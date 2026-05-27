बाइक लवर्स को लगेगा बड़ा झटका! 1 जून इस कंपनी की मोटरसाइकिल खरीदना ₹10000 तक होगा महंगा
मुंबई में ट्रायम्फ के एक जाने-माने डीलर की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, ट्रायम्फ इंडिया 1 जून, 2026 से अपनी नई लॉन्च हुई 350cc मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ाने वाली है। कीमतों में यह बढ़ोतरी लगभग 5,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच होने की उम्मीद है।
देश के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर में कीमतें बढ़ने का दौरा जारी है। दरअसल, अप्रैल 2026 में की कंपनियों ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया था। वहीं, अब जून में देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया भी कीमतें बढ़ाने वाली है। वो 30,000 रुपए तक का इजाफा करेगी। अब इसमें टू-व्हीलर कंपनी ट्रायम्फ का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल, मुंबई में ट्रायम्फ के एक जाने-माने डीलर की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, ट्रायम्फ इंडिया 1 जून, 2026 से अपनी नई लॉन्च हुई 350cc मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ाने वाली है। कीमतों में यह बढ़ोतरी लगभग 5,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच होने की उम्मीद है।
ट्रायम्फ की 400cc मोटरसाइकिलों के 350cc वाले मॉडल अप्रैल के पहले सप्ताह के आसपास पेश किए गए थे। इन मोटरसाइकिलों को बनाने और लॉन्च करने का मुख्य मकसद पिछले साल लागू हुए नए GST स्लैब का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना था। इस नए नियम के तहत, 350cc से कम कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिल पर 18% (पहले के 28% के मुकाबले कम) GST लगता है। हालांकि, बजाज की 400cc वाली मोटरसाइकिल जिनमें KTM और ट्रायम्फ के तहत आने वाली मोटरसाइकिल भी शामिल हैं, ये 350cc से ज्यादा कैपेसिटी वाली थीं, इसलिए उन पर 40% की ज्यादा GST लगती थी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Honda Rebel 500
₹ 5.49 लाख
Kawasaki Eliminator
₹ 5.62 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.85 - 2.21 लाख
Honda SP 125
₹ 88,528 - 96,116
इसका नतीजा यह हुआ कि चाकन स्थित इस मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बिक्री कम हो गई और बाजार में उसकी हिस्सेदारी भी घटने लगी। इस स्थिति से बचने के लिए, बजाज ने डोमीनार 400, पल्सर NS400Z, KTM की 390 सीरीज और ट्रायम्फ के 400 मॉडलों के 350cc से कम कैपेसिटी वाले मॉडल बाजार में उतारे। अब ऐसा लगता है कि अगर ऊपर बताए गए ट्रायम्फ डीलर की सोशल मीडिया पोस्ट सही है, तो ट्रायम्फ की 350cc वाली बाइकों पर मिलने वाले शुरुआती फायदे जल्द ही खत्म हो सकते हैं।
फिलहाल, 350cc के सभी मॉडल अपने 399cc वाले मॉडलों के मुकाबले 11,000 रुपए तक सस्ते मिल रहे हैं। इसका एकमात्र अपवाद स्पीड T4 है, जिसकी कीमत में कोई कटौती नहीं की गई, क्योंकि उसकी कीमत पहले से ही काफी अट्रैक्टिव थी और उस पर मुनाफे की गुंजाइश भी कम थी। कीमतों में होने वाली इस बढ़ोतरी के बाद भी ट्रायम्फ की ज्यादातर 350cc वाली बाइकें अपने 399cc वाले मॉडलों के मुकाबले सस्ती ही रहेंगी। अभी ट्रायम्फ की 350cc मोटरसाइकिलों की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें इस प्रकार हैं।
|ट्रायम्फ की 350cc मोटरसाइकिलों की कीमतें
|मॉडल
|एक्स-शोरूम कीमत
|Speed T4
|₹1.95 लाख
|Speed 400
|₹2.32 लाख
|Scrambler 400 X
|₹2.59 लाख
|Scrambler 400 XC
|₹2.89 लाख
|Thruxton 400
|₹2.65 लाख
|Tracker 400
|₹2.46 लाख
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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