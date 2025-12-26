Hindustan Hindi News
नए साल से पहले आखिरी मौका! 1 जनवरी 2026 से महंगी होंगी ट्रायम्फ की सभी मोटरसाइकिलें

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने नए साल से अपनी पूरी मॉडल रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पुरानी कीमतें 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेंगी। इसके बाद 1 जनवरी, 2026 से सभी ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी।

Dec 26, 2025 03:33 pm IST
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने नए साल से अपनी पूरी मॉडल रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पुरानी कीमतें 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेंगी। इसके बाद 1 जनवरी, 2026 से सभी ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। खास बात यह है कि हाल ही में 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर GST स्लैब में बदलाव के बावजूद ट्रायम्फ ने उस समय कीमतें नहीं बढ़ाईं। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने ग्राहकों को राहत देने के लिए Speed 400 और Speed T4 पर ‘स्पेशल फेस्टिव प्राइस’ भी ऑफर की, ताकि बाइक खरीदने वालों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

क्या कहती है कंपनी

कीमतों में इस संशोधन को लेकर बजाज ऑटो लिमिटेड के प्रॉबाइकिंग डिवीजन के प्रेसिडेंट माणिक नांगिया ने कहा कि, “ट्रायम्फ अपने ग्राहकों और डीलर्स को प्रीमियम प्रोडक्ट्स और सर्विस देने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। जो ट्रायम्फ बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं वे दिसंबर, 2025 के अंत से पहले बुकिंग और खरीदारी पूरी कर लें ताकि मौजूदा कीमतों का फायदा उठाया जा सके।” कुल मिलाकर ट्रायम्फ के शौकीनों के लिए यह आखिरी मौका है जब वे पसंदीदा बाइक पुराने दामों पर घर ला सकते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
