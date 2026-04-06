ट्रायम्फ लवर्स की मौज! कंपनी ने घटाए कई पॉपुलर बाइक्स के दाम, ₹21,500 तक की बचत का है मौका
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल लवर्स के लिए शानदार खबर सामने आई है। भारत की सड़कों पर हाल में ही 1 लाख यूनिट मोटरसाइकिलों का माइलस्टोन पार करने के बाद, कंपनी ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है।
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल लवर्स के लिए शानदार खबर सामने आई है। भारत की सड़कों पर हाल में ही 1 लाख यूनिट मोटरसाइकिलों का माइलस्टोन पार करने के बाद, कंपनी ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। ट्रायम्फ ने अपनी बेहद पॉपुलर 400cc रेंज की कीमतों में भारी कटौती का एलान किया है। इससे अब नई बाइक खरीदना 21,500 रुपये तक सस्ता हो गया है। कंपनी का कहना है कि वे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा राइडर्स ट्रायम्फ के बेहतरीन इंजीनियरिंग और सिग्नेचर फिनिश का आनंद ले सकें। आइए जानते हैं इस छूट के बाद अलग-अलग मॉडलों की नई कीमतों के बारे में विस्तार से।
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Triumph Tiger 900
₹ 14.4 - 16.15 लाख
Triumph Tiger 1200
₹ 19.39 - 21.89 लाख
Triumph Daytona 660
₹ 9.88 लाख
Triumph Trident 660
₹ 8.49 लाख
क्या है कीमतों में कटौती की वजह
इस बड़ी राहत के पीछे एक मुख्य वजह टैक्स स्लैब में हुआ बदलाव भी है। ट्रायम्फ मोटरसाइकिल अब वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में आक्रामक ग्रोथ की तैयारी में है। कंपनी को अपनी नई लॉन्च की गई 350cc रेंज और 18 पर्सेंट GST ब्रैकेट का सीधा फायदा मिल रहा है। कम टैक्स और प्रतिस्पर्धी कीमतों की वजह से ट्रायम्फ अपनी पकड़ मिड-कैपेसिटी सेगमेंट में और मजबूत करने जा रही है। देशभर के 200 से ज्यादा शहरों में फैले 230 स्टोर्स के नेटवर्क के साथ, ब्रांड अब नई पीढ़ी के राइडर्स को अपने परिवार में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
जानिए वैरिएंट वाइज नई कीमतें
अगर नई कीमतों पर नजर डालें तो ट्रायम्फ स्पीड T4 अब मात्र 1,95,000 रुपये में उपलब्ध होगी। वहीं, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली स्पीड 400 की कीमत 2,31,890 रुपये तय की गई है। एडवेंचर के शौकीनों के लिए स्क्रैम्बलर 400 सिर्फ 2,59,241 रुपये और थ्रक्सटन 400 महज 2,65,538 रुपये में मिलेगी। वहीं, कंपनी की सबसे प्रीमियम पेशकशों में से एक स्क्रैम्बलर 400 XC की नई कीमत 2,89,534 रुपये रखी गई है। इन नई दरों के लागू होने से ऑन-रोड कीमतों में ग्राहकों को सीधे तौर पर हजारों रुपयों की बचत होगी।
क्या कहती है कंपनी
इस ऐलान पर खुशी जाहिर करते हुए बजाज ऑटो लिमिटेड के प्रेसिडेंट मणिक नांगिया ने कहा कि 400cc रेंज की भारी सफलता ने हमें नए वित्त वर्ष में एक मजबूत शुरुआत दी है। उन्होंने बताया कि 18 पर्सेंट GST ब्रैकेट ने हमें क्वालिटी और इंजीनियरिंग से समझौता किए बिना कीमतों को और भी आकर्षक बनाने का मौका दिया है। हमें पूरा भरोसा है कि ऑन-रोड कीमतों में हुई इस बचत के बाद भारतीय सड़कों पर ट्रायम्फ राइडर्स की संख्या और भी तेजी से बढ़ेगी।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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