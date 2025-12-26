नए साल से पहले आखिरी मौका! 1 जनवरी 2026 से महंगी होंगी ट्रायम्फ की सभी मोटरसाइकिलें
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने नए साल से अपनी पूरी मॉडल रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पुरानी कीमतें 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेंगी। इसके बाद 1 जनवरी, 2026 से सभी ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी।
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने नए साल से अपनी पूरी मॉडल रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पुरानी कीमतें 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेंगी। इसके बाद 1 जनवरी, 2026 से सभी ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। खास बात यह है कि हाल ही में 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर GST स्लैब में बदलाव के बावजूद ट्रायम्फ ने उस समय कीमतें नहीं बढ़ाईं। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने ग्राहकों को राहत देने के लिए Speed 400 और Speed T4 पर ‘स्पेशल फेस्टिव प्राइस’ भी ऑफर की, ताकि बाइक खरीदने वालों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
क्यों हुई कीमतों में बढ़ोतरी
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स का कहना है कि यह फैसला ब्रांड की उस सोच को दिखाता है, जिसमें वह ग्राहकों और डीलर्स दोनों के साथ लंबे समय का भरोसेमंद रिश्ता बनाए रखना चाहती है। बता दें कि 120 साल से ज्यादा के मोटरसाइक्लिंग अनुभव के साथ ट्रायम्फ ने हमेशा प्रीमियम क्वालिटी, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन राइडिंग एक्सपीरियंस पर फोकस किया है। कंपनी के अनुसार, बढ़ती लागत और कारोबारी परिस्थितियों को देखते हुए अब कीमतों में संशोधन जरूरी हो गया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Triumph Tiger 900
₹ 14.4 - 16.15 लाख
BMW F900 GS
₹ 14.85 लाख
BMW F900 GS Adventure
₹ 16.14 लाख
Moto Guzzi V85 TT
₹ 15.4 लाख
Suzuki Hayabusa
₹ 16.9 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
क्या कहती है कंपनी
कीमतों में इस संशोधन को लेकर बजाज ऑटो लिमिटेड के प्रॉबाइकिंग डिवीजन के प्रेसिडेंट माणिक नांगिया ने कहा कि, “ट्रायम्फ अपने ग्राहकों और डीलर्स को प्रीमियम प्रोडक्ट्स और सर्विस देने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। जो ट्रायम्फ बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं वे दिसंबर, 2025 के अंत से पहले बुकिंग और खरीदारी पूरी कर लें ताकि मौजूदा कीमतों का फायदा उठाया जा सके।” कुल मिलाकर ट्रायम्फ के शौकीनों के लिए यह आखिरी मौका है जब वे पसंदीदा बाइक पुराने दामों पर घर ला सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।