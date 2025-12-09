Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Triumph Daytona 660 gets Rs 1 lakh discount, check all details
फौरन लपक लें ये डील! पूरे ₹1 लाख सस्ती मिल रही ये पावरफुल बाइक, 3 राइडिंग मोड समेत कई गजब फीचर से लैस

जो लोग कोई दमदार और लग्जरी बाइक खरीदने की सोच रहे थे, उनके लिए एक शानदार मौका आया है। जी हां, क्योंकि ट्रॉयम्फ डेटोना 660 अभी पूरे 1 लाख रुपये की छूट के साथ मिल रही है। ये बाइक 3 राइडिंग मोड समेत कई गजब फीचर्स से लैस है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Dec 09, 2025 09:10 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अब डेटोना 660 (Daytona 660) की कीमत कहां पहुंची?

ट्रॉयम्फ डेटोना 660 (Triumph Daytona 660) की एक्स-शोरूम कीमतें व्हाइट कलर में 9.88 लाख रुपये से शुरू होती हैं और रेड/ब्लैक कलर में 10.03 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। लेकिन, 1 लाख के कैश डिस्काउंट के बाद बाइक की कीमत बेहद प्रतिस्पर्धी हो गई है।

दिल्ली के एक डीलर के मुताबिक, ऑफर के बाद Daytona 660 का ऑन-रोड प्राइस 11.40 लाख से शुरू होता है, जिससे यह अब कावासाकी निंजा 650 (Kawasaki Ninja 650) की कीमत (7.77 लाख) के काफी करीब आ गई है और होंडा CBR650R (11.16 लाख) को भी कीमत के मामले में काफी पीछे छोड़ देती है।

इंजन और परफॉर्मेंस

डेटोना 660 (Daytona 660) का सबसे बड़ा USP इसका 660cc इनलाइन-ट्रिपल इंजन है, जो इस सेगमेंट में बहुत ही अनोखी बात है। यह इंजन 95hp की पावर और 69Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। ये 6-speed गियरबॉक्स + स्लिप एंड असिस्ट क्लच के साथ आती है।

ट्रॉयम्फ (Triumph) के ट्रिपल इंजन हमेशा से अपनी स्मूदनेस, टॉर्क डिलीवरी और स्पोर्टी साउंड के लिए मशहूर रहे हैं और डेटोना 660 (Daytona 660) भी इस परंपरा को आगे बढ़ाती है।

ब्रेकिंग और सस्पेंशन: प्रो-लेवल सेटअप

डेटोना 660 (Daytona 660) में हाई-क्वॉलिटी हार्डवेयर मिलता है। इसमें Showa 41mm USD Fork (फ्रंट), Showa Monoshock (रियर) और ट्विन 310mm फ्रंट डिस्क देखने को मिलती है।इसमें 220mm का रियर डिस्क दिया गया है और राइड-बाय-वायर थ्रॉटल मिलता है। इसके अलावा ये बाइक 3 राइडिंग मोड (Sport, Road, Rain) के साथ आती है।

इसके अलावा इसमें एडजेस्टेबल ट्रैक्शन कंट्रोल (Adjustable Traction Control) और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (Digital Instrument Cluster) जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह सभी फीचर्स इस बाइक को एक प्रीमियम मिड-साइज स्पोर्ट्स बाइक बनाते हैं।

छूट कितने समय तक?

यह ऑफर केवल MY2025 Daytona 660 पर लागू है। ये छूट सीमित अवधि के लिए उपलब्ध है। हालांकि, डीलरशिप ने अभी तय अवधि नहीं बताई है। ट्रॉयम्फ इंडिया (Triumph India) ने अभी तक इसे ऑफिशियल नेशनवाइड ऑफर के रूप में घोषित नहीं किया है। इसलिए, अगर आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो जल्दी से अपने लोकल डीलर से चेक करें।

क्यों यह ऑफर बड़ी डील है?

डेटोना 660 (Daytona 660) के फीचर्स और ट्रिपल-सिलेंडर इंजन इसे एक प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक बनाते हैं। इसके अलावा 1 लाख रुपये की छूट के बाद यह अपने सेगमेंट में सबसे आकर्षक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बन गई है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें

