब ट्रॉयम्फ (Triumph Motorcycles) ने भी भारतीय बाइक प्रेमियों के लिए बड़ा तोहफा दे दिया है। कंपनी ने अपनी स्पीड 400 और स्पीड T4 मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 17,000 रुपये तक की कटौती की है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में त्योहारों का मौसम आते ही एक से बढ़कर एक ऑफर्स की बारिश होने लगती है। इसी कड़ी में अब ट्रॉयम्फ मोटरसाइकिल (Triumph Motorcycles) ने भी भारतीय बाइक प्रेमियों के लिए बड़ा तोहफा दे दिया है। कंपनी ने अपनी Speed 400 और Speed T4 मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 16,797 तक की कटौती की है, वो भी तब जब 350cc से ज्यादा इंजन वाली बाइक्स पर GST बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।

अब कितनी सस्ती हुई ट्रॉयम्फ स्पीड रेंज

नई कीमतों के मुताबिक, ट्रॉयम्फ स्पीड 400 (Triumph Speed 400) अब सिर्फ 2,33,754 में (पहले 2,50,551 थी) मिल रही है। वहीं, ट्रॉयम्फ स्पीड 400 T4 (Triumph Speed T4) की कीमत घटकर 1,92,539 रह गई है, जो पहले 2,06,738 थी। इस तरह कंपनी ने दोनों ही बाइक्स पर ग्राहकों को करीब 16,000 रुपये से 17,000 रुपये तक की राहत दी है।

ट्रॉयम्फऔर बजाज की कस्टूमर-फर्स्ट पॉलिसी

यह कदम तब उठाया गया है, जब हाल ही में सरकार ने 350cc से ज्यादा इंजन वाली बाइक्स पर GST बढ़ाकर 40% कर दिया है। ऐसे में ज्यादातर ब्रांड्स जहां कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं, वहीं ट्रॉयम्फ (Triumph) और बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने ग्राहकों का बोझ खुद उठाने का फैसला किया है। कंपनी ने बताया कि इस फैसले का मकसद भारतीय ग्राहकों को त्योहारों के मौके पर और ज्यादा वैल्यू देना और प्रीमियम बाइकिंग को और सुलभ बनाना है।

बढ़ती बिक्री और ग्राहक भरोसा

ट्रॉयम्फ (Triumph) की स्पीड (Speed) रेंज पिछले फाइनेंशियल इयर से लगातार तेजी से बढ़ रही है। FY23-24 के मुकाबले कंपनी की मंथली सेल्स लगभग दो गुना हो चुकी हैं। यह इस बात का सबूत है कि भारतीय राइडर्स अब ब्रिटिश डिजाइन + भारतीय कीमत के इस कॉम्बिनेशन को खूब पसंद कर रहे हैं।

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) के प्रोबाइकिंग प्रेसिडेंट मनीक नांगिया ने कहा कि स्पीड 400 (Speed 400) और स्पीड T4 (Speed T4) ने परफॉर्मेंस, डिजाइन और वैल्यू के मामले में नए बेंचमार्क सेट किए हैं। GST बढ़ने के बावजूद कीमत घटाकर हम ग्राहकों को यह दिखाना चाहते हैं कि भारतीय मार्केट हमारी पहली प्राथमिकता है।

क्यों खास है स्पीड 400 और T4?

दोनों बाइक्स में हाई-परफॉर्मेंस इंजन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलती है। इसमें शानदार राइडिंग डायनामिक्स और कम्फर्टेबल सिटिंग ऑफर की गई है। इसमें सिटी और हाईवे दोनों के लिए एकदम फिट है और अब पहले से भी सस्ती कीमत पर उपलब्ध है।

त्योहारों पर मचा धूम