ट्रायम्फ 6 अप्रैल को लॉन्च करेगी 350cc वाली कई मोटरसाइकिल, नामों का हुआ खुलासा! जानिए डिटेल
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल (Triumph Motorcycles) ने अपनी एक नई मोटरसाइकिल की लॉन्च को लेकर संकेत दिए हैं। दरअसल, उसके इस संकेत से पता चलता है कि 350cc रेंज की मोटरसाइकिलें 6 अप्रैल को भारत में लॉन्च की जाएंगी।
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल (Triumph Motorcycles) ने अपनी एक नई मोटरसाइकिल की लॉन्च को लेकर संकेत दिए हैं। दरअसल, उसके इस संकेत से पता चलता है कि 350cc रेंज की मोटरसाइकिलें 6 अप्रैल को भारत में लॉन्च की जाएंगी। ट्रायम्फ की 350cc मोटरसाइकिलों की नई रेंज नए GST नियमों के कारण डेवलप की गई है। इन नियमों के तहत, 350cc से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाली मोटरसाइकिल पर पहले के 28% के मुकाबले 40% टैक्स लगता है।
हालांकि, ट्रायम्फ का पूरा इंडिया पोर्टफोलियो 350cc और उससे ऊपर का था, इसलिए ब्रांड को नुकसान उठाना पड़ा। भले ही बजाज ऑटो ने 2025 के आखिर तक GST में हुई बढ़ोतरी का बोझ खुद उठा लिया था। ट्रायम्फ की नई 350cc मोटरसाइकिलें सिर्फ भारतीय बाजार के लिए हैं, जबकि इंटरनेशनल-स्पेक बाइकों में 400cc के इंजन ही लगे रहेंगे।
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Honda Rebel 500
₹ 5.49 लाख
Kawasaki Eliminator
₹ 5.62 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.83 - 2.18 लाख
Honda SP 125
₹ 87,878 - 95,465
अपकमिंग मोटरसाइकिल में ट्रायम्फ स्पीड 350 (Speed 350), स्क्रैम्बलर 350 (Scrambler 350) और थ्रक्सटन 350 (Thruxton 350) शामिल होंगी। हालांकि, डिस्प्लेसमेंट के अलावा अभी इंजन के बारे में अभी कोई और जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि लगभग 50cc के डिस्प्लेसमेंट में कमी से पावर में लगभग 5 bhp की कमी आएगी। पावर में कमी के बावजूद, ट्रायम्फ स्पीड 350 अपने कॉम्पटीटर्स जैसे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 या होंडा CB 350 के मुकाबले बेहतर स्थिति में रहेगी। डिस्प्लेसमेंट में कमी का ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 350 और Thruxton 350 के परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना अभी बाकी है।
हालांकि, बाइक के शौकीन परफॉर्मेंस में आई इस कमी को शायद पसंद ना करें, लेकिन इस नए इंजन के साथ ट्रायम्फ की मोटरसाइकिलें ज्यादा अफॉर्डेबल कीमत पर उपलब्ध होंगी। ऐसा अनुमान है कि ट्रायम्फ की 350cc रेंज की मौजूदा कीमतों में लगभग 15,000 से 20,000 रुपए की कटौती होगी, जो कि ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत होगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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