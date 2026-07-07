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इस कंपनी ने दोबारा बढ़ाए अपनी बाइक्स के दाम, ₹10,000 तक हुईं महंगी; जानिए नई कीमतें

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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दिग्गज बाइक निर्माता कंपनी ट्रायम्फ ने भारतीय मार्केट में अपने ग्राहकों को एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने अपनी पूरी 350cc रेंज की मोटरसाइकिलों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है।

इस कंपनी ने दोबारा बढ़ाए अपनी बाइक्स के दाम, ₹10,000 तक हुईं महंगी; जानिए नई कीमतें
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ब्रिटिश मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी ट्रायम्फ (Triumph) ने भारतीय मार्केट में अपने ग्राहकों को एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने अपनी पूरी 350cc रेंज की मोटरसाइकिलों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले महीने यानी जून में ही इन गाड़ियों के दाम बढ़ाए गए थे। इसके तुरंत बाद जुलाई, 2026 में कंपनी ने दोबारा कीमतें बढ़ा दी हैं। ट्रायम्फ ने इस साल अप्रैल में 18 पर्सेंट कम जीएसटी दर का फायदा ग्राहकों को देने के लिए 400cc बाइक्स के 350cc वर्जन लॉन्च किए थे। लगातार दो महीनों में हुई इस बढ़ोतरी से ग्राहक काफी हैरान हैं।

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इस बाइक पर ₹10,000 का इजाफा

कीमतों में हुई इस ताजा बढ़ोतरी के बाद ट्रायम्फ के कुछ 350cc मॉडल्स के दाम उनके पुराने 400cc मॉडल्स से भी ज्यादा हो गए हैं। हालांकि, कंपनी ने कीमतों में 1.22 से लेकर 5.03 पर्सेंट तक की ही मामूली बढ़ोतरी की है। इस रेंज की सबसे सस्ती बाइक स्पीड टी4 (Speed T4) पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इसकी कीमत में सीधे 10,000 रुपये का इजाफा किया गया है। अब स्पीड टी4 की नई कीमत 2.09 लाख रुपये हो गई है, जो पहले 1.99 लाख रुपये थी।

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जानिए मॉडल वाइज बढ़ोतरी

रेंज के दूसरे पॉपुलर मॉडल्स की बात करें तो स्पीड 400 की कीमत अब 2.34 लाख रुपये से बढ़कर 2.40 लाख रुपये हो गई है। इसमें 6,000 रुपये यानी 2.56 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, ट्रैकर 400 में सबसे कम 3,000 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है। यह अब 2.46 लाख रुपये के बजाय 2.49 लाख रुपये में मिलेगी। इसके अलावा, स्क्रैम्बलर 400 एक्स के दाम 6,000 रुपये बढ़कर 2.65 लाख रुपये हो गए हैं। वहीं, थ्रक्सटन 400 अब 2.75 लाख रुपये और स्क्रैम्बलर 400 एक्ससी 2.99 लाख रुपये में उपलब्ध होगी।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

लगातार दो महीनों में दाम बढ़ने के बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रायम्फ 350cc बाइक्स की बिक्री पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल यह लाइनअप 350cc-450cc सेगमेंट की बेस्ट-सेलिंग मोटरसाइकिलों की लिस्ट में छठे स्थान पर है। इस सेगमेंट में अभी भी रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) का एकतरफा दबदबा कायम है। क्लासिक 350, बुलेट 350, हंटर 350 और मीटियोर 350 जैसी गाड़ियों के दम पर रॉयल एनफील्ड इस मार्केट को लीड कर रही है। ट्रायम्फ अपनी इस नई रेंज के जरिए उसी को कड़ी टक्कर देने की कोशिश में जुटी है।

क्या है कंपनी की प्लानिंग

अपनी बिक्री की रफ्तार को बनाए रखने के लिए ट्रायम्फ मार्केट में कई नए ऑप्शन लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की स्ट्रैटजी रॉयल एनफील्ड की तरह ही 350cc सेगमेंट में एक मजबूत पोर्टफोलियो तैयार करने की है। इसी कड़ी में नई बॉनेविले 400 (Bonneville 400 - 350cc) को हाल ही में रोड टेस्ट के दौरान देखा गया है। यह बाइक पूरी तरह से रेट्रो स्टाइल वाली होगी, जो सीधे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और होंडा CB350 को चुनौती देगी। कंपनी इसे साल 2026 की दूसरी छमाही में लॉन्च कर सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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