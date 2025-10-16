Hindustan Hindi News
इन मॉडलों को छोड़ ट्रॉयम्फ ने सबकी कीमत बढ़ाई, प्राइस में ₹1.58 लाख तक की उछाल; यहां देखें नई लिस्ट

संक्षेप: ट्रॉयम्फ ने अपने सभी मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने भारतीय बाजार में बनी अपनी 400cc मॉडल्स जैसे स्कैम्बलर 400 X (Scrambler 400 X) और थ्रक्सटन 400 (Thruxton 400) की कीमतों को स्थिर रखा है,

Thu, 16 Oct 2025 07:25 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टू-व्हीलर कंपनी ट्रॉयम्फ (Triumph) की बाइक खरीदने की सोच रहे ग्राहकों को अब अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। जी हां, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में अपनी कई मोटरसाइकिलों की कीमतों में संशोधन किया है। GST में बदलाव के बाद अपडेट की गई कीमतों के चलते ट्रॉयम्फ की लाइन-अप में 1.58 लाख तक की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने भारतीय बाजार में बनी अपनी 400cc मॉडल्स जैसे स्कैम्बलर 400 X (Scrambler 400 X) और थ्रक्सटन 400 (Thruxton 400) की कीमतों को स्थिर रखा है, बल्कि लोकप्रिय मॉडल्स स्पीड 400 (Speed 400) और स्पीड T4 (Speed T4) की कीमतों में तो हाल ही में कटौती भी की गई थी, लेकिन बाकी पोर्टफोलियो की कीमतों में भारी उछाल आया है। आइए चार्ट में नई कीमतें जानते हैं।

किसकी कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी?

महंगाई का सबसे बड़ा असर ट्रॉयम्फ की फ्लैगशिप क्रूजर रॉकेट 3 स्टॉर्म (GT Rocket 3 Storm GT) पर पड़ा है। रॉकेट 3 स्टॉर्म (GT Rocket 3 Storm GT) अब 1.58 लाख महंगी हो गई है, जिसकी नई एक्स-शोरूम कीमत 24.67 लाख हो गई है।

400cc मॉडल्स के बाद ट्रॉयम्फ की सबसे किफायती बाइक Trident 660 की कीमत भी 50,000 रुपये तक बढ़ गई है। सबसे कम बढ़ोतरी Daytona 660 मॉडल की कीमत में हुई है।इस मॉडल की कीमत में सबसे कम 16,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसकी शुरुआती कीमत अब 9.88 लाख है।

ट्रॉयम्फ बाइक्स की नई और पुरानी कीमतों में अंतर

मॉडलपुरानी कीमत (₹)नई कीमत (₹)अंतर (₹)
Trident 6608.49 - 8.64 लाख8.99 - 9.14 लाख50,000
Daytona 6609.72 - 9.87 लाख9.88 - 10.03 लाख15,950
Speed Twin 9009.09 - 9.59 लाख9.71 - 10.21 लाख62,000
Scrambler 9009.59 - 10.39 लाख10.25 - 11.05 लाख66,000
Street Triple 765 R10.17 - 10.47 लाख10.86 - 11.16 लाख69,660
Street Triple 765 RS12.10 - 12.40 लाख12.93 - 13.23 लाख82,900
Bonneville T10010.19 लाख10.85 लाख66,000
Bonneville T120 Black11.09 - 11.59 लाख11.85 - 12.35 लाख76,000
Bonneville T12011.09 - 11.89 लाख11.85 - 12.65 लाख76,000
Bonneville Bobber12.05 - 12.85 लाख12.87 - 13.67 लाख82,000
Bonneville Speedmaster12.05 - 12.85 लाख12.87 - 13.67 लाख82,000
Scrambler 1200 X11.83 - 12.33 लाख12.64 - 13.14 लाख81,000
Speed Twin 120012.95 - 13.45 लाख13.84 - 14.34 लाख89,000
Speed Triple 1200 RS20.39 लाख21.76 लाख1,36,900
Tiger 1200 Rally Explorer21.89 - 22.29 लाख22.29 - 22.69 लाख40,010
Rocket 3 Storm R22.49 लाख24.03 लाख1,54,000
Rocket 3 Storm GT23.09 लाख24.67 लाख1,58,000

कुछ मॉडल्स के अलग-अलग वैरिएंट्स में भी एक समान मूल्य वृद्धि हुई है। इसलिए, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह बढ़ोतरी पूरी तरह से GST में बदलाव के कारण है या फिर कंपनी ने कुछ बोझ खुद झेलते हुए कीमतों को सामान्य रूप से समायोजित किया है।

टाइगर 1200 रैली एक्सप्लोरर को हल्की राहत

ट्रॉयम्फ इंडिया की सबसे महंगी एडवेंचर बाइक्स में से एक टाइगर 1200 रैली एक्सप्लोरर (Tiger 1200 Rally Explorer) पर तुलनात्मक रूप से कम बढ़ोतरी हुई है। इसकी कीमत में सिर्फ 40,000 का इजाफा हुआ है और अब यह 22.29 लाख में उपलब्ध है। टाइगर रेंज के बाकी मॉडल्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

