भारत में लॉन्च हुई ट्रायम्फ की 3 नई बाइक, कीमत 2.54 लाख से शुरू; मिलेंगे ये शानदार फीचर्स

ट्रायम्फ ने भारतीय मार्केट में अपनी नई Bonneville T40, T40 Black और Bonneville T4 बाइक पेश कर दी हैं। कंपनी की इन तीनों बाइक्स में क्लासिक डिजाइन के साथ नए फीचर्स और दमदार इंजन दिया गया है।

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने भारतीय मार्केट में अपनी नई Bonneville T40, T40 Black और Bonneville T4 बाइक पेश कर दी हैं। कंपनी की इन तीनों बाइक्स में क्लासिक डिजाइन के साथ नए फीचर्स और दमदार इंजन दिया गया है। नई Bonneville T40 और T40 Black की एक्स-शोरूम कीमत 2.79 लाख रुपये है। जबकि Bonneville T4 की कीमत 2.54 लाख रुपये रखी गई है। इन बाइक्स की ऑनलाइन बुकिंग 7 अक्टूबर, 2026 को शाम 4:30 बजे से शुरू हो चुकी है। वहीं, T40 की डिलीवरी नवंबर, 2026 के दूसरे हफ्ते से और T4 की डिलीवरी जनवरी 2027 के दूसरे हफ्ते से शुरू होगी।

बाइक्स में मिलेगा क्लासिक डिजाइन नई Bonneville T40, T40 Black और T4 में 1960 के दशक से प्रेरित क्लासिक डिजाइन देखने को मिलता है। तीनों बाइक्स में टियरड्रॉप शेप वाला फ्यूल टैंक, गोल हेडलाइट, स्पोक व्हील और ट्विन शॉक रियर सस्पेंशन दिया गया है। इसके अलावा, इनमें दो रंगों वाला पेंट, हाथ से की गई पेंट लाइनिंग और प्रीमियम फिनिश मिलती है। ब्रश्ड पीशूटर साइलेंसर और एल्युमीनियम इंजन कवर इनके लुक को और खास बनाते हैं। कंपनी का कहना है कि इन बाइक्स को डिजाइन करते समय क्लासिक Bonneville की पहचान को बरकरार रखा गया है।

दमदार है बाइक का पावरट्रेन नई Bonneville T40, T40 Black और T4 में 350cc का नया TR सीरीज इंजन दिया गया है। यह इंजन खास तौर पर Bonneville के लिए तैयार किया गया है। इसमें 7,000rpm पर 29bhp की पावर और 5,500rpm पर 31Nm का टॉर्क मिलता है। कंपनी के अनुसार, इस इंजन को कम RPM पर बेहतर टॉर्क देने के लिए तैयार किया गया है। इसके साथ बाइक में खास एग्जॉस्ट साउंड भी मिलेगा। तीनों बाइक्स में आरामदायक राइडिंग पोजिशन, कम सीट हाइट और हल्के एल्युमीनियम व्हील दिए गए हैं। एक्सेसरी लो सीट के साथ सीट की ऊंचाई 770mm तक कम की जा सकती है।

T40 और T40 Black के फीचर्स फीचर्स की बात करें तो Bonneville T40 और T40 Black में 4-इंच का गोल TFT डिस्प्ले दिया गया है। इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन, फोन और म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, इन दोनों बाइक्स में 5 राइडिंग मोड, क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS और कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। ये फीचर्स बाइक चलाने के दौरान बेहतर कंट्रोल और सेफ्टी देने में मदद करेंगे।