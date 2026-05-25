1200cc के इंजन वाली Triumph की बेहद खास बाइक भारत में लॉन्च, दुनियाभर में बिकेंगी केवल 800 यूनिट

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने भारत में अपनी नई और बेहद खूबसूरत 'Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition' को लॉन्च कर दिया है। दुनियाभर में इस बाइक की सिर्फ 800 यूनिट्स ही बेची जाएंगी। 1,200cc का लिक्विड-कूलाड पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है।

अगर आप उन लोगों में से हैं जो ट्रायम्फ की Thruxton 1200 के बंद होने से काफी निराश हो गए थे, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। Triumph Motorcycles ने भारत में अपनी नई और बेहद खूबसूरत 'Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition' को लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 17.99 लाख रुपये है। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में 'Unleashed 2026' कैंपेन के दौरान इसकी पहली झलक दिखाई थी। तभी से राइडिंग के शौकीन बाइक लवर्स को इसका बेसब्री से इंतजार था। यह एक लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल है। दुनियाभर में इस बाइक की सिर्फ 800 यूनिट्स ही बेची जाएंगी। कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि इन 800 में से कितनी बाइक्स भारत में बिकने वाली हैं। फिलहाल आइए जान लेते हैं इस बाइक के फीचर्स के बारे में।

जबर्दस्त है बाइक का रेट्रो-इन्सपायर्ड लुक बाइक का लुक बेहद क्लासी है। इसका रेट्रो-इन्सपायर्ड लुक पहली नजर में ही देखने वाले को अपना फैन बना देगा। इसमें मिलने वाले क्लिप-ऑन हैंडलबार्स, सिंगल-सीट लुक देने वाला रियर सीट काउल और शानदार क्विल्टेड टैन लेदर सीट इसे एकदम ओल्ड-स्कूल कैफे रेसर वाला फील देते हैं। इसका ड्यूअल-टोन ग्रीन और सिल्वर पेंट स्कीम भी शानदार है। यह इसके साथ मिलने वाले कलर-मैच्ड हेडलाइट काउल के साथ मिलकर बाइक को एक गजब का प्रीमियम रोड प्रेजेंस देता है। यह स्टैंडर्ड स्पीड ट्विन मॉडल से काफी ज्यादा स्पोर्टी और क्लासी नजर आती है।

1,200cc का लिक्विड-कूलाड पैरेलल-ट्विन इंजन इसमें वही भरोसेमंद और दमदार 1,200cc का लिक्विड-कूलाड पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। यह वही इंजन है, जो Speed Twin 1200 RS में ऑफर किया जाता है। यह इंजन 103.5 bhp की पावर और 112 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ पेयर गया है। मजेदार बात यह है कि राइडिंग को और स्मूथ और मजेदार बनाने के लिए ट्रायम्फ ने इसमें बाइ-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर स्टैंडर्ड कर दिया है। सिर्फ इंजन ही नहीं, इसके बाकी पार्ट्स भी टॉप-नॉच हैं। इसमें पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला ओलिंस (Ohlins) सस्पेंशन, ब्रेम्बो (Brembo) के धाकड़ ब्रेक्स और चिपक कर चलने वाले मेटजेलर (Metzeler Racetec RR K3) टायर्स मिलते हैं।