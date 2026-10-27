Triumph लाई न्यू जेनरेशन Tiger 1200, मिलेगी 158 PS की पावर, नए राइडर असिस्टेंस फीचर्स भी

न्यू जेनरेशन Tiger 1200 की एंट्री हो गई है। नई टाइगर 1200 में अपडेटेड 1,200cc T-Plane ट्रिपल इंजन दिया गया है। बाइक में पहली बार कई नए राइडर असिस्टेंस फीचर्स भी दिए गए हैं।

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स (Triumph Motorcycles) ने अपनी न्यू जेनरेशन Tiger 1200 को रिवील कर दिया है। कंपनी ने इस एडवेंचर बाइक के इंजन, सस्पेंशन, डिजाइन और टेक्नोलॉजी में कई बड़े बदलाव किए हैं। कंपनी का क्लेन है कि अब इसमें राइडर को पहले से ज्यादा पावर, कम स्पीड पर बेहतर कंट्रोल और ज्यादा आरामदायक राइडिंग का एक्सपीरियंस होगा है। बाइक में पहली बार कई नए राइडर असिस्टेंस फीचर्स भी दिए गए हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इसकी खूबियों के बारे में।

पहले से ज्यादा पावरफुल हुआ इंजन नई टाइगर 1200 में अपडेटेड 1,200cc T-Plane ट्रिपल इंजन दिया गया है, जो अब 158 PS की पावर जेनरेट करता है। यह पहले से 8 PS ज्यादा है। इंजन में नए पिस्टन, अपडेटेड सिलेंडर हेड, हल्के वॉल्व और बेहतर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जैसे बदलाव किए गए हैं। कंपनी ने गियरबॉक्स और शाफ्ट ड्राइव को भी अपडेट किया है, जिससे बाइक कम स्पीड पर ज्यादा स्मूद चलेगी और गियर बदलने का एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होगा। कंपनी के मुताबिक, नए गियर रेशियो और इंजन ट्यूनिंग के चलते बाइक की क्रॉल स्पीड भी 6 kmph कम हुई है। इससे ट्रैफिक और धीमी रफ्तार में बाइक को कंट्रोल करना आसान होगा।

नए सस्पेंशन से कम होगी सीट की हाइट नई टाइगर 1200 की सबसे बड़ी खासियत इसका SHOWA EERA HEIGHTFLEX सेमी-ऐक्टिव सस्पेंशन है। इसमें Firm, Medium और Soft के तीन डैंपिंग मोड मिलते हैं। बाइक रुकने पर यह सिस्टम सीट की हाइट को अपने आप 30mm तक कम कर देता है, जिससे राइडर के लिए जमीन पर पैर रखना आसान हो जाता है। सीट को दो पोजिशन में एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा लो सीट लगाने पर ऊंचाई और कम हो सकती है। इन सभी फीचर्स के साथ बाइक की सीट हाइट रुकने पर 790mm तक लाई जा सकती है। इसमें सेंटर स्टैंड असिस्ट फीचर भी है, जो बाइक को सेंटर स्टैंड पर लगाना आसान बनाता है।

7-इंच टचस्क्रीन और एडवांस सेफ्टी फीचर्स नई Tiger 1200 में Bosch की 7-इंच HD टचस्क्रीन दी गई है, जिसमें वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto का सपोर्ट मिलता है। राइडर इसके जरिए नेविगेशन, म्यूजिक और मैसेजिंग ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइक में USB-C चार्जिंग पोर्ट के साथ फोन रखने के लिए कूलिंग सिस्टम वाला अलग कंपार्टमेंट भी दिया गया है। सेफ्टी के लिए इसमें Bosch के साथ मिलकर डिवेलप किए गए फ्रंट और रियर रडार सिस्टम मिलते हैं।

इनके साथ अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग, इमर्जेंसी ब्रेक असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, रियर डिस्टेंस वॉर्निंग और ग्रुप राइड असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा बाइक में अडैप्टिव LED कॉर्नरिंग हेडलाइट मिलती है। इसमें 8 राइडिंग मोड मिलते हैं, जिनमें रोड, रेन, ईको, स्पोर्ट और ऑफ-रोड शामिल हैं। Rally वेरिएंट में Off-road Pro मोड भी दिया गया है।