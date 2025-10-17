ये कंपनी अगले 6 महीने में 29 मोटरसाइकिल करेगी लॉन्च, 7 मॉडल के नाम का हो गया खुलासा; देखें डिटेल

Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Triumph Motorcycles Confirms 29 New Bikes for Global Launch
संक्षेप: ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने अगले 6 महीनों में दुनियाभर में 29 नई और अपडेटेड मोटरसाइकिलें लॉन्च करने की प्लानिंग कर चुकी है। यह बयान कंपनी द्वारा रिकॉर्ड तोड़ फाइनेंशियल ईयर में दुनियाभर में 1.41 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलें बेचने के बाद आया है।

Fri, 17 Oct 2025 03:48 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने अगले 6 महीनों में दुनियाभर में 29 नई और अपडेटेड मोटरसाइकिलें लॉन्च करने की प्लानिंग कर चुकी है। यह बयान कंपनी द्वारा रिकॉर्ड तोड़ फाइनेंशियल ईयर में दुनियाभर में 1.41 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलें बेचने के बाद आया है। कंपनी को 2019 के बाद से 136% की ग्रोथ मिली है। 29 प्लान्ड मोटरसाइकिलों में से 7 का खुलासा पहले ही हो चुका है। इसमें TXP इलेक्ट्रिक यूथ रेंज, TF 450-X ऑफ-रोड मोटरसाइकिल और स्पीड ट्रिपल RX शामिल हैं। बाकी मॉडलों में मौजूदा मॉडल के नए वैरिएंट और कई सेगमेंट में पूरी तरह से नई मोटरसाइकिलें शामिल होंगी।

कंपनी अब 68 देशों में 950 से ज़्यादा डीलरशिप के जरिए काम करती है, जिसमें भारत, चीन और ब्राजील में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है। 500cc से कम कैपेसिटी वाले मॉडल स्पीड 400, स्क्रैम्बलर 400 X और स्क्रैम्बलर 400 XC, उभरते बाजारों में खासकर एशिया में सफलता हासिल कर चुके हैं, जहां अफॉर्डेबल दाम और प्रीमियम अपील एक कारगर संयोजन साबित हुए हैं।

बजाज ऑटो के सहयोग से तैयार स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X के साथ ट्रायम्फ की हालिया सफलता, इसे अपने विस्तार के लिए एक बेहतरीन स्थिति में ला खड़ा करती है। 29 नई मोटरसाइकिलों में से कई खासकर 500cc से कम कैपेसिटी वाली और आने वाले इलेक्ट्रिक मॉडल आने वाले समय में भारतीय बाजार में आने की संभावना है। ट्रायम्फ इंडिया ने स्पीड ट्रिपल आरएक्स को पहले ही केवल 5 यूनिट रन के साथ लॉन्च कर दिया है। 23.07 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली इस सीमित समय वाली मोटरसाइकिल की केवल 1200 यूनिट ही बनाई जाएंगी।

इसका एक मुख्य अट्रैक्शन नई इलेक्ट्रिक युवा लाइनअप, TXP रेंज है, जिसे OSET के सहयोग से डेवलप किया गया है। चार नए TXP मॉडल हल्के फ्रेम, प्रीमियम डिजाइन और इंटीग्रेटेड सेफ्टी टेक्नोलॉजी के साथ युवा सवारों के लिए स्केलेबल प्रदर्शन और मॉड्यूलर एर्गोनॉमिक्स प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह ट्रायम्फ का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में पहली एंट्री होगा। ट्रायम्फ के चीफ कमर्शियल ऑफिसर पॉल स्ट्राउड ने कहा कि कंपनी का ध्यान नए बाजार अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने प्रोडक्ट इनोवेशन और क्वालिटी को बनाए रखने पर बना हुआ है।

