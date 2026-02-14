Hindustan Hindi News
लिमिटेड टाइम ऑफर... कुछ दिनों के लिए ₹1 लाख सस्ती हो गई ये मोटरसाइकिल, खरीदने का बढ़िया मौका

Feb 14, 2026 02:02 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
ट्रायम्फ अपनी कुछ डीलरशिप पर प्रीमियन डेटोना 660 मोटरसाइकिल पर 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही हैं। ये एक स्पोर्ट्स टूरर मोटरसाइकिल है। डेटोना 660 की एक्स-शोरूम कीमत 9,88,400 रुपए है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड यूनिट्स पर ही है।

लिमिटेड टाइम ऑफर... कुछ दिनों के लिए ₹1 लाख सस्ती हो गई ये मोटरसाइकिल, खरीदने का बढ़िया मौका
Triumph Daytona 660arrow

ट्रायम्फ अपनी कुछ डीलरशिप पर प्रीमियन डेटोना 660 मोटरसाइकिल पर 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही हैं। ये एक स्पोर्ट्स टूरर मोटरसाइकिल है। डेटोना 660 की एक्स-शोरूम कीमत 9,88,400 रुपए है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड यूनिट्स पर ही है। इसलिए, अगर आप इस डील में इंटरेस्टेड हैं, तो जल्द से जल्द अपने सबसे पास के ऑथराइज्ड डीलरशिप से कॉन्टैक्ट करें।

कुछ दिनों के लिए ₹1 लाख सस्ती हो गई ये मोटरसाइकिल

Triumph Daytona 660

Triumph Daytona 660

₹ 9.88 लाख

ट्रायम्फ डेटोना 660 का इंजन और परफॉर्मेंस
ट्रायम्फ डेटोना 660 की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 660cc इंजन मिलता है। ये इंजन ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660 और ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 660 में भी मिलता है। इसमें 240-डिग्री फायरिंग सीक्वेंस वाला इनलाइन थ्री-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड मोटर इस्तेमाल होता है। डेटोना के लिए, ट्रायम्फ ने इसे और ज्यादा परफॉर्मेंस वाला बनाने के लिए ट्यूनिंग में बदलाव किया है। इंजन 11,250 rpm पर 93.70 bhp और 8,250 rpm पर 69 Nm का टॉर्क देता है। इसकी तुलना में ट्राइडेंट 660, 10,250 rpm पर 80 bhp और 6,250 rpm पर 64 Nm का टॉर्क देता है। दोनों मॉडल में 6-स्पीड गियरबॉक्स स्टैंडर्ड है।

ट्रायम्फ डेटोना 660 मोटरसाइकिल का हार्डवेयर
डेटोना 660 के लिए सर्विस इंटरवल 16,000Km या 12 महीने, जो भी पहले तय किया गया है। रोड और रेन मोड के साथ, मोटरसाइकिल में शार्प थ्रॉटल रिस्पॉन्स के लिए एक डेडिकेटेड स्पोर्ट मोड भी है। डेटोना 660 एक ट्यूबलर स्टील पेरिमीटर फ्रेम के चारों तरफ बनी है। फ्रंट में सस्पेंशन का काम 41 mm अपसाइड डाउन सेपरेट फंक्शन बिग पिस्टन फोर्क्स करते हैं, जिनका ट्रैवल 110 mm है। पीछे की तरफ, इसमें प्रीलोड एडजस्टमेंट और 130 mm व्हील ट्रैवल के साथ शोवा मोनोशॉक का इस्तेमाल किया गया है।

सेफ्टी के लिए ट्विन 310mm डिस्क ब्रेक दिया
ब्रेकिंग सेटअप में फ्रंट में चार पिस्टन कैलिपर्स के साथ ट्विन 310 mm डिस्क शामिल हैं, जबकि पीछे एक सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ 220 mm रियर डिस्क स्टॉपिंग का काम करती है। डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड के तौर पर दिया गया है। डेटोना 660, ट्राइडेंट 660 पर बेस्ड है और इसका मुकाबला कावासाकी निंजा 650, अप्रिलिया RS 660 और सुजुकी GSX-8R से है।

