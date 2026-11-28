42 दिनों में देश के अंदर 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर बिके, पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा; महिंद्रा ने मार ली बाजी
FADA द्वारा अक्टूबर 2026 के लिए जारी किए गए अलग-अलग मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों में महिंद्रा का दबदबा साफ नजर आता है। महिंद्रा के ट्रैक्टर डिवीजन ने 18,263 यूनिट का रजिस्ट्रेशन दर्ज किया, जिससे उनका मार्केट शेयर 23.03% रहा।
देश के अंदर एक सेगमेंट ट्रैक्टर का भी है। जो एग्रीकलर्स के सात कमर्शियल सेगमेंट के लिए भी काफी अहम है। इस साल इस सेगमेंट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। दरअसल, भारत में 2026 के 42 दिनों के फेस्टिव सीजन के दौरान ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन 1,03,809 यूनिट रहा, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 1,01,532 यूनिट था।यानी 2,277 यूनिट की यह बढ़ोतरी सालाना आधार पर 2.24% की ग्रोथ दिखाती है। लगातार दूसरे फेस्टिव सीजन के दौरान सेगमेंट में बिक्री 1 लाख यूनिट के आंकड़े को पार कर गई। 2024 में 88,488 यूनिट के रजिस्ट्रेशन हुए थे।
FADA द्वारा अक्टूबर 2026 के लिए जारी किए गए अलग-अलग मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों में महिंद्रा का दबदबा साफ नजर आता है। महिंद्रा के ट्रैक्टर डिवीजन ने 18,263 यूनिट का रजिस्ट्रेशन दर्ज किया, जिससे उनका मार्केट शेयर 23.03% रहा। वहीं, स्वराज डिवीजन का 14,206 यूनिट के साथ 17.92% मार्केट शेयर रहा। इन दोनों का कुल रजिस्ट्रेशन 32,469 यूनिट रहा, जो अक्टूबर में बिके कुल 79,285 ट्रैक्टरों का 40.95% है। अक्टूबर 2025 में इन्हीं दोनों डिवीजनों की संयुक्त हिस्सेदारी 39.46% थी।
सोनालिका बनाने वाली कंपनी इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स अक्टूबर में 10,364 यूनिट और 13.07% मार्केट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर रही। TAFE 9,256 यूनिट और 11.67% हिस्सेदारी के साथ चौथे स्थान पर रही, जबकि एस्कॉर्ट्स कुबोटा 8,331 यूनिट और 10.51% हिस्सेदारी के साथ उसके पीछे रही। जॉन डियर 6ठे स्थान पर रही, जो आयशर और CNH इंडस्ट्रियल से आगे है।
|ट्रैक्टर सेगमेंट की फेस्टिव सीजन के दौरान बिक्री
|ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2025
|मार्केट शेयर
|महिंद्रा ट्रैक्टर डिवीजन
|18,263
|16,967
|23.03%
|स्वराज डिवीजन
|14,206
|13,379
|17.92%
|इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स (सोनालिका)
|10,364
|9,151
|13.07%
|TAFE
|9,256
|9,695
|11.67%
|एस्कॉर्ट्स कुबोटा
|8,331
|7,902
|10.51%
|जॉन डियर
|6,439
|6,067
|8.12%
|आयशर ट्रैक्टर्स
|4,858
|4,729
|6.13%
|CNH इंडस्ट्रियल
|3,992
|3,096
|5.04%
|अन्य
|3,576
|5,912
|4.51%
|टोटल
|79,285
|76,898
|100%
महिंद्रा 575 DI XP प्लस और स्वराज 744 FE, इन दोनों डिवीजनों के ट्रैक्टर पोर्टफोलियो में जमे हुए प्रोडक्ट हैं। अक्टूबर 2026 में महिंद्रा ने 575 DI XP प्लस और 475 DI MS XP प्लस में स्मार्ट लिफ्ट टेक्नोलॉजी पेश की। हालांकि, FADA की रिपोर्ट में त्योहारों के दौरान मॉडल-वार रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं होती है, इसलिए अक्टूबर की निर्माता रैंकिंग से यह पता नहीं चल सकता कि 42 दिनों के इस सीजन में किस स्पेशल ट्रैक्टर मॉडल की सबसे ज्यादा यूनिट बिकीं।
अन्य प्रमुख ट्रैक्टर मॉडलों में सोनालिका DI 42 सिकंदर, मैसी फर्ग्यूसन 241 DI, जॉन डियर 5050 D और आयशर 380 शामिल हैं। मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो, अक्टूबर में सोनालिका की बिक्री में 13.26% और CNH इंडस्ट्रियल की बिक्री में 28.94% की वृद्धि दर्ज की गई। TAFE के मामले में स्थिति अलग रही, जहां अक्टूबर में इसके रजिस्ट्रेशन में 4.53% की गिरावट आई। कुल मिलाकर, अक्टूबर में ट्रैक्टर बाजार में 3.10% का सुधार हुआ, जिससे बिक्री 76,898 यूनिट से बढ़कर 79,285 यूनिट हो गई।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें