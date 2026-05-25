Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

1200cc के इंजन वाली Triumph की बेहद खास बाइक भारत में लॉन्च, दुनियाभर में बिकेंगी केवल 800 यूनिट

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने भारत में अपनी नई और बेहद खूबसूरत 'Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition' को लॉन्च कर दिया है। दुनियाभर में इस बाइक की सिर्फ 800 यूनिट्स ही बेची जाएंगी। 1,200cc का लिक्विड-कूलाड पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है।

1200cc के इंजन वाली Triumph की बेहद खास बाइक भारत में लॉन्च, दुनियाभर में बिकेंगी केवल 800 यूनिट

अगर आप उन लोगों में से हैं जो ट्रायम्फ की Thruxton 1200 के बंद होने से काफी निराश हो गए थे, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। Triumph Motorcycles ने भारत में अपनी नई और बेहद खूबसूरत 'Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition' को लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 17.99 लाख रुपये है। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में 'Unleashed 2026' कैंपेन के दौरान इसकी पहली झलक दिखाई थी। तभी से राइडिंग के शौकीन बाइक लवर्स को इसका बेसब्री से इंतजार था। यह एक लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल है। दुनियाभर में इस बाइक की सिर्फ 800 यूनिट्स ही बेची जाएंगी। कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि इन 800 में से कितनी बाइक्स भारत में बिकने वाली हैं। फिलहाल आइए जान लेते हैं इस बाइक के फीचर्स के बारे में।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Revolt Motors RV400
Revolt Motors RV400
₹ 1.4 लाख से शुरू
अभी ऑफर पाएं
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.15 - 1.71 लाख
अभी ऑफर पाएं
Okaya EV Ferrato Disruptor
Okaya EV Ferrato Disruptor
₹ 1.55 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy 450X
Ather Energy 450X
₹ 1.5 - 1.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Hero XPulse 200 4V
Hero XPulse 200 4V
₹ 1.4 - 1.55 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy 450S
Ather Energy 450S
₹ 84,341 - 1.53 लाख
अभी ऑफर पाएं

जबर्दस्त है बाइक का रेट्रो-इन्सपायर्ड लुक

बाइक का लुक बेहद क्लासी है। इसका रेट्रो-इन्सपायर्ड लुक पहली नजर में ही देखने वाले को अपना फैन बना देगा। इसमें मिलने वाले क्लिप-ऑन हैंडलबार्स, सिंगल-सीट लुक देने वाला रियर सीट काउल और शानदार क्विल्टेड टैन लेदर सीट इसे एकदम ओल्ड-स्कूल कैफे रेसर वाला फील देते हैं। इसका ड्यूअल-टोन ग्रीन और सिल्वर पेंट स्कीम भी शानदार है। यह इसके साथ मिलने वाले कलर-मैच्ड हेडलाइट काउल के साथ मिलकर बाइक को एक गजब का प्रीमियम रोड प्रेजेंस देता है। यह स्टैंडर्ड स्पीड ट्विन मॉडल से काफी ज्यादा स्पोर्टी और क्लासी नजर आती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Triumph Speed Twin 1200

Triumph Speed Twin 1200

₹ 13.84 - 16.78 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Triumph New Speed Triple 1200 RS

Triumph New Speed Triple 1200 RS

₹ 20.39 - 23.07 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Triumph Speed Twin 900

Triumph Speed Twin 900

₹ 8.89 - 10.21 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Triumph Speed Triple 1200

Triumph Speed Triple 1200

₹ 17.95 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Triumph Speed 400

Triumph Speed 400

₹ 2.32 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Triumph Speed T4

Triumph Speed T4

₹ 1.95 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:सड़कों पर राज करने आ रहीं ये चार धाकड़ 7 सीटर SUV, लिस्ट में महिंद्रा, टोयोटा भी

1,200cc का लिक्विड-कूलाड पैरेलल-ट्विन इंजन

इसमें वही भरोसेमंद और दमदार 1,200cc का लिक्विड-कूलाड पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। यह वही इंजन है, जो Speed Twin 1200 RS में ऑफर किया जाता है। यह इंजन 103.5 bhp की पावर और 112 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ पेयर गया है। मजेदार बात यह है कि राइडिंग को और स्मूथ और मजेदार बनाने के लिए ट्रायम्फ ने इसमें बाइ-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर स्टैंडर्ड कर दिया है। सिर्फ इंजन ही नहीं, इसके बाकी पार्ट्स भी टॉप-नॉच हैं। इसमें पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला ओलिंस (Ohlins) सस्पेंशन, ब्रेम्बो (Brembo) के धाकड़ ब्रेक्स और चिपक कर चलने वाले मेटजेलर (Metzeler Racetec RR K3) टायर्स मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:भयंकर गर्मी से कारों का भी बुरा हाल, बहुत लोगों को नहीं पता ये काम की बातें

Speed Twin 1200 RS से करीब 1.21 लाख रुपये महंगी

इसकी कीमत 17.99 लाख रुपये है, जो स्टैंडर्ड Speed Twin 1200 RS से करीब 1.21 लाख रुपये महंगी है। अब इतनी तगड़ी कीमत और सिर्फ 800 यूनिट्स की लिमिट होने की वजह से, यह बाइक आम लोगों के लिए तो नहीं, बल्कि उन गिने-चुने शौकीनों और कलेक्टर्स के लिए है जो बाइकिंग का जबर्दस्त शौक रखते हैं।

ये भी पढ़ें:BYD ला रहा धाकड़ प्लग-इन हाइब्रिड SUV, गजब के हैं फीचर, रेंज भी तगड़ी
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।